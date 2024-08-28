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Avrupa'nın Noel kutlamalarındaki kapı süsleri Burdur'dan

2024-08-28 10:29:58
Avrupa'nın Noel kutlamalarındaki kapı süsleri Burdur'dan

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler köyünde 20 yıldan beri ev hanımlarının doğal bitkiler ile yaptığı Melli kapı süslemeleri Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor. 4 ay boyunca yaklaşık 500 bin adet çelenk üreten kadınlar hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Melli kapı süslemeleri üretim sorumlusu Ulaş Aktürk, "Bu yılki hedefimiz 550 bin çelenk üretip 4 milyon 500 bin euro ciro elde etmek" dedi. Hristiyanların 25 Aralık'ta kutladıkları Christmas olarak bilinen Noel gününde kapılarına astıkları süslerin yüzde 50'den fazlası Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler köyünde ev hanımı kadınlar tarafından üretiliyor. Ağustos ayının sonunda başlayıp Aralık ayının başına kadar olan sürede neredeyse köydeki bütün evlerde kadınların özveriyle yaptığı “Melli kapı süsleri” Avrupa'ya ihraç edilerek Noel'den önce evlerdeki yerlerini alıyor. 25 yıl önce Antalya'da yaşayan Alman bir kadının çelenk yapımında kullanılacak doğal bitkileri toplamak için köye gelerek bu süslemeleri köylülere öğretmesiyle başlayan bu serüven o günden itibaren hızla devam ediyor.

#1
Foto - Avrupa'nın Noel kutlamalarındaki kapı süsleri Burdur'dan

#2
Foto - Avrupa'nın Noel kutlamalarındaki kapı süsleri Burdur'dan

#3
Foto - Avrupa'nın Noel kutlamalarındaki kapı süsleri Burdur'dan

#4
Foto - Avrupa'nın Noel kutlamalarındaki kapı süsleri Burdur'dan

Sonra tır geliyor direkt Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediyoruz. Dışarıya gönderdiğimiz çelenkleri genelde kapı süsü olarak birbirlerine hediye götürüyorlar veya mezarlıklara koyuyorlar. 2023 yılında 450-500 bin civarı çelenk gönderdik. Bundan da 2 milyon 500 bin euro civarında bir ciro elde ettik. Bu yıl yine 500 ile 550 bin civarında çelenk göndermeyi hedefliyoruz. Bundan da 4 milyon 500 bin euro civarında bir ciro elde etmeyi planlıyoruz. Kadınlarımızı genelde günde kişi başı 25-30 tane yaparlar. Halkımız için iyi bir gelir kaynağı. Çelenkte kullanılan süs biberi ve süs patlıcanını diktiriyoruz oradan alıyoruz. Dağ çileği ve tespih dediğimiz meyveleri vatandaşlar ormandan toplayıp getiriyorlar. Antalya civarından gelen meyveler var. Yani köyümüzde eşleri dışarıda çalışırken ev hanımları da evinde böyle bir gelir kaynağı elde ediyor" ifadelerine yer verdi.

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