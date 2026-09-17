Ankara kulisleri Erdoğan’ın bu uyarısıyla çalkalanıyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve tehlikeli eşik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemi yol haritası ve Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırıldı. Süreci provoke etmek isteyenlere karşı kurmaylarına dikkatli olmaları yönünde net uyarılarda bulunan Erdoğan, "Kırılganlıkların olduğu bir süreçte gayretiniz kadar hassasiyetiniz de çok önemli olacak" dedi. Toplantıda ayrıca yeni anayasa çalışmaları ile Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve ABD Başkanı Donald Trump tem contactosu kapsamında gerçekleştireceği kritik ABD ziyareti ele alındı.