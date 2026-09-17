Ankara kulisleri Erdoğan’ın bu uyarısıyla çalkalanıyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve tehlikeli eşik

Erdoğan'ın kurmaylarına, “Çok kritik bir sürece giriyoruz; kırılganlıkların olduğu bir süreç. Bu nedenle artık gayretiniz kadar hassasiyetiniz de çok önemli olacak. İyi çalışmamız lazım. Süreci provoke etmek isteyenler çıkacaktır, bunlara karşı çok daha dikkatli olmalıyız” dediği öğrenildi.