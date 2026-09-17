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Ankara kulisleri Erdoğan’ın bu uyarısıyla çalkalanıyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve tehlikeli eşik

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Ankara kulisleri Erdoğan’ın bu uyarısıyla çalkalanıyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve tehlikeli eşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemi yol haritası ve Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırıldı. Süreci provoke etmek isteyenlere karşı kurmaylarına dikkatli olmaları yönünde net uyarılarda bulunan Erdoğan, "Kırılganlıkların olduğu bir süreçte gayretiniz kadar hassasiyetiniz de çok önemli olacak" dedi. Toplantıda ayrıca yeni anayasa çalışmaları ile Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve ABD Başkanı Donald Trump tem contactosu kapsamında gerçekleştireceği kritik ABD ziyareti ele alındı.

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Foto - Ankara kulisleri Erdoğan’ın bu uyarısıyla çalkalanıyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve tehlikeli eşik

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısı yaklaşık üç saat sürdü. Toplantıda İdari ve Mali İşler Başkanlığı'nın sunumunun ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemine ilişkin bilgilendirme yaptı. Toplantıda yeni yasama döneminin yol haritasının yanı sıra Terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları ve dış politikadaki gelişmeler ele alındı.

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Foto - Ankara kulisleri Erdoğan’ın bu uyarısıyla çalkalanıyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve tehlikeli eşik

Milliyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde kritik düzenlemelerin Meclis gündemine geleceğine dikkat çekerek parti yönetimi ve milletvekillerine çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiği mesajını verdi. MYK'nın en önemli gündem başlıklarından birini Terörsüz Türkiye süreci oluşturdu. Erdoğan'ın gelinen aşamaya ilişkin genel olarak olumlu değerlendirmelerde bulunduğu ancak bundan sonraki dönemde daha dikkatli hareket edilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

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Foto - Ankara kulisleri Erdoğan’ın bu uyarısıyla çalkalanıyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve tehlikeli eşik

Erdoğan'ın kurmaylarına, “Çok kritik bir sürece giriyoruz; kırılganlıkların olduğu bir süreç. Bu nedenle artık gayretiniz kadar hassasiyetiniz de çok önemli olacak. İyi çalışmamız lazım. Süreci provoke etmek isteyenler çıkacaktır, bunlara karşı çok daha dikkatli olmalıyız” dediği öğrenildi.

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Foto - Ankara kulisleri Erdoğan’ın bu uyarısıyla çalkalanıyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve tehlikeli eşik

Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca Türkiye sınırları içerisindeki gelişmeler üzerinden ele alınmadığı, bölgedeki örgütsel yapıların durumunun da yakından takip edildiği kaydedildi. İlgili ülkelerle yürütülen temasların değerlendirildiği MYK'da, silahsızlanma, fesih ve tasfiye sürecinin bütün boyutlarıyla sonuçlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

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Foto - Ankara kulisleri Erdoğan’ın bu uyarısıyla çalkalanıyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve tehlikeli eşik

Erdoğan'ın 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in yoğun bir gündemle çalışacağına işaret ettiği ve yeni anayasa çalışmalarının da bu süreçte önemli başlıklardan biri olacağını belirttiği öğrenildi. Toplantının bir diğer gündem maddesi Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gerçekleştireceği ABD ziyareti oldu.

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Foto - Ankara kulisleri Erdoğan’ın bu uyarısıyla çalkalanıyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve tehlikeli eşik

Erdoğan'ın MYK üyelerine ziyaret programı hakkında bilgi verdiği, ilk gün bir konuşma yapacağını ve çok sayıda ikili görüşme gerçekleştireceğini söylediği kaydedildi. Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmesi bekleniyor. Olası görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel güvenlik konuları ve güncel uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

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Foto - Ankara kulisleri Erdoğan’ın bu uyarısıyla çalkalanıyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve tehlikeli eşik

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Yorumlar

Vay vay

Seçime yakın terorsuz Türkiye projesi bitecek mi ..
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