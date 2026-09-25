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Türkiye İran sınırında sıcak saatler: İş artık tamam mı devam mı can damarına dönüştü

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Türkiye İran sınırında sıcak saatler: İş artık tamam mı devam mı can damarına dönüştü

Büyük yaptırımlara maruz kalan İran son çıkış noktası olarak gözünü Gürbulak Sınır Kapısı'na çevirdi. Sınırda TIR yoğunluğu inanılmaz boyutlara ulaştı.

#1
Foto - Türkiye İran sınırında sıcak saatler: İş artık tamam mı devam mı can damarına dönüştü

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Türkiye'nin doğu sınırındaki dağlık bölgede yer alan Gürbulak Sınır Kapısı'nda yüzlerce tır, İran'a geçmek için yol boyunca kuyrukta bekliyor.

#2
Foto - Türkiye İran sınırında sıcak saatler: İş artık tamam mı devam mı can damarına dönüştü

AP'nin haberine göre normal zamanlarda dahi yoğun olan iki ülke arasındaki en büyük sınır kapısı, ABD donanmasının İran limanlarını ablukaya almasının ardından Tahran ekonomisi için "tamam mı devam mı" anlamına gelen kritik bir can damarına dönüştü.

#3
Foto - Türkiye İran sınırında sıcak saatler: İş artık tamam mı devam mı can damarına dönüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ablukanın ithalatın büyük bölümünü kısıtlaması ve ülke ekonomisini ayakta tutan petrol ve doğal gaz satışlarını kesmesi üzerine karayolu ticaretini hızlandırmak için harekete geçti.

#4
Foto - Türkiye İran sınırında sıcak saatler: İş artık tamam mı devam mı can damarına dönüştü

İran'a kauçuk yükü taşımak için dört gündür beklediğini belirten 55 yaşındaki tır şoförü Muhammed Rıza Şiri, "15 yıldır bu sınır kapısından geçiyorum. Hiç bu kadar uzun süre beklemek zorunda kalmamıştım" dedi.

#5
Foto - Türkiye İran sınırında sıcak saatler: İş artık tamam mı devam mı can damarına dönüştü

Şiri, "7 kilometrelik kuyruğun sonunda beklemek zorunda kaldık. Eskiden burada en fazla üç gün beklerdik. Savaş yüzünden bekleme süreleri beş günü aşıyor" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Türkiye İran sınırında sıcak saatler: İş artık tamam mı devam mı can damarına dönüştü

ran'ın batıda Türkiye, doğuda ise Pakistan ile olan kara sınır kapıları, Avrupa ve Asya ile bağlantı kurulmasında hayati önem taşıyor. Sürücüler, ABD ve İsrail saldırılarında ağır hasar gören İran'ın petrokimya ve diğer imalat sanayileri için kritik önemdeki malları taşıyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) verilerine göre, Türkiye'nin Gürbulak sınırında tırların bekleme süreleri savaşın başlamasından bu yana dört kattan fazla arttı.

#7
Foto - Türkiye İran sınırında sıcak saatler: İş artık tamam mı devam mı can damarına dönüştü

ran Ticaretini Geliştirme Kurumu Başkan Yardımcısı Amir Ruşanbahş Ganbari, yarı resmi haber ajansı ILNA'ya verdiği demeçte, "Sınırda 200 tır yerine 1.200 tır bulunuyor ve hedef ülkenin bu sayıdaki tırı kabul edecek kapasitesi yok" dedi. Ganbari, sınırdaki yığılmadan kısmen komşu ülkeleri sorumlu tutarak, "Hedef ülkeler, bu durumun ne kadar süreceği belirsiz olduğu için altyapıyı geliştirmeye yanaşmıyor" iddiasında bulundu. Salı günü sınır kapısını ziyaret eden bir AP muhabiri, ek şeritler inşa etmeyi hedefleyen yol çalışmalarını gözlemledi. Yerel karayolları yetkisinden kamuoyuna açıklama yapma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki çalışan, Türkiye'nin sınır altyapısını üç yıllık bir plan doğrultusunda iyileştirmekte olduğunu söyledi.

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