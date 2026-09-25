Türkiye İran sınırında sıcak saatler: İş artık tamam mı devam mı can damarına dönüştü

ran Ticaretini Geliştirme Kurumu Başkan Yardımcısı Amir Ruşanbahş Ganbari, yarı resmi haber ajansı ILNA'ya verdiği demeçte, "Sınırda 200 tır yerine 1.200 tır bulunuyor ve hedef ülkenin bu sayıdaki tırı kabul edecek kapasitesi yok" dedi. Ganbari, sınırdaki yığılmadan kısmen komşu ülkeleri sorumlu tutarak, "Hedef ülkeler, bu durumun ne kadar süreceği belirsiz olduğu için altyapıyı geliştirmeye yanaşmıyor" iddiasında bulundu. Salı günü sınır kapısını ziyaret eden bir AP muhabiri, ek şeritler inşa etmeyi hedefleyen yol çalışmalarını gözlemledi. Yerel karayolları yetkisinden kamuoyuna açıklama yapma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki çalışan, Türkiye'nin sınır altyapısını üç yıllık bir plan doğrultusunda iyileştirmekte olduğunu söyledi.