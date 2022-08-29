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Dünya
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Avrupa'da kömür kuyruğu!

2022-08-29 10:00:44
Avrupa'da kömür kuyruğu!

Avrupa, Rusya kaynaklı doğalgaz kesintilerine sahne olmaya devam ediyor.

#1
Foto - Avrupa'da kömür kuyruğu!

Bazı ülkelerde odun sobaları ve talaşlara talep yoğunlaşırken, bazıları da kömüre yöneldi.

#2
Foto - Avrupa'da kömür kuyruğu!

Kömür madeninde sıraya girdiler Polonya'da düzinelerce araba ve kamyon, Lubelski Wegiel Bogdanka kömür madeninde sıraya girdi.

#3
Foto - Avrupa'da kömür kuyruğu!

Rueters'ın haberine göre, kış mevsiminde olası kıtlık durumları nedeniyle endişeli olan ev sahipleri, eski dönemleri hatırlatan kuyruklarda ısınma yakıtı stoklamak için günler süren kuyruklar oluşturdu.

#4
Foto - Avrupa'da kömür kuyruğu!

"Tuvaletler kuruldu, su akmıyor" 30 kilometre mesafeden gelen 57 yaşındaki Artur adındaki emekli, kendisi ve ailesi için birkaç ton kömür almayı umduğunu söyledi. Kamyon, çekici ve özel araç kuyruğunda üç gece uyuyan Artur, "Tuvaletler bugün kuruldu, ancak su akmıyor." dedi.

#5
Foto - Avrupa'da kömür kuyruğu!

"Daha kötüye dönebileceğimiz aklımın ucundan geçmezdi" İnsanların arabalarında uyuduğunu söyleyen Artur, "Komünist zamanları hatırlıyorum. Daha da kötü bir şeye dönebileceğimiz aklımın ucundan geçmezdi." diye konuştu.

#6
Foto - Avrupa'da kömür kuyruğu!

Polonya'da yıllık kömür üretimi 50 milyon tondan fazla Polonya, her yıl kendi madenlerinden 50 milyon tonun üzerinde üretim yaparken, çoğu Rusya'dan ithal edilen kömür ise ev halkının temel geçim maddesi olmayı sürdürüyor.

#7
Foto - Avrupa'da kömür kuyruğu!

Bu durumun nedeni ise rekabetçi fiyatlar ve Rus kömürünün ev kullanımı için daha uygun bir formda satılması.

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