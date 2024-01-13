2024-01-13 22:45:50 Avrupa'da İslam düşmanlığı: bu alçak provokasyon bu sefer Hollanda'da! Polislerin gözü önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı
İsveç'te geçtiğimiz yılda Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı bu alçak provokasyona Hollanda'da bir kez daha yenisi eklendi. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, 2022'nin Ekim ayında eline aldığı megafonla sokağa çıkarak, Hz. Muhammed'e hakaret etmişti. Alçak saldırısında dolayı Hollanda'da yargılanmayan Wagensveld daha sonra kutsalımız Kur'an-ı Kerim yırtmıştı. Bugün de Hollanda'da Pegida hareketinin lideri Edwin Wagensveld polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı. Skandal eyleme tepki göstermek isteyen protestoculara Hollanda polisi çok sert müdahale etti. İşte detaylar...