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Dünya
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Avrupa'da İslam düşmanlığı: bu alçak provokasyon bu sefer Hollanda'da! Polislerin gözü önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı

2024-01-13 22:45:50
Avrupa'da İslam düşmanlığı: bu alçak provokasyon bu sefer Hollanda'da! Polislerin gözü önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı

İsveç'te geçtiğimiz yılda Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı bu alçak provokasyona Hollanda'da bir kez daha yenisi eklendi. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, 2022'nin Ekim ayında eline aldığı megafonla sokağa çıkarak, Hz. Muhammed'e hakaret etmişti. Alçak saldırısında dolayı Hollanda'da yargılanmayan Wagensveld daha sonra kutsalımız Kur'an-ı Kerim yırtmıştı. Bugün de Hollanda'da Pegida hareketinin lideri Edwin Wagensveld polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı. Skandal eyleme tepki göstermek isteyen protestoculara Hollanda polisi çok sert müdahale etti. İşte detaylar...

#1
Foto - Avrupa'da İslam düşmanlığı: bu alçak provokasyon bu sefer Hollanda'da! Polislerin gözü önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı. Skandal eyleme tepki göstermek isteyen protestoculara Hollanda polisi çok sert müdahale etti.

#2
Foto - Avrupa'da İslam düşmanlığı: bu alçak provokasyon bu sefer Hollanda'da! Polislerin gözü önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı

TÜRK KALABALIK İLE POLİS ARASINDA ARBEDE! Wagensveld'e engel olmak isteyen çoğunluğu Türk kalabalık bir grupla polis arasında arbede yaşandı.

#3
Foto - Avrupa'da İslam düşmanlığı: bu alçak provokasyon bu sefer Hollanda'da! Polislerin gözü önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı

HOLLANDA POLİSİNDEN BÜYÜK ALÇAKLIK! Polis, çok sayıda kişiyi yere yatırıp ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Çıkan olaylarda Wagensveld de başından yaralandı. BU İLK ALÇAKLIĞI DEĞİL! Daha öncede, İslam ve göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA)" adlı örgütün Hollandalı lideri Edwin Wagensveld, Den Haag (Lahey) şehrinde Kur'an-ı Kerim'i yırttı. Yırttığı sayfaların üzerine basarak provokasyonu devam ettiren alçak ardından kutsal kitabı ateşe verdi.

#4
Foto - Avrupa'da İslam düşmanlığı: bu alçak provokasyon bu sefer Hollanda'da! Polislerin gözü önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı

iki kez aynı şeyi yapan ve gözaltına alınan Wagensveld'e bu kez müdahale bile edilmedi. A Haber canlı yayınında alçak saldırıya müdahale etmeyen ve izin veren hükümetlerin ve kolluk kuvvetlerinin de olaydan sorumlu olduğunu belirten SETA Araştırmacısı Dr. Yenal Göksun, "Bu saldırılar yeni değil. Ancak Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde gerçekleştirilmesi İslam karşıtlığı ve Türk karşıtlığı nedeniyle dikkat çekiyor. Bu durum Batı'nın Türkiye'de seçimlere angaje olacağının emareleri aslında.Bu aşağılık eylem bireysel bir eylem gibi gözüküyor ama aslında esas sıkıntı bunun polis koruması altında gerçekleştirilmesi. Burada devlet korumasının ön plana çıktığını görüyoruz. Biz burada antisiyonist bir eylemin burada gerçekleştirilemeyeceğini, kollluk kuvvetlerinin buna müdahale edeceğini bilyoruz. Bu eylemin de ondan hiçbir farkı yok hatta daha kötü doğrudan kutsal kitabı alan aşağılık bir eylem. Evrensel insan haklarına karşı suç teşkil ediyor." demişti.

#5
Foto - Avrupa'da İslam düşmanlığı: bu alçak provokasyon bu sefer Hollanda'da! Polislerin gözü önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı

HZ. MUHAMMED'E HAKARET ETMİŞTİ! 54 yaşında Wagensveld, geçtiğimiz aylarda megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret etmiş, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Polisin hazırladığı dosyaya göre, bunun Müslüman topluluğuna bir hakaret olarak kabul edilebileceği aktarılmıştı. Dosya incelendikten sonra Wagensveld, herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle serbest bırakılmış ve yargılanmamıştı.

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