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Ekonomi
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Avrupa ülkesi Türkiye'ye baskı kurmaya kalktı: Bunu satmayın

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Avrupa ülkesi Türkiye'ye baskı kurmaya kalktı: Bunu satmayın

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Katherine Reiche, Türkiye'ye yeni sözleşmelerle Avrupa’ya Rus gazı satmaması konusunda akıl vermeye kalktı.

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Foto - Avrupa ülkesi Türkiye'ye baskı kurmaya kalktı: Bunu satmayın

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Katherine Reiche, Avrupa Birliği’nin, Türkiye’den yeni sözleşmeler kapsamında tedarik edilecek doğal gazın, Rus menşeli olmaması konusunda ısrar edeceğini belirtti.

#2
Foto - Avrupa ülkesi Türkiye'ye baskı kurmaya kalktı: Bunu satmayın

Alman bakan açıklamasında, “Ankara'nın Brüksel’in Rusya’dan gelen ham madde tedarikini tamamen kesmeye verdiği önemi anladığını” belirtti.

#3
Foto - Avrupa ülkesi Türkiye'ye baskı kurmaya kalktı: Bunu satmayın

Ancak Türkiye’nin, alternatif kaynakların hem sınırlı hem de pahalı olması nedeniyle Rus gazını kısa vadede ikame etmesinin mümkün olmadığı konusunda uyardığı ifade edildi.

#4
Foto - Avrupa ülkesi Türkiye'ye baskı kurmaya kalktı: Bunu satmayın

AB Konseyi’nin 26 Ocak’ta onayladığı enerji ambargosunun aşamalı olarak uygulanması kararı kapsamında, Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına 1 Ocak 2027’de, boru hattı gazı alımına ise 30 Eylül 2027’de tam bir yasak getirilecek.

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Foto - Avrupa ülkesi Türkiye'ye baskı kurmaya kalktı: Bunu satmayın

Kısa vadeli sözleşmeler kapsamında Rus LNG’si alımları 25 Nisan 2026’da durduruldu ve Rusya’dan boru hattı gazı tedarikine ilişkin benzer kısa vadeli sözleşmelerin tamamlanma süresi birkaç gün önce, 17 Haziran 2026’da sona erdi.

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