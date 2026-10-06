Avrupa ülkeleri yana yakıla bu sorunun cevabını arıyor: Nasıl oldu da Türkiye'nin gerisinde kaldık

OECD'nin bu verileri ölçtüğünü ve 2002 öncesinde Türkiye'nin OECD ortalamalarının çok gerisinde olduğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti: "Daha somut bir şey söyleyeyim. Bir de aynı OECD üç dersten seçtiği öğrencileri sınava alıyor. Yani hangi ilden kaç öğrenci sınava girecek, hangi iller olacak, ülkelerin kalkınma endekslerine göre kendisi seçiyor. 2003 yılında da kendisi seçmişti. Ondan sonraki üçer yıllık periyotlarda da kendisi seçti. 2003'te yapılan PISA sınavında, bu üç derste matematik, fen ve okuma-yazmada 38 OECD üyesi ülke arasında ilk 30'da yokuz. Üç yılda bir sınav yapmış. Üç yılda bir biraz mesafe katetmişiz. En son sınavı da 2025 yılı Nisan ayında yaptı ve şimdi 2026 Eylül ayında da açıkladı. PISA sınavında bir hafta boyunca Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, 'Biz nasıl oldu da Türkiye'nin gerisinde kaldık?' diye tartışıyor. Biz bu ülkelerin hepsini geçtik. OECD üyesi ülkeleri bırak, toplam 91 ülke yani OECD'nin de içinde olduğu 91 ülkede ilk 15 içindeyiz artık."