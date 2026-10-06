19 il için 'sarı' kodlu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun doğu kesimleri ile Hatay ve Osmaniye’de beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun doğu kesimleri ile Hatay ve Osmaniye’de beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
MGM’nin son değerlendirmelerine göre bugün ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Yağışların, Osmaniye, K. Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış beklenen, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yurdun güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla doğu kesimlerimizde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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