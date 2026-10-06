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Mavi Vatan’da korku salacak dev adım! Türkiye 7 fırkateyn ve milli hücumbotla tüm dengeleri altüst ediyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Mavi Vatan’da korku salacak dev adım! Türkiye 7 fırkateyn ve milli hücumbotla tüm dengeleri altüst ediyor

Türkiye'nin milli askeri denizcilik projelerinde tarihe geçecek hamleler ardı ardına gelirken, STM 7 İstif Sınıfı fırkateynin inşa sürecini son sürat sürdürüyor. İlk üç geminin deniz testlerinde sona gelinirken, gurur kaynağımız milli hücumbotun ilk prototipinin de birkaç ay içinde sularla buluşacağı duyuruldu. Sığ sulardaki operasyon kabiliyetinden insansız deniz sistemlerine kadar atılan bu dev adımlar, Mavi Vatan'daki gücümüzü katbekat artıracak.

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Foto - Mavi Vatan’da korku salacak dev adım! Türkiye 7 fırkateyn ve milli hücumbotla tüm dengeleri altüst ediyor

STM, Türkiye’nin milli askeri denizcilik projelerinde yeni aşamalara hazırlanıyor. Şirketin Genel Müdürü Özgür Güleryüz, İstif Sınıfı fırkateynlerden milli hücumbota, insansız deniz sistemlerinden STM500 denizaltısına kadar devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

#2
Foto - Mavi Vatan’da korku salacak dev adım! Türkiye 7 fırkateyn ve milli hücumbotla tüm dengeleri altüst ediyor

Türkiye’nin İstif Sınıfı fırkateyn programında toplam 7 geminin inşa sürecinin devam ettiğini belirten Güleryüz, ilk üç geminin deniz testlerinde son aşamaya geldiğini ve teslimat sürecine yaklaşıldığını söyledi.

#3
Foto - Mavi Vatan’da korku salacak dev adım! Türkiye 7 fırkateyn ve milli hücumbotla tüm dengeleri altüst ediyor

STM’nin ilk İstif Sınıfı fırkateyn olan TCG İSTANBUL’da ana yüklenici olarak görev yaptığını belirten Güleryüz, geminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunduğunu ifade etti. STM tarafından tasarlanan ve ana yükleniciliği yürütülen milli hücumbotun ilk prototipinde üretim çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Güleryüz, platformun birkaç ay içerisinde denizle buluşturulmasının hedeflendiğini açıkladı. Prototipin ardından üretilecek hücumbot ailesine ilişkin çalışmaların da Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

#4
Foto - Mavi Vatan’da korku salacak dev adım! Türkiye 7 fırkateyn ve milli hücumbotla tüm dengeleri altüst ediyor

STM’nin insansız deniz sistemleri portföyünde NETA, YAKTU ve TENGİZ projeleri bulunuyor. Şirketin öz kaynaklarıyla geliştirilen otonom sualtı aracı STM NETA için ilk sözleşmelerin imzalandığı ve teslimat aşamasına yaklaşıldığı bildirildi.

#5
Foto - Mavi Vatan’da korku salacak dev adım! Türkiye 7 fırkateyn ve milli hücumbotla tüm dengeleri altüst ediyor

Kamikaze insansız deniz aracı YAKTU için de sözleşme imzalanırken, üretim çalışmalarının sürdüğü açıklandı. İnsansız denizaltı konseptiyle geliştirilen TENGİZ için ise sözleşme sürecine yönelik çalışmalar devam ediyor. STM500 denizaltısının öncelikli hedefinin Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmek olduğunu belirten Güleryüz, platformun ilerleyen dönemde dost ve müttefik ülkelerde de kullanılmasını hedeflediklerini söyledi.

#6
Foto - Mavi Vatan’da korku salacak dev adım! Türkiye 7 fırkateyn ve milli hücumbotla tüm dengeleri altüst ediyor

Sığ sularda operasyon kabiliyeti için tasarlanan STM500, standart konvansiyonel denizaltılara göre daha küçük boyutları ve daha az personelle işletilebilmesiyle öne çıkıyor. Platformun 8 torpido taşıyabilmesi, kıyıya yakın sularda görev yapabilmesi ve maliyet etkin bir çözüm sunması hedefleniyor.

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