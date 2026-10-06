Mavi Vatan’da korku salacak dev adım! Türkiye 7 fırkateyn ve milli hücumbotla tüm dengeleri altüst ediyor
Türkiye'nin milli askeri denizcilik projelerinde tarihe geçecek hamleler ardı ardına gelirken, STM 7 İstif Sınıfı fırkateynin inşa sürecini son sürat sürdürüyor. İlk üç geminin deniz testlerinde sona gelinirken, gurur kaynağımız milli hücumbotun ilk prototipinin de birkaç ay içinde sularla buluşacağı duyuruldu. Sığ sulardaki operasyon kabiliyetinden insansız deniz sistemlerine kadar atılan bu dev adımlar, Mavi Vatan'daki gücümüzü katbekat artıracak.