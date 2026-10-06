  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
90 bin mermi atıldı, nefesler tutuldu! ATAK’ın burun topu testi darmadağın ederek geçti Avrupa ülkeleri yana yakıla bu sorunun cevabını arıyor: Nasıl oldu da Türkiye'nin gerisinde kaldık 19 il için 'sarı' kodlu uyarı! Akaryakıtta büyük indirim! Tabelalar değişti! Altın uçurumun kenarında! Tüm Türkiye’nin gündemindeki soru: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı hesaplama... Naci Görür deprem için orayı işaret etti: Osmaniye ve Kayseri fay hattında olanları ilgilendiriyor... Şöyle anlattı 3 gerçeği uzman isim işaret etti: Tek bir cümle söylersin tüm hayatını anlatır Trump'tan yakıt fiyatlarını düşürecek hamle! ABD bombardıman uçakları İngiltere’den çekildi: Trump’tan “İran bağlantılı tehdit” açıklaması
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Akaryakıtta büyük indirim! Tabelalar değişti!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akaryakıtta büyük indirim! Tabelalar değişti!

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorin fiyatlarına indirim geldi. İndirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. İşte yeni fiyatlar.

#1
Foto - Akaryakıtta büyük indirim! Tabelalar değişti!

Petrol fiyatlarında düşüş sürürken, akaryakıt tabelalarına da indirim yansıyor.

#2
Foto - Akaryakıtta büyük indirim! Tabelalar değişti!

Motorinde litre başına 4,95 liralık indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.

#3
Foto - Akaryakıtta büyük indirim! Tabelalar değişti!

MOTORİN NE KADAR OLACAK? Motorin fiyatları İstanbul'da 90,09 liraya, Ankara'da 91,16 liraya, İzmir'de 91,47 liraya, doğu illerinde ise 92,89 liraya düştü.

#4
Foto - Akaryakıtta büyük indirim! Tabelalar değişti!

BENZİN FİYATLARI NE KADAR? Benzin fiyatları ise İstanbul'da 84,65 liraya, Ankara'da 85,6 liraya, İzmir'de 85,89 liraya, doğu illerinde ise 87,23 liraya düşmesi bekleniyor.

#5
Foto - Akaryakıtta büyük indirim! Tabelalar değişti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu davasında avukatların tavrı duruşmayı gerdi! Mahkeme Başkanı: Komutanım girin, alın
Gündem

İmamoğlu davasında avukatların tavrı duruşmayı gerdi! Mahkeme Başkanı: Komutanım girin, alın

“Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının ikinci duruşmasında tansiyon yükseldi. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun söz ta..
Bakan Gürlek: Vefatını derin üzüntüyle öğrendim
Gündem

Bakan Gürlek: Vefatını derin üzüntüyle öğrendim

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.
Ali Karahasanoğlu’ndan Şamil Tayyar’a "mış mış" tepkisi!
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Şamil Tayyar’a “mış mış” tepkisi!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında fon soruşturması üzerinden yürütülen tartışmaları ve eski AK Parti Mi..
ABD ile ilgili skandal İsrail iddiası
Dünya

ABD ile ilgili skandal İsrail iddiası

Haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin terör devleti İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

Eyüpsultan Belediyesi’nde 297 bin liralık maaş gündemi! "Gölge özel kalem" detayı
Gündem

Eyüpsultan Belediyesi’nde 297 bin liralık maaş gündemi! “Gölge özel kalem” detayı

Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın yankıları sürerken belediyede dikkat çeken bir maaş iddiası gündeme geldi. İGDAŞ'tan belediye..
Tartıştığı babasını bıçakla katletti
Yerel

Tartıştığı babasını bıçakla katletti

Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşanan tartışma kanlı bitti. Oğlu tarafından bıçaklanan 49 yaşındaki Mehmet K., kaldırıldığı hastanede yaşamın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23