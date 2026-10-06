Akaryakıtta büyük indirim! Tabelalar değişti!
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorin fiyatlarına indirim geldi. İndirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. İşte yeni fiyatlar.
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Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorin fiyatlarına indirim geldi. İndirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. İşte yeni fiyatlar.
Petrol fiyatlarında düşüş sürürken, akaryakıt tabelalarına da indirim yansıyor.
Motorinde litre başına 4,95 liralık indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.
MOTORİN NE KADAR OLACAK? Motorin fiyatları İstanbul'da 90,09 liraya, Ankara'da 91,16 liraya, İzmir'de 91,47 liraya, doğu illerinde ise 92,89 liraya düştü.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR? Benzin fiyatları ise İstanbul'da 84,65 liraya, Ankara'da 85,6 liraya, İzmir'de 85,89 liraya, doğu illerinde ise 87,23 liraya düşmesi bekleniyor.
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