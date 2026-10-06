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90 bin mermi atıldı, nefesler tutuldu! ATAK’ın burun topu testi darmadağın ederek geçti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

90 bin mermi atıldı, nefesler tutuldu! ATAK’ın burun topu testi darmadağın ederek geçti

Türk savunma sanayiinin gururu ATAK helikopterlerinin en kritik ateş gücü unsurlarından biri olan burun topu, nefes kesen zorlu testleri başarıyla geride bıraktı. Tam 90 bin merminin ateşlendiği yoğun kalifikasyon süreci boyunca sistemin dayanıklılığı ve vuruş hassasiyeti tescillendi. Başarıyla tamamlanan bu testlerin ardından burun topunun; Jandarma, Emniyet ve ihraç edilen ATAK helikopterlerinde aktif olarak güvenle kullanılacağı açıklandı.

#1
Foto - 90 bin mermi atıldı, nefesler tutuldu! ATAK’ın burun topu testi darmadağın ederek geçti

HÜRKUŞ için geliştirilen silah podunun da kalifikasyon süreci tamamlandı. ATAK helikopterlerinin ateş gücünün önemli unsurlarından biri olan burun topunda kalifikasyon testleri tamamlandı. Test süreci boyunca sistemle toplam 90 bin mermi atışı gerçekleştirildi.

#2
Foto - 90 bin mermi atıldı, nefesler tutuldu! ATAK’ın burun topu testi darmadağın ederek geçti

Kalifikasyon sürecini tamamlayan burun topu; Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve yurt dışına ihraç edilen ATAK helikopterlerinde kullanılıyor.

#3
Foto - 90 bin mermi atıldı, nefesler tutuldu! ATAK’ın burun topu testi darmadağın ederek geçti

Burun topunun kalifikasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yoğun atış testlerinde toplam 90 bin mermi kullanıldı. Testlerin tamamlanmasıyla sistem kalifikasyon sürecini başarıyla geride bıraktı.

#4
Foto - 90 bin mermi atıldı, nefesler tutuldu! ATAK’ın burun topu testi darmadağın ederek geçti

Sistem, ATAK helikopterlerinin yakın mesafedeki hedeflere karşı kullandığı silah çözümleri arasında yer alıyor. HÜRKUŞ için geliştirilen silah podunun kalifikasyon testleri de tamamlandı. Test sürecinin başarıyla sonuçlanmasının ardından silah podunun en kısa sürede HÜRKUŞ ile gökyüzündeki yerini alması planlanıyor.

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