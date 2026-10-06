90 bin mermi atıldı, nefesler tutuldu! ATAK’ın burun topu testi darmadağın ederek geçti
Türk savunma sanayiinin gururu ATAK helikopterlerinin en kritik ateş gücü unsurlarından biri olan burun topu, nefes kesen zorlu testleri başarıyla geride bıraktı. Tam 90 bin merminin ateşlendiği yoğun kalifikasyon süreci boyunca sistemin dayanıklılığı ve vuruş hassasiyeti tescillendi. Başarıyla tamamlanan bu testlerin ardından burun topunun; Jandarma, Emniyet ve ihraç edilen ATAK helikopterlerinde aktif olarak güvenle kullanılacağı açıklandı.