Avrupa Şampiyonu Milli takımın kaptanı Beşiktaş'a
İngiliz Sky Sports'a göre Beşiktaş, 2025 yılında Avrupa U21 Şampiyonası'nda zafere ulaşan İngiliz milli takımının kaptanı Nottingham Forest forması giyen James McAtee ile ilgileniyor.
Beşiktaş yönetimi Perşembe (yarın) ya da Cuma günü 2-3 transferi İstanbul'a indirme sözünü tutmak için gaza basmış durumda. 1-2 gündür dünyanın her yerinden siyah-beyazlılara isim bombardımanı var.
Bu kez de Sky Sports, Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen genç yıldız James McAtee ile ilgilendiğini iddia etti.
İngiltere U21 Milli Takımı’nda kaptanlık bandını takan 23 yaşındaki oyuncu, 2025 yılında Avrupa U21 Şampiyonası'nda zafere ulaşan kadronun da kilit isimlerinden biriydi.
Asıl mevkisi 10 numara olan McAtee, aynı zamanda her iki kanatta da görev yapabiliyor.
Büyük umutlarla transfer olduğu Nottingham Forest’ta bu sezon beklediği süreyi bulmakta zorlanan genç yetenek, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
