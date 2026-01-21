  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Avrupa Şampiyonu Milli takımın kaptanı Beşiktaş'a
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Avrupa Şampiyonu Milli takımın kaptanı Beşiktaş'a

İngiliz Sky Sports'a göre Beşiktaş, 2025 yılında Avrupa U21 Şampiyonası'nda zafere ulaşan İngiliz milli takımının kaptanı Nottingham Forest forması giyen James McAtee ile ilgileniyor.

#1
Foto - Avrupa Şampiyonu Milli takımın kaptanı Beşiktaş'a

Beşiktaş yönetimi Perşembe (yarın) ya da Cuma günü 2-3 transferi İstanbul'a indirme sözünü tutmak için gaza basmış durumda. 1-2 gündür dünyanın her yerinden siyah-beyazlılara isim bombardımanı var.

#2
Foto - Avrupa Şampiyonu Milli takımın kaptanı Beşiktaş'a

Bu kez de Sky Sports, Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen genç yıldız James McAtee ile ilgilendiğini iddia etti.

#3
Foto - Avrupa Şampiyonu Milli takımın kaptanı Beşiktaş'a

İngiltere U21 Milli Takımı’nda kaptanlık bandını takan 23 yaşındaki oyuncu, 2025 yılında Avrupa U21 Şampiyonası'nda zafere ulaşan kadronun da kilit isimlerinden biriydi.

#4
Foto - Avrupa Şampiyonu Milli takımın kaptanı Beşiktaş'a

Asıl mevkisi 10 numara olan McAtee, aynı zamanda her iki kanatta da görev yapabiliyor.

#5
Foto - Avrupa Şampiyonu Milli takımın kaptanı Beşiktaş'a

Büyük umutlarla transfer olduğu Nottingham Forest’ta bu sezon beklediği süreyi bulmakta zorlanan genç yetenek, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

