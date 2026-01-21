Ünlü milyarderden gündem olan çıkış: Tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman

“Bu işlerin zanaata dayalı olması harika. Tesisatçılara, elektrikçilere, inşaat ve çelik işçilerine ihtiyacımız var,” diyen Huang, yapay zekânın yaygın bir işsizlik dalgası yaratacağı yönündeki kaygılara da katılmadığını yineledi. Yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisi bu yıl Davos’un en çok tartışılan başlıklarından biri olurken, Huang daha önce de AI’nın kitlesel bir “iş katili” olmayacağını savunmuştu. Radyoloji örneğini veren Nvidia CEO’su, bazı görevler otomasyona devredilse bile sektördeki istihdamın arttığını hatırlattı.