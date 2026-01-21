  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaşlılar şaştı kaldı, çünkü reddetti mi diyerek konuşuluyor! Maalesef kötü haber geldi gelecek... Altın sütü! Damarlardaki pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğer ve beyni koruyor: İyi seçim olan sütü için bizi koruyacak Ünlü milyarderden gündem olan çıkış: Tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman S-400'ler etkisiz kaldı! Acil durum ilan edildi Arbeloa’dan Arda Güler’e övgü dolu sözler! ‘Beklediğimden daha iyisin' Gram altın füze gibi fırlarken ünlü ekonomistten korkutan çıkış: Yıkıcı bir ton bekleniyor Büyük C vitamini kaynağı sofraların vazgeçilmezi ama acı biber kaygıyı tetikleyebilir! O isim uyardı Artık seçiminizi yapın! Hayır mı, evet mi? N'Golo Kante'yi kilitlediler: Korkutan gelişme
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Ünlü milyarderden gündem olan çıkış: Tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ünlü milyarderden gündem olan çıkış: Tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman

Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekaya rağmen manuel yapılan işlerde halen maaşların yüksek rakamlarda olduğunu söyledi.

1
#1
Foto - Ünlü milyarderden gündem olan çıkış: Tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman

Patronlar Dünysı'nda yer alan habere göre, Nvidia CEO’su Jensen Huang, Davos’ta yapay zekâ yatırımlarının inşaat, tesisat ve elektrik gibi mesleklerde talebi ve ücretleri hızla artırdığını söyledi. ABD’de bazı manuel işlerde maaşların neredeyse ikiye katlandığını vurguladı.

#2
Foto - Ünlü milyarderden gündem olan çıkış: Tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kentindeki toplantılarında konuşan Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekâ (AI) patlamasının yalnızca yazılım ve mühendislik alanlarını değil, manuel iş gücünü de ciddi biçimde canlandırdığını söyledi. Huang’a göre bugün “tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman.”

#3
Foto - Ünlü milyarderden gündem olan çıkış: Tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman

BlackRock CEO’su Larry Fink ile yaptığı söyleşide konuşan Huang, yapay zekâ veri merkezleri ve çip fabrikaları için yürütülen yatırımların “insanlık tarihinin en büyük altyapı inşası” olduğunu belirterek, bu sürecin tesisatçı, elektrikçi, inşaat işçisi ve çelik işçilerine büyük ihtiyaç doğurduğunu ifade etti.

#4
Foto - Ünlü milyarderden gündem olan çıkış: Tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman

“Bu işlerin zanaata dayalı olması harika. Tesisatçılara, elektrikçilere, inşaat ve çelik işçilerine ihtiyacımız var,” diyen Huang, yapay zekânın yaygın bir işsizlik dalgası yaratacağı yönündeki kaygılara da katılmadığını yineledi. Yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisi bu yıl Davos’un en çok tartışılan başlıklarından biri olurken, Huang daha önce de AI’nın kitlesel bir “iş katili” olmayacağını savunmuştu. Radyoloji örneğini veren Nvidia CEO’su, bazı görevler otomasyona devredilse bile sektördeki istihdamın arttığını hatırlattı.

#5
Foto - Ünlü milyarderden gündem olan çıkış: Tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman

“Yapay zekânın vaftiz babası” olarak anılan Geoffrey Hinton da manuel işlerin, fiziksel beceri ve el mahareti gerektirmesi nedeniyle yapay zekâdan daha uzun süre etkilenmeyeceğini dile getirmişti.

#6
Foto - Ünlü milyarderden gündem olan çıkış: Tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman

Huang, “Çip fabrikaları, bilgisayar fabrikaları ya da AI tesisleri inşa edenler için altı haneli maaşlardan söz ediyoruz ve bu alanlarda büyük bir iş gücü açığı var,” dedi.

#7
Foto - Ünlü milyarderden gündem olan çıkış: Tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman

Nvidia CEO’su sözlerini, “Herkes iyi bir gelir elde edebilmeli. Bunun için bilgisayar bilimlerinde doktora yapmanız gerekmiyor,” diyerek tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı
Gündem

Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kutsal değerlerimize saldırarak kirli ellerini şanlı Türk bayrağına uzatma cüretinde bulunan hain olduğu ileri ..
Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı
Ekonomi

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

Rusya'dan Avrupa Birliği ülkelerine TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz sevkiyatı ocak ayında tarihi zirvesine yaklaştı. Yetk..
‘Rojava kırmızı çizgimizdir’ dedi cevabı yedi! DEM'li Gergerlioğlu'na ayar üstüne ayar
Siyaset

‘Rojava kırmızı çizgimizdir’ dedi cevabı yedi! DEM'li Gergerlioğlu'na ayar üstüne ayar

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit’te toplanan bir grup DEM Partili göstericiye hitap ederken: “Rojava kırmızı çi..
Başkan Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Gündem

Başkan Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Bu piyasalarda var mıydı ya

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerle karşılaştığı sırada karşısında muhalif gazeteci Murat Yetkin'i gö..
Terör sevicilikte sınır tanımıyorlar! Alçak protestoda skandal sözler: "Abdi'den başka ilah yoktur!"
Gündem

Terör sevicilikte sınır tanımıyorlar! Alçak protestoda skandal sözler: "Abdi'den başka ilah yoktur!"

Suriye'nin kuzeyindeki işgal bölgelerinde terör örgütü SDG/PKK'ya destek amacıyla düzenlenen korsan gösterilerde, şirkin ve ihanetin boyutu ..
Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti
Dünya

Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında varılan Haseke anlaşmasını değerlendiren ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barra..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23