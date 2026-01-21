Ünlü milyarderden gündem olan çıkış: Tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman
Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekaya rağmen manuel yapılan işlerde halen maaşların yüksek rakamlarda olduğunu söyledi.
Patronlar Dünysı'nda yer alan habere göre, Nvidia CEO’su Jensen Huang, Davos’ta yapay zekâ yatırımlarının inşaat, tesisat ve elektrik gibi mesleklerde talebi ve ücretleri hızla artırdığını söyledi. ABD’de bazı manuel işlerde maaşların neredeyse ikiye katlandığını vurguladı.
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kentindeki toplantılarında konuşan Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekâ (AI) patlamasının yalnızca yazılım ve mühendislik alanlarını değil, manuel iş gücünü de ciddi biçimde canlandırdığını söyledi. Huang’a göre bugün “tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman.”
BlackRock CEO’su Larry Fink ile yaptığı söyleşide konuşan Huang, yapay zekâ veri merkezleri ve çip fabrikaları için yürütülen yatırımların “insanlık tarihinin en büyük altyapı inşası” olduğunu belirterek, bu sürecin tesisatçı, elektrikçi, inşaat işçisi ve çelik işçilerine büyük ihtiyaç doğurduğunu ifade etti.
“Bu işlerin zanaata dayalı olması harika. Tesisatçılara, elektrikçilere, inşaat ve çelik işçilerine ihtiyacımız var,” diyen Huang, yapay zekânın yaygın bir işsizlik dalgası yaratacağı yönündeki kaygılara da katılmadığını yineledi. Yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisi bu yıl Davos’un en çok tartışılan başlıklarından biri olurken, Huang daha önce de AI’nın kitlesel bir “iş katili” olmayacağını savunmuştu. Radyoloji örneğini veren Nvidia CEO’su, bazı görevler otomasyona devredilse bile sektördeki istihdamın arttığını hatırlattı.
“Yapay zekânın vaftiz babası” olarak anılan Geoffrey Hinton da manuel işlerin, fiziksel beceri ve el mahareti gerektirmesi nedeniyle yapay zekâdan daha uzun süre etkilenmeyeceğini dile getirmişti.
Huang, “Çip fabrikaları, bilgisayar fabrikaları ya da AI tesisleri inşa edenler için altı haneli maaşlardan söz ediyoruz ve bu alanlarda büyük bir iş gücü açığı var,” dedi.
Nvidia CEO’su sözlerini, “Herkes iyi bir gelir elde edebilmeli. Bunun için bilgisayar bilimlerinde doktora yapmanız gerekmiyor,” diyerek tamamladı.
