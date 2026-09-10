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Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasmanda yalnızca 1 galibiyet!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasmanda yalnızca 1 galibiyet!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi.

#1
Foto - Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasmanda yalnızca 1 galibiyet!

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarındaki deplasman performansı da son dönemde dikkat çekici şekilde geriledi.

#2
Foto - Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasmanda yalnızca 1 galibiyet!

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi.

#3
Foto - Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasmanda yalnızca 1 galibiyet!

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa kupalarında 16 dış saha maçı yaptı.

#4
Foto - Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasmanda yalnızca 1 galibiyet!

Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı (3-0) mağlup etmeyi başardı.

#5
Foto - Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasmanda yalnızca 1 galibiyet!

Galatasaray, diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken, 12. kez yenildi.

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