Yok böyle can sıkıcı bir durum... Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Osimhen'in yokluğunda...
Galatasaraylı taraftarlar büyük bir heyecanla Osimhen'in dönüşünü bekliyor...
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Galatasaraylı taraftarlar büyük bir heyecanla Osimhen'in dönüşünü bekliyor...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların Victor Osimhen'den yoksun çıktığı maçlardaki o istatistik dikkat çekti. İşte detaylar...
Galatasaray, Nijeryalı yıldız santrforu Victor Osimhen'in sahada yer almadığı müsabakalarda Avrupa kupalarında oldukça zorlu bir süreçten geçiyor.
Osimhen'in yokluğu, teknik heyetin hücum planlarında ve takımın bitiricilik oranında belirgin bir aksamaya yol açtı.
Nijeryalı yıldızın forma giymediği zorlu Avrupa mücadelelerinde sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt ve Sporting karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Benzer şekilde Union Saint-Gilloise ile oynanan müsabakada da sahadan puansız ayrılan taraf temsilcimiz oldu.
Galatasaray, Osimhen'in görev almadığı RFS ve Malmö karşılaşmalarında ise skor üstünlüğünü yakalayamayarak beraberliğe razı olmak zorunda kaldı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekip, başarılı golcüsünün görev yapamadığı hiçbir Avrupa karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılamadı.
Öte yandan Osimhen, 28 Kasım 2024'te oynanan AZ Alkmaar mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkarak takımının tek golünü kaydetmişti.
Yıldız futbolcunun skora doğrudan katkı sağladığı o karşılaşma da sahadan 1-1'lik beraberlikle tamamlanmıştı.
İstatistikler, Nijeryalı golcünün eksikliğinde Galatasaray'ın rakip ceza sahasındaki etkinliğinin ciddi oranda düştüğünü açıkça kanıtlıyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ve teknik kadro, takıma katıldığından bu yana fark oluşturan golcünün bir an önce sahalara dönmesini bekliyor.
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