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Spor
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Yok böyle can sıkıcı bir durum... Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Osimhen'in yokluğunda...

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Yok böyle can sıkıcı bir durum... Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Osimhen'in yokluğunda...

Galatasaraylı taraftarlar büyük bir heyecanla Osimhen'in dönüşünü bekliyor...

#1
Foto - Yok böyle can sıkıcı bir durum... Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Osimhen'in yokluğunda...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların Victor Osimhen'den yoksun çıktığı maçlardaki o istatistik dikkat çekti. İşte detaylar...

#2
Foto - Yok böyle can sıkıcı bir durum... Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Osimhen'in yokluğunda...

Galatasaray, Nijeryalı yıldız santrforu Victor Osimhen'in sahada yer almadığı müsabakalarda Avrupa kupalarında oldukça zorlu bir süreçten geçiyor.

#3
Foto - Yok böyle can sıkıcı bir durum... Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Osimhen'in yokluğunda...

Osimhen'in yokluğu, teknik heyetin hücum planlarında ve takımın bitiricilik oranında belirgin bir aksamaya yol açtı.

#4
Foto - Yok böyle can sıkıcı bir durum... Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Osimhen'in yokluğunda...

Nijeryalı yıldızın forma giymediği zorlu Avrupa mücadelelerinde sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt ve Sporting karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

#5
Foto - Yok böyle can sıkıcı bir durum... Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Osimhen'in yokluğunda...

Benzer şekilde Union Saint-Gilloise ile oynanan müsabakada da sahadan puansız ayrılan taraf temsilcimiz oldu.

#6
Foto - Yok böyle can sıkıcı bir durum... Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Osimhen'in yokluğunda...

Galatasaray, Osimhen'in görev almadığı RFS ve Malmö karşılaşmalarında ise skor üstünlüğünü yakalayamayarak beraberliğe razı olmak zorunda kaldı.

#7
Foto - Yok böyle can sıkıcı bir durum... Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Osimhen'in yokluğunda...

Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekip, başarılı golcüsünün görev yapamadığı hiçbir Avrupa karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılamadı.

#8
Foto - Yok böyle can sıkıcı bir durum... Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Osimhen'in yokluğunda...

Öte yandan Osimhen, 28 Kasım 2024'te oynanan AZ Alkmaar mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkarak takımının tek golünü kaydetmişti.

#9
Foto - Yok böyle can sıkıcı bir durum... Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Osimhen'in yokluğunda...

Yıldız futbolcunun skora doğrudan katkı sağladığı o karşılaşma da sahadan 1-1'lik beraberlikle tamamlanmıştı.

#10
Foto - Yok böyle can sıkıcı bir durum... Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Osimhen'in yokluğunda...

İstatistikler, Nijeryalı golcünün eksikliğinde Galatasaray'ın rakip ceza sahasındaki etkinliğinin ciddi oranda düştüğünü açıkça kanıtlıyor.

#11
Foto - Yok böyle can sıkıcı bir durum... Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Osimhen'in yokluğunda...

Sarı-kırmızılı taraftarlar ve teknik kadro, takıma katıldığından bu yana fark oluşturan golcünün bir an önce sahalara dönmesini bekliyor.

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