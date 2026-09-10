Savunma harcamaları yüzde 229 artıyor ‘Aslan payı’ milli çözümlerin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıklarken savunma harcamalarının yüzde 229 artırılacağını duyurdu. Türk savunma sanayisinin bugüne kadar ortaya koyduğu yerli ve milli çözümler, ithalat maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü, aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltarak stratejik özerklik sağladı. Türkiye'nin artan savunma harcamalarında "aslan payı" yerli ve milli çözümlere ayrılacak.