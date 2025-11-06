Haber Merkezi Giriş Tarihi: Avrupa Fatihi Galatasaray'ın büyük zaferi dünya basınında: 'Zavallı Ajax!'
AVRUPA FATİHİ GALATASARAY'IN BÜYÜK ZAFERİ DÜNYA BASININDA: 'Zavallı Ajax!' Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında zorlu Ajax deplasmanına çıkan Galatasaray, Osimhen'in hat-trick yaptığı karşılaşmada sahadan 3-0'lık rahat galibiyetle ayrıldı. Cimbom'un bu zaferi yabancı basında da çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Osimhen'in hat-trick başarısı ve Cimbom'un Hollanda'daki galibiyeti sonrası atılan manşetler... Alev alan Osimhen ve Sane işbirliğiyle Galatasaray, Ajax karşısında kontrolü eline aldı. (One Football) Osimhen zavallı Ajax'ı cezalandırdı. (Football Oranje) Osimhen'in hat-trick'i, Galatasaray'a dibe demir atmış Ajax karşısında kolay galibiter getirdi. (CNA)