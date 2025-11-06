  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
6
Yeniakit Publisher
Avrupa Fatihi Galatasaray'ın büyük zaferi dünya basınında: 'Zavallı Ajax!'

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa Fatihi Galatasaray'ın büyük zaferi dünya basınında: 'Zavallı Ajax!'

AVRUPA FATİHİ GALATASARAY'IN BÜYÜK ZAFERİ DÜNYA BASININDA: 'Zavallı Ajax!' Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında zorlu Ajax deplasmanına çıkan Galatasaray, Osimhen'in hat-trick yaptığı karşılaşmada sahadan 3-0'lık rahat galibiyetle ayrıldı. Cimbom'un bu zaferi yabancı basında da çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Osimhen'in hat-trick başarısı ve Cimbom'un Hollanda'daki galibiyeti sonrası atılan manşetler... Alev alan Osimhen ve Sane işbirliğiyle Galatasaray, Ajax karşısında kontrolü eline aldı. (One Football) Osimhen zavallı Ajax'ı cezalandırdı. (Football Oranje) Osimhen'in hat-trick'i, Galatasaray'a dibe demir atmış Ajax karşısında kolay galibiter getirdi. (CNA)

1
#1
Foto - Avrupa Fatihi Galatasaray'ın büyük zaferi dünya basınında: 'Zavallı Ajax!'

Galatasaray, Johan Cruyff Arena'da domine ettiği Ajax'ı 3-0'lık skorla ezdi, geçti. (Vavel)

#2
Foto - Avrupa Fatihi Galatasaray'ın büyük zaferi dünya basınında: 'Zavallı Ajax!'

Victor Osimhen tarihe geçen hat-trick'i ile Ajax karşısında Galatasaray'a galibiyeti getirdi. (Legit)

#3
Foto - Avrupa Fatihi Galatasaray'ın büyük zaferi dünya basınında: 'Zavallı Ajax!'

Osimhen hat-trick yaptı, Galatasaray deplasmanda Ajax'a bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki art arda 4. hezimetini yaşattı. (BBC Sport)

#4
Foto - Avrupa Fatihi Galatasaray'ın büyük zaferi dünya basınında: 'Zavallı Ajax!'

Victor Osimhen, Ajax karşısında yaptığı hat-trick ile adını Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı. (Soccer.net)

#5
Foto - Avrupa Fatihi Galatasaray'ın büyük zaferi dünya basınında: 'Zavallı Ajax!'

Ajax karşısındaki hat trick sonrası Victor Osimhen, Galatasaray'da bir rekor daha kırdı. (All Nigeria Soccer)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şiilik, Hamas düşmanlığı ve LGBT savunuculuğu: Bir Mamdani portresi
Dünya

Şiilik, Hamas düşmanlığı ve LGBT savunuculuğu: Bir Mamdani portresi

New York City'nin 111. belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani, Şii kimliği ve sapkınlar topluluğu Lgbt'ye verdiği açık destek ile şehrin si..
Ankara'da patlama! Yaralılar var
Gündem

Ankara'da patlama! Yaralılar var

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi yaralandı.

Lüksemburg iddiası boş çıktı Dağ Fare doğurdu! Tamar Tanrıyar Özgür Özel’i rezil etti
Gündem

Lüksemburg iddiası boş çıktı Dağ Fare doğurdu! Tamar Tanrıyar Özgür Özel’i rezil etti

Özgür Özel Akın Gürlek ile ilgili büyük bombam var demişti. Cevabı gazeteci Tamar Tanrıyar verdi. Şişede durduğu gibi…
New York’un yeni seçilen başkanı Müslüman diye pazarlandı LGBT’li çıktı! Zohran Mamdani’nin ilk icraatı tartışılıyor
Gündem

New York’un yeni seçilen başkanı Müslüman diye pazarlandı LGBT’li çıktı! Zohran Mamdani’nin ilk icraatı tartışılıyor

2025 New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanarak şehrin ilk Hint kökenli ve ilk Müslüman belediye başkanı unvanını alan Zohran Mamdan..
Türkiye'nin lojistik devi artık Fransızların: Ünlü dev köklü lojistik firması duyurdu!
Aktüel

Türkiye'nin lojistik devi artık Fransızların: Ünlü dev köklü lojistik firması duyurdu!

Küresel lojistik devi CEVA Logistics, Türkiye’nin önde gelen taşımacılık ve ünlü dev firması tedarik zinciri firmalarından Borusan Lojistik’..
Mete Yarar’dan sosyal medyada çarpıtılan sözlerine sert tepki!
Gündem

Mete Yarar’dan sosyal medyada çarpıtılan sözlerine sert tepki!

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Altay tankı hakkında yaptığı açıklamaların sosyal medyada kesilip montajlanmasına sert tepki gösterdi. Beyaz TV’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23