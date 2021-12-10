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Spor
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Avrupa Fatihi Galatasaray bir ilke imza attı

2021-12-10 01:07:38
Avrupa Fatihi Galatasaray bir ilke imza attı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Lazio ile 0-0 berabere kalarak grubu lider olarak tamamladı.

#1
Foto - UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Lazio, Galatasaray'ı konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Lazio, Galatasaray'ı konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

#2
Foto - Bu sonucun ardından Galatasaray, E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider olarak tamamladı ve son 16 turuna kaldı. Lazio ise 9 puanla 2. sırada yer alarak play-off turuna adını yazdırdı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider olarak tamamladı ve son 16 turuna kaldı. Lazio ise 9 puanla 2. sırada yer alarak play-off turuna adını yazdırdı.

#3
Foto - Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi 25 Şubat 2022'de çekilecek olan kura ile belli olacak.

Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi 25 Şubat 2022'de çekilecek olan kura ile belli olacak.

#4
Foto - Son 16 turunda karşılaşmalar 10 Mart ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak.

Son 16 turunda karşılaşmalar 10 Mart ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak.

#5
Foto - Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup tamamladı.

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup tamamladı.

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