Avrupa devi duyurdu: Bayraktar TB3 SİHA'yı amiral gemiden uçuracağız

Teslimat takvimi ve adet sayısı henüz açıklanmış değil. Ancak bu gelişme, İtalya’nın gelişmiş SİHA kabiliyetlerini deniz havacılığına entegre etme niyetini açıkça ortaya koyuyor. TB3’ün başarıyla entegre edilmesi durumunda İtalyan Donanması, uçak gemilerinden sabit kanatlı insansız hava araçları kullanan sınırlı sayıdaki donanma arasına katılacak. Genel olarak, gelecekte deniz hava gücünün; uçak gemilerindeki savaş uçakları, helikopterler ve insansız sistemlerin birleşimiyle şekillenmesi bekleniyor. İtalya’nın TB3 planı da bu dönüşümün önemli bir adımı olarak görülüyor. KAYNAK: NAVALNEWS