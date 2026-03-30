Avrupa devi duyurdu: Bayraktar TB3 SİHA'yı amiral gemiden uçuracağız
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savunma alanında önemli haberlere imza atan Navalnews, Bayraktar TB3 SİHA'nın Cavour Uçak Gemisi'nden uçurulacağını duyurdu.

İtalyan Donanması, uçak gemisi tabanlı insansız hava yeteneklerini genişletmek adına Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracını (SİHA) tedarik etmeye hazırlanıyor. Bu açıklama, İtalyan Donanma Komutanı Koramiral Berutti Bergotto tarafından yapıldı.

Komutan, 25 Mart’ta İtalya Senatosu Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Baykar tarafından geliştirilen TB3 sisteminin, Cavour uçak gemisinde konuşlandırılmasının planlandığını doğruladı.

Bergotto açıklamasında şunları söyledi: “Bu şirketin Leonardo ile iş birliği anlaşması imzaladığını biliyorsunuz; bu nedenle tedarik Leonardo üzerinden yapılacak. Sistem Cavour gemisine entegre edilebilir. Bu da hem gözetleme hem de silah taşıma imkânı sağlar.”

Her ne kadar amiral Leonardo üzerinden bahsetse de TB3, İtalyan savunma devi Leonardo ile Türk İHA üreticisi Baykar’ın kurduğu ortak girişim LBA Systems aracılığıyla da temin edilebilir.

TB3 duyurusu, İtalyan Donanması’nın insansız sistem portföyünü genişletme sürecinin bir parçası olarak yapıldı. Bergotto, deniz gözetleme ve taarruz kabiliyetlerini artırmaya yönelik devam eden ve yeni alımlardan bahsetti.

Halihazırda donanma, FREMM sınıfı fırkateynlerde ScanEagle İHA’sını kullanıyor. Ayrıca, klasik ISR (istihbarat, gözetleme, keşif) görevlerinin ötesine geçebilen yeni bir dikey iniş-kalkış (VTOL) insansız sistem de yakın zamanda envantere alındı.

TB3’ün Cavour gemisine entegrasyonu, İtalyan Donanması’na denizde konuşlu sabit kanatlı insansız taarruz ve keşif kabiliyeti kazandıracak. Bu sayede: Durumsal farkındalık artacak. Operasyon menzili genişleyecek Bazı görevlerde insanlı uçuşlara olan ihtiyaç azalacak. Ayrıca TB3’lerin, F-35B savaş uçaklarıyla birlikte kullanılması; yüksek kabiliyetli insanlı platformlar ile daha düşük maliyetli insansız sistemlerin birleştiği katmanlı ve esnek bir hava gücü yapısı oluşturabilir.

Teslimat takvimi ve adet sayısı henüz açıklanmış değil. Ancak bu gelişme, İtalya’nın gelişmiş SİHA kabiliyetlerini deniz havacılığına entegre etme niyetini açıkça ortaya koyuyor. TB3’ün başarıyla entegre edilmesi durumunda İtalyan Donanması, uçak gemilerinden sabit kanatlı insansız hava araçları kullanan sınırlı sayıdaki donanma arasına katılacak. Genel olarak, gelecekte deniz hava gücünün; uçak gemilerindeki savaş uçakları, helikopterler ve insansız sistemlerin birleşimiyle şekillenmesi bekleniyor. İtalya’nın TB3 planı da bu dönüşümün önemli bir adımı olarak görülüyor. KAYNAK: NAVALNEWS

