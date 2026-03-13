  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum “Estetik” adı altında kanlı ticaret! 26 günlük yavru köpeğe akılalmaz işkence Savaşın başından bu yana en kritik darbe! İran, ABD’nin resmen kalbini söktü Birçok kişi bilmiyor ama Barış Galatasaray'ın rezerv takımında oynadı! Galatasaray'ın Bernardo Silva kozu: Uzun süreli mukavele: İlan ettiler artık... İran medyasında çıkan haber olay oldu: Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla yayınladılar Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi 32. Geleneksel İftar Programı, Girişimcinin Medeniyet İnşası: Kurumsallaşma Kitabının Lansmanı ile Gerçekleştirildi Avrupa devi dünyaya ilan etti! Baykar'la yaptıkları ortaklık ilk sonucunu verdi Dijital Birlik Platformu AK Parti İstanbul Medya Sahurunda Buluştu Soykırımcı İsrail’den, İran için ağızları açık bırakan plan: Resmen kanınız donacak
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Avrupa devi dünyaya ilan etti! Baykar'la yaptıkları ortaklık ilk sonucunu verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Avrupa devi dünyaya ilan etti! Baykar'la yaptıkları ortaklık ilk sonucunu verdi

Baykar'ın yeni ortağı İtalyan savunma devi Leonardo'nun CEO'su Roberto Cingolani, iki şirketin son çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

#1
Foto - Avrupa devi dünyaya ilan etti! Baykar'la yaptıkları ortaklık ilk sonucunu verdi

Leonardo'nun 2026 yılı endüstriyel planına ilişkin dün hissedarlara ve yatırımcılara kapsamlı sunum yapan Roberto Cingolani, etkinliğin ardından soruları yanıtladı.

#2
Foto - Avrupa devi dünyaya ilan etti! Baykar'la yaptıkları ortaklık ilk sonucunu verdi

Cingolani, "Baykar ile ortak girişim, belirlediğimiz yol haritasına göre ilerliyor. İlk olarak birkaç yüz kilogram yük taşıyabilen orta büyüklükte dronlar üretilecek. Bu üretimin Ronchi dei Legionari'deki tesiste nisan içinde gerçekleşmesi bekleniyor." dedi.

#3
Foto - Avrupa devi dünyaya ilan etti! Baykar'la yaptıkları ortaklık ilk sonucunu verdi

Cingolani, bu İHA'ların tek bir merkezde üretilmeyeceğine dikkati çekerek, "Ligurya'da ve güneyde başka üretim alanlarını da hazırlıyoruz. Burada başka araçlar da üreteceğiz." diye konuştu.

#4
Foto - Avrupa devi dünyaya ilan etti! Baykar'la yaptıkları ortaklık ilk sonucunu verdi

Avrupa menşeli İHA'lara yönelik ilgiye işaret eden Cingolani, "Bunların hepsi İtalya'da sertifikalandırılmış olacak yani Avrupa için de sertifikaya sahip olacaklar. Şu anda Avrupa dronlarının üretimini bekleyen çok büyük bir pazar var." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Avrupa devi dünyaya ilan etti! Baykar'la yaptıkları ortaklık ilk sonucunu verdi

Baykar ile ortaklıklarına ilişkin, "Bu, çok tamamlayıcı bir işbirliği." diyen Cingolani, şöyle devam etti: "Onlar, uçan platformu yapıyor, biz ise tüm zeka sistemini ve sensör teknolojisini geliştiriyoruz. Onu etkili kılmak için gereken her şey İtalya'da sertifikalandırılıyor. Bu nedenle bizim için bu yeterli. SAFE mekanizmasına girip girmemesi ise bizim konumuz değil."

#6
Foto - Avrupa devi dünyaya ilan etti! Baykar'la yaptıkları ortaklık ilk sonucunu verdi

Cingolani, Baykar'la ortak ürettikleri İHA'ların, Leonardo olarak 27 Kasım 2025'te kamuoyuna duyurdukları ve ilk testini bu yıl sonunda Ukrayna'da yapmayı planladıkları yapay zeka bileşenli "Michelangelo Kubbesi" hava savunma sisteminde rol oynayabileceğini belirterek, "Bu dronlar hazır olduğunda elbette Michelangelo sistemine entegre edilmeleri mümkün olacaktır. Farklı özelliklere sahip dronlar da hava kalkanına kesinlikle entegre edilebilirler, buna şüphe yok." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması
Gündem

İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması

İstanbul Valiliği, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında Vali Davut Gül hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. ..
Birleşmiş Milletler'de tarihi ayar! Bakan Göktaş salonu terk etti
Gündem

Birleşmiş Milletler'de tarihi ayar! Bakan Göktaş salonu terk etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 70'inci oturumunda düzenlenen topl..
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem

Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Yolsuzluktan suç örgütü kurmaya kadar birçok ağır suçlamayla yargılanan CHP’nin yüz karası Ekrem İmamoğlu’nun, mahkeme heyetinin kendisine "..
Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı
Gündem

Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçiş sürecinin ayrıntılarını paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ..
CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede
Gündem

CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde dağıtılan dana kavurmada yarış atı çipi çıkmış, yapılan laboratuvar analizleri de kavurm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23