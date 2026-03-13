Avrupa devi dünyaya ilan etti! Baykar'la yaptıkları ortaklık ilk sonucunu verdi

Baykar ile ortaklıklarına ilişkin, "Bu, çok tamamlayıcı bir işbirliği." diyen Cingolani, şöyle devam etti: "Onlar, uçan platformu yapıyor, biz ise tüm zeka sistemini ve sensör teknolojisini geliştiriyoruz. Onu etkili kılmak için gereken her şey İtalya'da sertifikalandırılıyor. Bu nedenle bizim için bu yeterli. SAFE mekanizmasına girip girmemesi ise bizim konumuz değil."