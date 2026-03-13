Avrupa devi dünyaya ilan etti! Baykar'la yaptıkları ortaklık ilk sonucunu verdi
Baykar'ın yeni ortağı İtalyan savunma devi Leonardo'nun CEO'su Roberto Cingolani, iki şirketin son çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler verdi.
Leonardo'nun 2026 yılı endüstriyel planına ilişkin dün hissedarlara ve yatırımcılara kapsamlı sunum yapan Roberto Cingolani, etkinliğin ardından soruları yanıtladı.
Cingolani, "Baykar ile ortak girişim, belirlediğimiz yol haritasına göre ilerliyor. İlk olarak birkaç yüz kilogram yük taşıyabilen orta büyüklükte dronlar üretilecek. Bu üretimin Ronchi dei Legionari'deki tesiste nisan içinde gerçekleşmesi bekleniyor." dedi.
Cingolani, bu İHA'ların tek bir merkezde üretilmeyeceğine dikkati çekerek, "Ligurya'da ve güneyde başka üretim alanlarını da hazırlıyoruz. Burada başka araçlar da üreteceğiz." diye konuştu.
Avrupa menşeli İHA'lara yönelik ilgiye işaret eden Cingolani, "Bunların hepsi İtalya'da sertifikalandırılmış olacak yani Avrupa için de sertifikaya sahip olacaklar. Şu anda Avrupa dronlarının üretimini bekleyen çok büyük bir pazar var." ifadelerini kullandı.
Baykar ile ortaklıklarına ilişkin, "Bu, çok tamamlayıcı bir işbirliği." diyen Cingolani, şöyle devam etti: "Onlar, uçan platformu yapıyor, biz ise tüm zeka sistemini ve sensör teknolojisini geliştiriyoruz. Onu etkili kılmak için gereken her şey İtalya'da sertifikalandırılıyor. Bu nedenle bizim için bu yeterli. SAFE mekanizmasına girip girmemesi ise bizim konumuz değil."
Cingolani, Baykar'la ortak ürettikleri İHA'ların, Leonardo olarak 27 Kasım 2025'te kamuoyuna duyurdukları ve ilk testini bu yıl sonunda Ukrayna'da yapmayı planladıkları yapay zeka bileşenli "Michelangelo Kubbesi" hava savunma sisteminde rol oynayabileceğini belirterek, "Bu dronlar hazır olduğunda elbette Michelangelo sistemine entegre edilmeleri mümkün olacaktır. Farklı özelliklere sahip dronlar da hava kalkanına kesinlikle entegre edilebilirler, buna şüphe yok." ifadelerini kullandı.
