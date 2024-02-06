2024-02-06 01:45:20 Avrupa Birliği’nden yapay zeka hamlesi! Birçok şirketi etkileyecek
Avrupa Birliği yeni bir yapay zeka düzenlemesi hazırladı.
Avrupa Birliği yeni bir yapay zeka düzenlemesi hazırladı.
Yapay zekanın hızlı gelişimi, siyasetçileri tedirgin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Avrupa Birliği ülkeleri, yapay zekanın yasal zemine oturtulması adına kritik bir karara imza attı.
Tam 3 gün süren yoğun toplantılar sonucunda, yapay zeka teknolojilerinin olası getirebileceği tüm olası riskleri kapsayan bir yasa düzenlemesine imza atıldı.
Yasanın en dikkat çekici maddelerinden biri, yapay zeka sistemleri ile devletlerin bireylerin hayatına herhangi bir müdahale etme hakkının olmamasıydı. Böyle bir müdahalenin, temel insan haklarına aykırı olacağı kararına varıldı.
Diğer bir dikkat çekici madde ise, yapay zekalı sohbet robotlarının daha transparan şekilde çalışma zorunluluğu oldu. Bu da demek oluyor ki, ChatGPT gibi birçok sohbet robotunun çalışma prensibi değişebilir.
Aylarca süren toplantıların ardından 27 ülkenin ortak kararıyla nihai bir sonuca varılması birçok Avrupa Birliği ülkesini rahatlatsa da, düzenlemenin bazı maddelerine karşı çıkan Fransa gibi ülkeler bu durumdan rahatsız oldu. Ayrıca yasal düzenlemenin, yapay zeka teknolojileriyle ilgilenen büyüklü küçüklü birçok şirketi olumsuz etkileyerek ekonomiye ket vuracağını düşünenler de mevcut.
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