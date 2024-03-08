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Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı
Spor
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Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

2024-03-08 10:52:00
Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

Son dakika haberleri… Avrupa'da mücadele eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kritik bir karşılaşmaya çıktı. Son 16 turu ilk maçında Belçika takımı Union Saint Gilloise'ye konuk olan sarı-lacivertliler, 3-0'lık net bir galibiyetle çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladı. Bu sonuçla birlikte Kadıköy'de oynanacak maç öncesinde büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe'nin şampiyonluk yüzdesi de değişti. Euro Club Index, Konferans Ligi'nin favorilerini güncelledi. İşte Fenerbahçe'nin tarihi zafer sonrası yeni şampiyonluk yüzdesi…

#1
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

Grup aşamalarından sonraki ilk maçına Belçika takımı Union Saint Gilloise'ye karşı çıkan sarı-lacivertli ekip, önemli bir galibiyet aldı.

#2
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

Çeyrek final yolunda rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Kanarya, Kadıköy'deki rövanş öncesinde turun kapısını sonuna kadar araladı.

#3
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde ve Dusan Tadic kaydetti.

#4
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, bu maça çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

#5
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

"Bu takımın ne kadar organize bir takım olduğunu, iyi futbol oynadığını ve çok fazlasıyla koşarak mücadele ettiğini biliyorduk. Çok iyi analiz ettik. İnanın günlerce evimize bile gitmedik. Ekip arkadaşlarımla beraber en küçük detayları bile es geçmeden, her şeyin üzerinde çok fazla durduk ve yoğunlaştık. Nasıl bir plan yapmam gerektiğini günlerce düşündüm. Bu takıma göre biz doğru bir plan yaparak doğru bir oyunla, doğru bir kadroyla maça çıkıp, turu geçmek için bugün buraya gelmiştik."

#6
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

Öte yandan Euro Club Index, Konferans Ligi favorilerini belirlediği listede güncellemeye gitti. Fenerbahçe'nin kazanma yüzdesi de bir kez daha yükseldi.

#7
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

16- Sturm Graz | 0.1%

#8
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

15- Olympiacos | 0.2%

#9
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

14- Union | 0.5%

#10
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

13- Servette FC | 1%

#11
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

12- Maccabi Haifa | 1%

#12
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

11- PAOK | 1.1%

#13
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

10- Molde FK | 1.3%

#14
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

9- Ajax | 2.6%

#15
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

8- Dinamo Zagreb | 3.5%

#16
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

7- Viktoria Plzen | 3.6%

#17
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

6- Club Brugge | 4.2%

#18
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

5- Maccabi Tel Aviv | 7.4%

#19
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

4- Fiorentina | 13.4%

#20
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

3- Fenerbahçe | 16.9%

#21
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

2- Lille | 18.4%

#22
Foto - Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

1- Aston Villa | 24.8%

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