Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı

"Bu takımın ne kadar organize bir takım olduğunu, iyi futbol oynadığını ve çok fazlasıyla koşarak mücadele ettiğini biliyorduk. Çok iyi analiz ettik. İnanın günlerce evimize bile gitmedik. Ekip arkadaşlarımla beraber en küçük detayları bile es geçmeden, her şeyin üzerinde çok fazla durduk ve yoğunlaştık. Nasıl bir plan yapmam gerektiğini günlerce düşündüm. Bu takıma göre biz doğru bir plan yaparak doğru bir oyunla, doğru bir kadroyla maça çıkıp, turu geçmek için bugün buraya gelmiştik."