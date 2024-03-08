2024-03-08 10:52:00 Avrupa basını paylaştı: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı
Son dakika haberleri… Avrupa'da mücadele eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kritik bir karşılaşmaya çıktı. Son 16 turu ilk maçında Belçika takımı Union Saint Gilloise'ye konuk olan sarı-lacivertliler, 3-0'lık net bir galibiyetle çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladı. Bu sonuçla birlikte Kadıköy'de oynanacak maç öncesinde büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe'nin şampiyonluk yüzdesi de değişti. Euro Club Index, Konferans Ligi'nin favorilerini güncelledi. İşte Fenerbahçe'nin tarihi zafer sonrası yeni şampiyonluk yüzdesi…