Avcılar bu hayvanlara yaklaşırsa yandı! Cezası tam 30 milyon lira

Kuş türlerinde yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme durumunda atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler için belirlenen tazminat bedeli tam 100 bin lira olarak belirlenirken, Bunun yanında, nesli tükenme tehlikesi altında olan kelaynak, çeltikçi, kaşıkçı ve incetağlı, kervancıl kuğu gibi türlerin de her biri için 80 bin, tepeli pelikan, mezgeldek 70 bin, orman horozu, dağ horozu, toy, yakalı toy 60 bin, urkeklik, turnagiller familyasındaki bütün türlerine ise 50 bin lira tazminat bedeli belirlenmiş durumda.