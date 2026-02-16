  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dosta güven, düşmana korku salıyorlar! İşte İslam Ordularının 'Çelik Yumrukları' Türkiye'nin en modern stadı, yeni sezonda sporseverlerle buluşacak Güler misin ağlar mısın? Direkten döndü Kadıköy için ve... Fenerbahçe ikna edememişti: JAMA'dan dikkat çeken araştırma sonuçları: Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar... Juventus’u Sane yakacak! Okan Buruk müjdeyi verdi: Aslan avına hazır! Gökyüzündeki yıldızlar mı yer yüzündeki ağaçlar mı daha fazla! Şaşırtan gerçekler Soykırımcı İsrail’de "Türk F-16’sı" paniği! Trump’ı açık açık tehdit ettiler Din adamından dikkat çeken sözler: Maaş için, terfi için dua etmeyin, gökler cevap vermez
Eğitim
5
Yeniakit Publisher
AUZEF Kayıt Yenileme 2026: Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri ve Ücretleri Belli Oldu! (İÜ AUZEF AKSİS Ekranı)
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AUZEF Kayıt Yenileme 2026: Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri ve Ücretleri Belli Oldu! (İÜ AUZEF AKSİS Ekranı)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için beklenen gün geldi: 2025-2026 bahar dönemi kayıt yenileme süreci resmen başladı. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren duyuruya göre, yeni dönem hazırlıkları tamamen dijital ortamda, AKSİS otomasyon sistemi üzerinden yürütülecek. Eğitim hayatına ara vermeden devam etmek isteyen adayların, belirlenen takvim dahilinde hem ders seçimlerini yapmaları hem de dönem ücretlerini yatırarak kayıtlarını aktif hale getirmeleri gerekiyor. Unutmayın, bu süreçte yapılacak en ufak bir gecikme, dönemi pasif geçirme riskini de beraberinde getiriyor.

#1
Foto - AUZEF Kayıt Yenileme 2026: Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri ve Ücretleri Belli Oldu! (İÜ AUZEF AKSİS Ekranı)

2026 AUZEF Kayıt Takvimi Açıklandı! Planlarını şimdiden yapmak isteyen öğrenciler için kritik tarihler netleşti. Bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri 16 Şubat 2026 ile 1 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk aşamayı kaçıranlar veya seçimlerinde değişiklik yapmak isteyenler için ise 2 - 8 Mart 2026 tarihleri arasında "Ders Ekle-Sil" ve "Üstten Ders Alma" başvuruları yapılabilecek. Akademik takvime göre bu tarihlerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği için öğrencilerin sistemi düzenli kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

#2
Foto - AUZEF Kayıt Yenileme 2026: Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri ve Ücretleri Belli Oldu! (İÜ AUZEF AKSİS Ekranı)

Kayıt yenileme işlemini sorunsuz tamamlamak isteyenlerin izlemesi gereken yol oldukça basit ancak dikkat gerektiriyor. İlk adım olarak aksis.istanbul.edu.tr adresinden sisteme giriş yapmalı ve "Referans Numarası" almalısınız. Bu numara olmadan banka ödemesi yapmanız mümkün değil. Referans numaranızı aldıktan sonra, Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden veya doğrudan otomasyon sistemi üzerinden online ödeme yöntemiyle harç işleminizi tamamlayabilirsiniz. Ödeme yapıldıktan sonra sistemdeki kayıt durumunuzun "Kayıt Yeniledi" olarak güncellendiğinden emin olmanız, sürecin sağlama alınması açısından kritik bir detay.

#3
Foto - AUZEF Kayıt Yenileme 2026: Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri ve Ücretleri Belli Oldu! (İÜ AUZEF AKSİS Ekranı)

2026 yılı AUZEF materyal ve öğrenim ücretleri konusunda bazı ek kalemlere dikkat etmek gerekiyor. Genel materyal ücretinin yanı sıra, halihazırda başka bir yükseköğretim kurumunda aktif kaydı bulunan öğrenciler ile normal öğrenim süresini (artık yıl) aşan öğrencilerin dönemlik ücrete ek olarak 199,5 TL katkı payı ödemesi gerekiyor. Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyeceği tutarlar ise fakülte yönetim kurulu ve Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre farklılık gösteriyor. En güncel ve kişiselleştirilmiş borç bilginize AKSİS içerisindeki "Harç Bilgileri" sekmesinden ulaşabilirsiniz.

#4
Foto - AUZEF Kayıt Yenileme 2026: Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri ve Ücretleri Belli Oldu! (İÜ AUZEF AKSİS Ekranı)

Kayıt işlemlerinin ardından gözler sınav takvimine çevrilecek. 2026 AUZEF Bahar dönemi sınav maratonu 25-26 Nisan tarihlerindeki Ara Sınav (Vize) ile start alacak. Dönem sonu (Final) sınavları 6-7 Haziran’da, notlarını yükseltmek veya telafi etmek isteyenler için Bütünleme sınavları ise 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Mezuniyet aşamasına gelip tek engeli kalanlar için düzenlenen "Üç Ders Sınavı" ise 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav merkezi tercihlerini kayıt yenileme sürecinde güncellemeyi unutmamak, sınav günü yaşanabilecek ulaşım sorunlarının önüne geçecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!
Aktüel

Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!

SGK ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla, tüzel kişiliğe ait ticari araçları sigortasız şoförlere kullandıran şirketler, trafik cezasının ötesin..
İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi
Gündem

İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimleri sonuçlandı. Seçimleri 42 yıl sonra 42 oy farkla AK Parti'ye yakın isim olan Mustafa Keleş kazan..
Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım
Eğitim

Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen "Ramazan Ayı Etkinlikleri" rehberi, yıllardır bu milletin değerlerine yabancı..
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti
Gündem

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Zeytinlikler üzerinden çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerden zeytin ağaçlarını iş makineleriyle yıktıkları..
Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!
Aktüel

Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

Ramazan ayı öncesi "İsrail Hurması" tehlikesi baş gösterdi. Piyasada "Kudüs Hurması" etiketiyle satılan ürünlerin büyük bir kısmının, işgal ..
Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"
Dünya

Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"

Hollanda Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, ABD’nin F-35 yazılım güncellemeleri konusunda müttefiklerine zorluk çıkarması durumu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23