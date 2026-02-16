AUZEF Kayıt Yenileme 2026: Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri ve Ücretleri Belli Oldu! (İÜ AUZEF AKSİS Ekranı)
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için beklenen gün geldi: 2025-2026 bahar dönemi kayıt yenileme süreci resmen başladı. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren duyuruya göre, yeni dönem hazırlıkları tamamen dijital ortamda, AKSİS otomasyon sistemi üzerinden yürütülecek. Eğitim hayatına ara vermeden devam etmek isteyen adayların, belirlenen takvim dahilinde hem ders seçimlerini yapmaları hem de dönem ücretlerini yatırarak kayıtlarını aktif hale getirmeleri gerekiyor. Unutmayın, bu süreçte yapılacak en ufak bir gecikme, dönemi pasif geçirme riskini de beraberinde getiriyor.