AUZEF Kayıt Yenileme 2026: Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri ve Ücretleri Belli Oldu! (İÜ AUZEF AKSİS Ekranı)

2026 AUZEF Kayıt Takvimi Açıklandı! Planlarını şimdiden yapmak isteyen öğrenciler için kritik tarihler netleşti. Bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri 16 Şubat 2026 ile 1 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk aşamayı kaçıranlar veya seçimlerinde değişiklik yapmak isteyenler için ise 2 - 8 Mart 2026 tarihleri arasında "Ders Ekle-Sil" ve "Üstten Ders Alma" başvuruları yapılabilecek. Akademik takvime göre bu tarihlerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği için öğrencilerin sistemi düzenli kontrol etmesi büyük önem taşıyor.