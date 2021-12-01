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Medya
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ATV ile anlaşan Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır çıkışı

2021-12-01 10:13:13
ATV ile anlaşan Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır çıkışı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sona erdi fakat Oktay Kaynarca ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

#1
Foto - Önceki günlerde gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu yeni proje konusunda ATV ile anlaşmıştı.

Önceki günlerde gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu yeni proje konusunda ATV ile anlaşmıştı.

#2
Foto - Kurtlar Vadisi dizisinde fenomen olan Süleyman Çakır karakteri sektörde bir efsane olarak yaşamaya devam ediyor.

Kurtlar Vadisi dizisinde fenomen olan Süleyman Çakır karakteri sektörde bir efsane olarak yaşamaya devam ediyor.

#3
Foto - Oktay Kaynarca’nın yıllar önce oynadığı bu karakter için hala sosyal medyada büyük bir etkileşim yaşanıyor.

Oktay Kaynarca’nın yıllar önce oynadığı bu karakter için hala sosyal medyada büyük bir etkileşim yaşanıyor.

#4
Foto - Oktay Kaynarca konuyla ilgili sessizliğini korudu. Geçtiğimiz akşam görüntülenen ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi hayranlarını üzecek sözler söyledi.

Oktay Kaynarca konuyla ilgili sessizliğini korudu. Geçtiğimiz akşam görüntülenen ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi hayranlarını üzecek sözler söyledi.

#5
Foto - Magazin Burada’nın haberine göre; Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır karakterinin yasal haklarının sahibi olmadığını dile getirerek şunları söyledi: “Ben de okuyorum bunları, sizin okuduğunuz gibi. Süleyman Çakır mevzusu yok. Zaten Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz. Çünkü hakları bizim değil. Bunu yapacak olan arkadaşlar o hakkın sahibi olan arkadaşlardır. Nasıl yaparlar, yaparlar mı, orasını bilmiyorum. Biz başka projelerle uğraşıyoruz.” Oktay Kaynarca, bu sözleri ile Süleyman Çakır karakteri konusunda bir plan varsa bile bunu bilmediğini, içinde olmadığını ve yeniden bu karakterin geri dönmesinde bir payının olmayacağını ifade etmiş oldu.

Magazin Burada’nın haberine göre; Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır karakterinin yasal haklarının sahibi olmadığını dile getirerek şunları söyledi: “Ben de okuyorum bunları, sizin okuduğunuz gibi. Süleyman Çakır mevzusu yok. Zaten Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz. Çünkü hakları bizim değil. Bunu yapacak olan arkadaşlar o hakkın sahibi olan arkadaşlardır. Nasıl yaparlar, yaparlar mı, orasını bilmiyorum. Biz başka projelerle uğraşıyoruz.” Oktay Kaynarca, bu sözleri ile Süleyman Çakır karakteri konusunda bir plan varsa bile bunu bilmediğini, içinde olmadığını ve yeniden bu karakterin geri dönmesinde bir payının olmayacağını ifade etmiş oldu.

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