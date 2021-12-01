ATV ile anlaşan Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır çıkışı

Magazin Burada’nın haberine göre; Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır karakterinin yasal haklarının sahibi olmadığını dile getirerek şunları söyledi: “Ben de okuyorum bunları, sizin okuduğunuz gibi. Süleyman Çakır mevzusu yok. Zaten Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz. Çünkü hakları bizim değil. Bunu yapacak olan arkadaşlar o hakkın sahibi olan arkadaşlardır. Nasıl yaparlar, yaparlar mı, orasını bilmiyorum. Biz başka projelerle uğraşıyoruz.” Oktay Kaynarca, bu sözleri ile Süleyman Çakır karakteri konusunda bir plan varsa bile bunu bilmediğini, içinde olmadığını ve yeniden bu karakterin geri dönmesinde bir payının olmayacağını ifade etmiş oldu.