Atlı polisler vatandaşların huzur ve güvenliği için devriye geziyor

"Daha sonra onları eğitime çıkarıyoruz. Kapalı ve açık manejimiz var. Dışarıda karşılaşabileceği herhangi bir olasılığa karşı atlarımızı burada eğitiyoruz. Ses, sis, duman, hatta maç görevinde karşılaşabileceği bayrak ve molotofkokteyli gibi her şeye karşı eğitim veriyoruz. Eğitimlerden sonra tımarlarını yapıyoruz. Ardından göreve çıkıyoruz. Maçlarda, parklarda, konserlerde, toplumsal olaylarda görev alıyoruz. Vatandaşlarımız ilk olarak şaşırıyor ama daha sonra olumlu tepki veriyor." Hayvan sevgisinin önemli olduğunu vurgulayan Yertürk, vatandaşın huzuru ve güvenliği için her alanda göreve hazır olduklarını ifade etti. İnsanların atlı birliklere ilgi gösterdiğini belirten Yertürk, "At zaten atalarımızın da kullandığı bir hayvan. Bu hayvanlarla iç içe olunca, göreve çıkınca, bakımlarını yapınca ister istemez aramızda duygusal bir bağ oluşuyor ve atlar bunu hissediyor. Atlar her zaman binicisinin tedirginliğini hisseder ve cesaretini binicisinden alır. Tabii binicisi de cesaretini atından alır. İkisi bir bütün olur." dedi.