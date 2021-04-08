2021-04-08 13:21:58 Atlı polisler vatandaşların huzur ve güvenliği için devriye geziyor
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak yaklaşık 3 yıl önce kurulan Atlı Polis Grup Amirliğinden 8 personel, görev yaptıkları 6 atla çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'daki eğitimlerinin ardından amirlik bünyesinde her türlü göreve hazır olan polis memurları, eğitim sürecinde de atların yanından ayrılmıyor. Devriye gezen ve vatandaşların ilgisini çeken atlı polisler, halkın yoğun bulunduğu yerler ile konserlerde ve spor müsabakalarında görev alıyor.