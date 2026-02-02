Atina’ya “NAVTEX” şoku! Yunanistan, Türkiye’nin stratejik hamlesi sonrası apar topar karar aldı
Türkiye’nin Ege Denizi’nde yayımladığı yeni seyir duyuruları (NAVTEX), Ankara-Atina hattında tansiyonu yeniden tırmandırdı. Milli Savunma Bakanlığı’nın uluslararası hukuk ve deniz yetki alanları vurgusu Yunanistan’da büyük bir endişe yaratırken, Kardak krizinin 30. yıl dönümünde komşu ülkede tüm gösteriler yasaklandı. Ankara’nın "toplu tezler" hamlesi, yaklaşan zirve öncesi Atina yönetimini savunma pozisyonuna itti.