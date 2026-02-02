  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca öğrenci dersbaşı yaptı! İlk ders, Cani hemşire bir bebeği daha darbetmiş! Belgesi var, vicdanı yok Dünyayı sarsan açıklama: Tehlikeye girersek kimsenin şüphesi olmasın ölümcül silahı kullanırız Trump’ın hedefinde bu defa Türkiye’nin F-16’larını konuşlandırdığı ülke var! 19 milyar dolarlık çarpıcı iddia Putin’i hop oturtup hop kaldırtacak senaryo: Başbakan açıkladı, Avrupa’da iki komşu ülke birleşebilir Yeni sigorta sistemi devreye giriyor: İşte devlet desteği alacak kesim! Hiç hesapta olmayan gelişme: Beşiktaş'da Agbaodu seferberliği! Akşam sürpriz var Selçuk Bayraktar'dan haklı isyan: Hiçbirimiz güvende değiliz BYD'den Türkiye'ye yılın ikinci darbesi! Fiyatları yine yükselttiler Denizlerin “yenilmezlik zırhı” güncelleniyor! Fırkateynlere 1.7 milyar dolarlık “yeni nesil” onayı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Atina’ya "NAVTEX" şoku! Yunanistan, Türkiye’nin stratejik hamlesi sonrası apar topar karar aldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Atina’ya “NAVTEX” şoku! Yunanistan, Türkiye’nin stratejik hamlesi sonrası apar topar karar aldı

Türkiye’nin Ege Denizi’nde yayımladığı yeni seyir duyuruları (NAVTEX), Ankara-Atina hattında tansiyonu yeniden tırmandırdı. Milli Savunma Bakanlığı’nın uluslararası hukuk ve deniz yetki alanları vurgusu Yunanistan’da büyük bir endişe yaratırken, Kardak krizinin 30. yıl dönümünde komşu ülkede tüm gösteriler yasaklandı. Ankara’nın "toplu tezler" hamlesi, yaklaşan zirve öncesi Atina yönetimini savunma pozisyonuna itti.

#1
Foto - Atina’ya "NAVTEX" şoku! Yunanistan, Türkiye’nin stratejik hamlesi sonrası apar topar karar aldı

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye’nin kıta sahanlığı ve deniz yetki alanları içerisindeki tüm bilimsel ve askeri faaliyetlerin Ankara ile koordineli yürütülmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Aktürk, Gayri Askeri Statü’deki (GASA) adaların karasularını kapsayan sahalarda icra edilen askeri faaliyetlerin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunun altını çizerek, seyir emniyetinin tehlikeye atılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

#2
Foto - Atina’ya "NAVTEX" şoku! Yunanistan, Türkiye’nin stratejik hamlesi sonrası apar topar karar aldı

Türkiye’nin tezlerini toplu şekilde beyan ettiği bu stratejik hamle, Atina yönetiminde geniş yankı uyandırdı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ilan edilen NAVTEX’lerin hukuki bir karşılığı olmadığını iddia ederken, hükümet kaynakları bu durumu "egemenlik haklarına müdahale" olarak niteledi. Yunan medyasında yer alan iddialarda ise Ankara’nın bu çıkışının arkasında, Atina’nın İsrail’den tedarik etmeyi planladığı gelişmiş silah sistemlerini adalara yerleştirme niyetinden duyulan rahatsızlığın yattığı öne sürüldü.

#3
Foto - Atina’ya "NAVTEX" şoku! Yunanistan, Türkiye’nin stratejik hamlesi sonrası apar topar karar aldı

Öte yandan, 1996 yılında yaşanan Kardak Krizi’nin 30. yıl dönümü nedeniyle Yunanistan’ın başkenti Atina’da olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. Yunan Polisi (ELAS), olası provokasyonları ve kamu düzeninin bozulmasını engellemek amacıyla şehir merkezinde 72 saat süreyle her türlü gösteri ve yürüyüşü yasakladı.

#4
Foto - Atina’ya "NAVTEX" şoku! Yunanistan, Türkiye’nin stratejik hamlesi sonrası apar topar karar aldı

Bölgedeki diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin NAVTEX hamlelerini sorunlar çözülene kadar geçerli birer "hak arayışı" olarak nitelendirirken, Ankara-Atina hattındaki sürecin Şubat ayındaki liderler zirvesiyle yeni bir boyuta evrilmesi bekleniyor.

#5
Foto - Atina’ya "NAVTEX" şoku! Yunanistan, Türkiye’nin stratejik hamlesi sonrası apar topar karar aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’
Gündem

Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein dosyalarından birinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin dikkat çekici bilgi..
‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap
Siyaset

‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı iken, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla katıldığı bir ko..
Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu...
"Türkiye İslamlaşıyor" diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!
Gündem

“Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!

Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr.'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla ..
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi
Gündem

Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'dan olası seçim senaryoları için dikkat çeken bir çıkış geldi. Adan, Cumhur İttifa..
Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi
Gündem

Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi

Epstein sapığının yakın dostu Bill Clinton’un yer aldığı ve New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin annesinin de bulunduğu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23