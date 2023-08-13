Atıl araziyi gelir kapısı yaptı

"İlk 2 yıl tabii ki sulama kullandık" diyen Mutlu, "Ama ondan sonrasında daha hiç su vermedim. Susuz tarıma örnek bir bitki zaten. Daha çok etrafımızdaki insanlara örnek olmak, dünyanın, ülkemizin gidişatı susuzluk yönünde olduğu için, bu da alternatif bir tarım ürünü olduğu için öncü olmak istedim açıkçası. Köyümüze de pek çok insana da faydası olabileceğini düşündüm. İlk 2 sene büyüme, kök tutunma aşamasını gerçekleştirdiği için lavanta da bir çiçek sonuçta ondan sonra sulama gerektirmiyor. İçinde arılar var, arılar doğadan geliyor. Kendi kovanımızı da tabii ki koymak istiyoruz. Bu arada lavanta balı da üreteceğiz. Hedeflerimizin arasında onlar da var. Burada kırsal bir alanda susuz tarım yaparak hem bölgemizi kalkındırmak, hem de farklı alternatif ürünler sunmak, hem de turizmimizi geliştirmek adına pek çok adım attığımızı düşünüyorum açıkçası" şeklinde konuştu.