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Yaşam
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Atıl araziyi gelir kapısı yaptı

2023-08-13 11:31:22
Atıl araziyi gelir kapısı yaptı

Susuz tarıma örnek lavanta bahçesi kuran genç kadın girişimci, kırsal köyüne de yerli turist çekmeyi başardı.

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Foto - Atıl araziyi gelir kapısı yaptı

Mersin'in Erdemli ilçesinde girişimci bir kadın, bin 100 rakımlı kırsal köyde atıl arazisini değerlendirmek, su kullanmadan üretime katkı sağlamak, aynı zamanda köyünü tanıtmak amacıyla ilçenin ilk lavanta bahçesini kurdu. 4 yıl aranın ardından su kullanmadan üretim gerçekleştirilebilen atıl arazi, genç girişimci Feride Mutlu için gelir kapısı olurken, aynı zamanda çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler ile de köyünü tanıtmayı başardı.

#2
Foto - Atıl araziyi gelir kapısı yaptı

Feride Mutlu, ilçeye bağlı bin 100 rakımlı kırsal Küstülü Mahallesi'nde 4 yıl önce atıl arazilerini değerlendirmek için lavanta bahçesi kurdu. Köyünde alternatif ürünlerle susuz tarım yapılabileceğini gösterdi, bununla da kalmayıp bahçeyi gezmeye gelen ziyaretçilere köyünü tanıtıyor. Girişimci Feride Mutlu, "İnsanlara öncü olabilmek için bu işi yaptık. Tabii ki bunlar kesildiğinde, hasat edildiğinde yağ olarak çıkacaklar. Biz de bunları sabun, kolonya ve daha farklı şekilde üretebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Gerekli belgeleri alarak bu işe başladım" dedi.

#3
Foto - Atıl araziyi gelir kapısı yaptı

"İlk 2 yıl tabii ki sulama kullandık" diyen Mutlu, "Ama ondan sonrasında daha hiç su vermedim. Susuz tarıma örnek bir bitki zaten. Daha çok etrafımızdaki insanlara örnek olmak, dünyanın, ülkemizin gidişatı susuzluk yönünde olduğu için, bu da alternatif bir tarım ürünü olduğu için öncü olmak istedim açıkçası. Köyümüze de pek çok insana da faydası olabileceğini düşündüm. İlk 2 sene büyüme, kök tutunma aşamasını gerçekleştirdiği için lavanta da bir çiçek sonuçta ondan sonra sulama gerektirmiyor. İçinde arılar var, arılar doğadan geliyor. Kendi kovanımızı da tabii ki koymak istiyoruz. Bu arada lavanta balı da üreteceğiz. Hedeflerimizin arasında onlar da var. Burada kırsal bir alanda susuz tarım yaparak hem bölgemizi kalkındırmak, hem de farklı alternatif ürünler sunmak, hem de turizmimizi geliştirmek adına pek çok adım attığımızı düşünüyorum açıkçası" şeklinde konuştu.

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Foto - Atıl araziyi gelir kapısı yaptı

Bu yıl hasattan 100 litre lavanta yağı beklediklerine de değinen Mutlu, "Geçen yıl yaklaşık, 20 litre civarı bir yağımız oldu. Bu yıl da 100 litreye yakın bir yağ beklentimiz var. Kadın girişimcilere örnek, kendi etrafımdaki kadınlara örnek olmak için bu işi yaptık. Atıl bölgelere su gitmeyen kurak bölgeler için daha çok önerimiz. Diğer ürünlerin yanında alternatif olarak yapılması gereken bir ürün" diye konuştu. Hasat etkinliğine katılan Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu da, "Burada bugün lavantanın hasadı için bulunuyoruz. 4 yıldır bu ailemizi burada bu işi yapıyor. Bölgemizde tek olan bir yer, genelde Isparta, Konya, o bölge bilinirken, Silifke'de var Erdemli'de de tek burada var. Ümit ediyorum bu gelişerek devam eder, diğer çiftçilerimize örnek olur. İnşallah aile ekonomisine katkıda bulunur. Çiftçilerimize iyi örnek, iyi emsal olması dileğiyle teşekkür ediyorum" dedi. Ziyaretçiler ise lavanta bahçesini internet paylaşımlarından gördüklerini belirterek, doğasını çok beğendiklerini, sosyal medya için güzel pozlar yakalamak için geldiklerini kaydettiler.

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