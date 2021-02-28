2021-02-28 14:58:58 Assos’ta büyük tehlike! 500 gün kapalı kalacak
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan, otel ve restoranlarında her yıl binlerce turisti ağırlayan Assos’ta, antik limana inen yolun yamaç kısmındaki büyük kayalar, turistik tesisler ve tatilciler için tehlike oluşturmaya başladı. 2015 yılında bir tesisin çatısına, geçen ekim ayında da limana inen yola düşen büyük kayalar, kurumları harekete geçirdi. AFAD’ın raporu doğrultusunda, Assos’u tehdit eden kayaların bertaraf edilmesi için çalışmalara başlanacak, çalışmalar tamamlanana kadar turistik tesisler kapalı kalacak.