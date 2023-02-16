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Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

2023-02-16 07:55:09
Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

99 Gölcük depreminde müteahhit Veli Göçer’in yaptığı binalar kâğıt gibi buruşmuş, altında yüzlerce kişi can vermişti. Yaşadığımız çifte depremde de çok sayıda bina un ufak oldu, çürük inşa edildikleri daha enkazına bakar bakmaz gözler önüne serildi. Ebrar Sitesi, Rönesans Rezidans, Galeria AVM gibi... Binlerce kişiye mezar olan o binaları yapanlardan hesap sormak için kurulan Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, illerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarıyla ortak hareket ederek onlarca müteahhit ve sorumlu hakkında yakalama kararları çıkardı. Kimi yakalandı, kimi aranıyor. İşte onlardan bazıları...

#1
Foto - Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

KENTİN İLK AVM’SİYDİ Hasibe Yıldırım, Şeref Kesgün ve Mustafa Cevat Arsız / Diyarbakır’daki Diyar Galeria AVM. Diyar Galeria İş Merkezi, Diyarbakır’daki ilk AVM’ydi. Yenişehir ilçesindeki 4 bloktan oluşan, ilk 3 katı işyeri, diğer 7 katı daire olarak kullanılan AVM’nin bir bloku ilk depremde, ikinci bloku da arama kurtarma çalışmasının yapıldığı ikinci depremde yıkıldı.

#2
Foto - Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

Sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumluları mimar Şeref Kesgün ve inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız, İstanbul Kadıköy’de gözaltına alındı.

#3
Foto - Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

32 DAİRELİ BİNADAN BİR KİŞİ KURTULABİLDİ Hasan Alpargün - Adana’daki Alpargün Apartmanı. Yaptığı binada 80 kişi hayatını kaybetti. Toplam 32 daireli binadan sadece bir kişi kurtulabildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldı. KKTC’de olduğu ve buradan mülk satın almaya çalıştığı belirlendi. KKTC polisi 11 Şubat’ta gözaltına aldı.

#4
Foto - Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

Adana’ya getirilen Hasan Alpargün savunmasında, “Adana’da hasar almayan bina yok” diyerek büyük bir yüzsüzlük örneği gösterdi. Tutuklanıp cezaevine gönderildi.

#5
Foto - Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

‘CENNETTEN KÖŞE’ MEZARLIK GİBİ... Mehmet Yaşar Coşkun / Hatay’daki Rönesans Rezidans. Depremden 3 yıl önce teslim edilen Rönesans Rezidans yerle bir oldu. ‘Cennetten bir köşe’ olarak pazarlanan binada yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

#6
Foto - Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun 10 Şubat’ta İstanbul Havalimanı’ndan Karadağ’a kaçmak isterken 10 bin 200 Euro ile yakalanarak tutuklandı. Coşkun’un İstanbul’da gün boyu bankalardan yüklü olarak döviz çekmeye çalıştığı iddia edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

#7
Foto - Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

İLK DEPREMDE YERLE BİR OLDU Mehmet Ertan Akay / Gaziantep’teki Ayşe Mehmet Polat Sitesi. Mehmet Ertan Akay, sitenin müteahhidi ve fenni mümessiliydi. Ayşe Mehmet Polat sitesi ilk depremde yerle bir oldu. Yüzlerce kişi can verdi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yakalama kararı çıkarmasının ardından İstanbul’da olduğu tespit edilen Akay, Ataşehir’de gözaltına alınıp tutuklandı.

#8
Foto - Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

İSTANBUL’DA YAKALANDI İbrahim Mustafa Uncuoğlu / Gaziantep’teki Bahar Apartmanı. Gaziantep’te yaptırdığı Bahar Apartmanı ilk depremin ardından çöktü ve onlarca kişiye mezar oldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Uncuoğlu hakkında yakalama kararı çıkardı. İstanbul’da olduğu tespit edilen Uncuoğlu, operasyonla gözaltına alındı.

#9
Foto - Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

KKTC’NİN YÜREĞİNİ DAĞLADI Ahmet, Efe ve Amine Bozkurt ile Şule Özbek / Adıyaman İsias Otel. Depremde onlarca kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel’in sorumluları Ahmet, Efe ve Amine Bozkurt ile Şule Özbek de yakalanan isimler arasında. Şüphelilerin başka illerde yakalanarak Adıyaman’a gönderildiği öğrenildi. Otel, KKTC'li küçük sporcu kafilesi ve tur rehberlerine mezar oldu. Ayrıca otelin kayıtlarını emniyete bildirmediği için enkaz altında kaç kişi olduğu tam olarak henüz bilinmiyor.

#10
Foto - Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

KARI-KOCA GÜRCİSTAN’A KAÇACAKTI Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş / Adıyamanlı müteahhit. Adıyaman’da müteahhit olarak yaptırdıkları binalar çöktü. İstanbul’dan Gürcistan’a kaçma hazırlığı yaparken yakalandılar. Yavuz Karakuş, “44 bina yaptım ama sadece dördü çöktü. Her şeyi usulüne göre yaptım. Vicdanım rahat” diyerek kendisini savunmaya çalıştı. Sevilay Karakuş Bakırköy Kadın Cezaevi’ne, Yavuz Karakuş ise Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konuldu.

#11
Foto - Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

DEPREMZEDE GİBİ OTELE YERLEŞTİ Ömer Cihan / Hatay’daki Kule Apartmanı. Hatay’da yaptırdığı Kule Apartmanı depremde yıkıldı. Onlarca kişi altında kalarak hayatını kaybetti. Ömer Cihan, depremin ardından ailesini de alarak Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Titreyengöl turizm merkezinde 5 yıldızlı bir otele depremzede gibi yerleşti. Ancak Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Otelde gözaltına alındı. “Konutu yaparken belediyenin projesine uygun yaptım. Yanlış bir şey yapmadım” diyen Cihan cezaevine gönderildi.

#12
Foto - Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

FENNİ MÜMESSİL TUTUKLADI Nazmi Tosun / Gaziantep’deki Emre Apartmanı. Şehit Kamil ilçesinde yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan Emre Apartmanı’nın şantiye şefi ve fenni mümessiliydi. Bina ilk depremde yıkılınca Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında yakalama kararı çıkardı. Nazmi Tosun’un İstanbul’da olduğu tespit edildi. İstanbul polisi Ümraniye’deki evine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.

#13
Foto - Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

VELİ GÖÇER 7.5 YIL HAPİS YATTI ÇINARCIK’IN SADDAM’IYDI 17 Ağustos 1999’daki Gölcük depreminin ardından müteahhit, kontrol mühendisi, şantiye şefi ve belediye çalışanlarının da arasında olduğu binlerce kişiye dava açıldı. Ancak bunların arasında en öne çıkan kişi, Yalova’da yaptığı sitelerde 198 kişinin ölümüne neden olan müteahhit Veli Göçer’di.O dönemde Veli Göçer’in yaptığı siteler Yalova’da çok ünlüydü. Göçer’den Çınarcık’ın Saddam’ı olarak söz ediliyordu. Mahkeme Veli Göçer’e taksirle 198 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Göçer 21 Ekim 2004’te cezaevine girdi. Bursa, Konya, Elbistan ve Silivri Cezaevi’nde 7.5 yıl hapis yattıktan sonra 2011 yılında tahliye oldu.

Aktüel

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