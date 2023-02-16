2023-02-16 07:55:09 Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...
99 Gölcük depreminde müteahhit Veli Göçer’in yaptığı binalar kâğıt gibi buruşmuş, altında yüzlerce kişi can vermişti. Yaşadığımız çifte depremde de çok sayıda bina un ufak oldu, çürük inşa edildikleri daha enkazına bakar bakmaz gözler önüne serildi. Ebrar Sitesi, Rönesans Rezidans, Galeria AVM gibi... Binlerce kişiye mezar olan o binaları yapanlardan hesap sormak için kurulan Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, illerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarıyla ortak hareket ederek onlarca müteahhit ve sorumlu hakkında yakalama kararları çıkardı. Kimi yakalandı, kimi aranıyor. İşte onlardan bazıları...