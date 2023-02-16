Asrın felaketinin 'Veli Göçer'leri! Tek tek yakalandılar...

VELİ GÖÇER 7.5 YIL HAPİS YATTI ÇINARCIK’IN SADDAM’IYDI 17 Ağustos 1999’daki Gölcük depreminin ardından müteahhit, kontrol mühendisi, şantiye şefi ve belediye çalışanlarının da arasında olduğu binlerce kişiye dava açıldı. Ancak bunların arasında en öne çıkan kişi, Yalova’da yaptığı sitelerde 198 kişinin ölümüne neden olan müteahhit Veli Göçer’di.O dönemde Veli Göçer’in yaptığı siteler Yalova’da çok ünlüydü. Göçer’den Çınarcık’ın Saddam’ı olarak söz ediliyordu. Mahkeme Veli Göçer’e taksirle 198 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Göçer 21 Ekim 2004’te cezaevine girdi. Bursa, Konya, Elbistan ve Silivri Cezaevi’nde 7.5 yıl hapis yattıktan sonra 2011 yılında tahliye oldu.