Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?

‘6 ÇOCUĞUMUZ KORUYUCU AİLE YANINDA’: Kara, depremde yakınlarını kaybetmiş, ailelerine ulaşılamayan ya da kimliksiz olarak nitelendirilen çocuklarla ilgili olarak da diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla birlikte hızlı bir çalışma grubu oluşturduklarını söyleyerek, “Bu çalışma grubu üzerinden de bu çocuklarla ilgili kimliklendirme çalışmalarını yapmak üzere çalışmaya başladık. Bu bağlamda bakanlığımızla irtibatlandırılan 1912 çocuğumuz oldu. Bu 1912 çocuktan 1874’ünü ailelerine kimliklendirme çalışmaları yaptıktan sonra geri gönderdik. Bu manada asla 3’üncü kişilere çocuk teslimi gerçekleştirmedik.