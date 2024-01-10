2024-01-10 15:43:35 Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından koruma altına alınan 1912 çocuktan 1874’ünün, aradan geçen 1 yılda ailelerine teslim edildiğini söyledi. Kara, çocuklardan 16’sının hastane sürecinde vefat ettiğini, 6’sının koruyucu aileye verildiğini, 15’inin bakanlık kuruluşlarında bakım ve korumaya alındığını, 1’inin ise tedavisinin hala devam ettiğini belirtti.