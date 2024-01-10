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Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?

2024-01-10 15:43:35
Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından koruma altına alınan 1912 çocuktan 1874’ünün, aradan geçen 1 yılda ailelerine teslim edildiğini söyledi. Kara, çocuklardan 16’sının hastane sürecinde vefat ettiğini, 6’sının koruyucu aileye verildiğini, 15’inin bakanlık kuruluşlarında bakım ve korumaya alındığını, 1’inin ise tedavisinin hala devam ettiğini belirtti.

#1
Foto - Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından geçen 1 yılda yapılan çalışmaları anlattı.

#2
Foto - Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?

Kara, depremler sonrası hızlı bir şekilde hizmet verdikleri alanlara yönelik kriz masası oluşturduklarını belirterek, “Depremin ilk dakikalarında bu kriz ekibi, hizmet verdiğimiz tüm alanlarda hızlıca koordinasyonu sağlamak üzere illerle irtibata geçti. Biz de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak ilk önce deprem bölgesinde kuruluşlarımızda yatılı olarak kalan çocuklarımıza ulaştık. Ve yaklaşık 900 çocuğumuzu 48 saat içinde burunları dahi kanamadan Türkiye’nin farklı bölgelerindeki çocuk kuruluşlarımıza naklettik” dedi.

#3
Foto - Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?

‘6 ÇOCUĞUMUZ KORUYUCU AİLE YANINDA’: Kara, depremde yakınlarını kaybetmiş, ailelerine ulaşılamayan ya da kimliksiz olarak nitelendirilen çocuklarla ilgili olarak da diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla birlikte hızlı bir çalışma grubu oluşturduklarını söyleyerek, “Bu çalışma grubu üzerinden de bu çocuklarla ilgili kimliklendirme çalışmalarını yapmak üzere çalışmaya başladık. Bu bağlamda bakanlığımızla irtibatlandırılan 1912 çocuğumuz oldu. Bu 1912 çocuktan 1874’ünü ailelerine kimliklendirme çalışmaları yaptıktan sonra geri gönderdik. Bu manada asla 3’üncü kişilere çocuk teslimi gerçekleştirmedik.

#4
Foto - Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?

Muhakkak bilimsel kanıtlarla hareket edip, bilimsel eşleşmelerle bu çocukları aileleriyle birleştirdik. Bu 1912 çocuktan 16 çocuğumuz ne yazık ki hastane sürecinde vefat ettiler. 6 çocuğumuz koruyucu aile yanında ya da evlatlık olarak aile odaklı hizmetlerimizden faydalandırıldılar. 1 çocuğumuzun da yine hastanede hala tedavisi devam ediyor. 15 çocuğumuz ise bakanlığımız kuruluşlarında bakım ve koruma altında” dedi.

#5
Foto - Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?

‘ÇOCUKLARIMIZI AFETLERE KARŞI GÜÇLENDİRDİK’: Kara, koruma ve bakım altındaki çocukların takibinin devam ettiğini belirterek, “Koruma ve bakım altındaki tüm çocuklarımıza uygulanan psikososyal destek süreçleri aynı şekilde depremden etkilenen tüm çocuklarımız için de geçerliydi. Ama ilaveten özellikle de afet durumlarında travma sonrası stres bozukluğu yaşayan çocuklarımız için özel çalışmalar gerçekleştirdik. Bunu da yine bakanlıklar arasında koordinasyonla yapmış olduk” dedi.

#6
Foto - Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?

Kara, “Onun dışında saha tarama ekiplerimiz deprem bölgesinde bulunan yaklaşık 4 milyon çocuğumuzu teker teker psikososyal destek anlamında güçlendirmek üzere çalıştılar. Bunlardan 4 bin kadar çocuğumuz yine yakınını kaybetmiş çocuklarımızdı. Annesini, babasını ya da hem annesini hem babasını kaybeden çocuklarımızın da birebir takiplerini gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?

Kara, “Psikososyal destek süreçlerini hayata geçirdik ve devam ettirdik. Bu manada hem deprem bölgesindeki çocukları hem de koruma altına aldığımız çocukları afetlere karşı güçlendirme çalışmalarını diğer bakanlıklarımızla birlikte uyum içerisinde sürdürdük” diye konuştu.

#8
Foto - Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?

‘ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR’: Deprem bölgesinde çalışmalarının, çocuk taramalarının yanı sıra yetişkinlere yönelik de güçlendirildiğini ifade eden Kara, “Anne babalara yönelik olan çalışmalarımızı da güçlendirdik. Psikososyal desteklerimizi hem ailelere hem de çocuklara sunarken aynı zamanda oraya yönlendirdiğimiz çalışma arkadaşlarımıza da psikososyal destek hizmetlerinde bulunduk. Bu vesileyle de depremin yıl dönümünde tekrardan ifade etmemiz gerekirse, çok büyük bir acı yaşadık” dedi.

#9
Foto - Asrın felaketine maruz kalan deprem çocuklarına ne oldu? Herkes merak ediyordu: Çocuklarımız nerede?

Kara sözlerini şöyle bitirdi: “O acının tekrarlanmaması için biz Türkiye’nin dört bir tarafından bütün kurumlarımızda çocuklarımızı koruyabilmek için her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. Zaten bakanlığımız uhdesinde, bakanlığımızdan hizmet alan hiçbir grupla ilgili deprem sürecinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık.”

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