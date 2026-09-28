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Yeniakit Publisher
Karadeniz’deki Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ticari gemilerden VOLGA-4007 Trabzon'da demirledi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Karadeniz’deki Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ticari gemilerden VOLGA-4007 Trabzon'da demirledi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de dron saldırılarının hedefi olan ticari gemilerden biri daha Trabzon açıklarında demirlendi.

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Foto - Karadeniz’deki Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ticari gemilerden VOLGA-4007 Trabzon'da demirledi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz’de dron saldırılarının hedefi olan ticari gemilerden biri daha Trabzon açıklarında görüldü. VOLGA-4007 isimli yük gemisi, aldığı hasarların izleriyle Trabzon açıklarına demirledi. 1989 yılında inşa edilen ve yaklaşık 140 metre uzunluğunda olan geminin, Karadeniz’deki seyri sırasında hasar aldığı görülürken, geminin baş tarafında dalgalanan Türk bayrağı da dikkat çekti. Cook Adaları bayrağı altında seyreden geminin Türk denizcilik şirketleriyle bağlantılı olduğu biliniyor.

#2
Foto - Karadeniz’deki Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ticari gemilerden VOLGA-4007 Trabzon'da demirledi

Novorossiysk açıklarında dron saldırısına uğradı.

#3
Foto - Karadeniz’deki Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ticari gemilerden VOLGA-4007 Trabzon'da demirledi

VOLGA-4007’nin 20 Ağustos 2026 tarihinde Novorossiysk Limanı’ndan ayrıldığı sırada dron saldırısına uğradığı bildirilmişti. Edinilen bilgilere göre gemiye peş peşe 4 dron saldırısı düzenlenirken, saldırı sırasında gemide 13 personelin bulunduğu belirtilmişti. Saldırının ardından gemideki personelin tahliyesine başlandığı aktarılırken, geminin aldığı hasarın boyutuyla ilgili ilk aşamada ayrıntılı bilgi paylaşılmamıştı.

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Foto - Karadeniz’deki Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ticari gemilerden VOLGA-4007 Trabzon'da demirledi

Karadeniz’de yaşanan savaşın ticari gemiler üzerindeki etkileri son dönemde Trabzon’da da görülüyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Rusya’nın Taman Limanı’ndan Trabzon’a kömür taşıyan Türk bayraklı MV Reyhan Sarı isimli kuru yük gemisi de Novorossiysk açıklarında dron saldırısına uğramış, hasar alan gemi Trabzon Limanı’na ulaşmıştı. Saldırıda bir gemi personeli hayatını kaybetmiş, iki personel ise yaralanmıştı. GAS NERO da Sürmene açıklarına demirlemişti Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan bir diğer gemi ise Panama bayraklı GAS NERO isimli LPG tankeri olmuştu. Saldırının ardından geminin baş tarafındaki tank bölümünde yangın çıkmış, yangının söndürülmesinin ardından tanker onarım ve güvenlik amacıyla Trabzon’a yönlendirilmişti. GAS NERO, Trabzon’un Sürmene ilçesi açıklarında güvenli bölgede beklemeye alınmıştı. Bir tanker daha Söğütlü açıklarına gelmişti Temmuz ayının sonlarında ise dron saldırısında hasar gördüğü belirtilen bir başka LPG tankeri, Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi açıklarına demirlemişti. Tankerin hem burun kısmında hem de kaptan köşkünde hasar bulunduğu gözlenmişti. ’Lider Bordo-Mavi’ de Trabzon’a gelmişti Son olarak Samsun’dan Rusya’nın Tuapse Limanı’na yük taşımak üzere yola çıkan ’Lider Bordo-Mavi’ isimli Ro-Ro gemisi, 26 Ağustos gecesi Tuapse açıklarında üç dronun saldırısına uğramıştı. Saldırının ardından gemide yangın çıkarken, 5 mürettebat yaralanmıştı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından gemi güvenlik amacıyla Trabzon Limanı’na yönlendirilmiş ve limana demirlemişti. VOLGA-4007’nin de hasarlı şekilde Trabzon açıklarında görülmesiyle birlikte, Karadeniz’de savaş nedeniyle saldırıya uğrayan ticari gemilerin güvenlik ve onarım amacıyla Trabzon kıyılarına yönelmesi yeniden gündeme geldi. Savaş nedeniyle hasar alan gemilerin Trabzon ve çevresindeki sularda görülmesi, Karadeniz’deki çatışmaların ticari deniz taşımacılığı üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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