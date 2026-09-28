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Gözler fon soruşturması ve SPK’da! Borsa son 6 ayın dip seviyesinde

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AA Giriş Tarihi:

Gözler fon soruşturması ve SPK’da! Borsa son 6 ayın dip seviyesinde

Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe sertleşen satış baskısı ile başladı. BIST 100 endeksi yüzde 3’ü aşan bir kayıpla 12.500 puanın altına gerilerken, bu rakam son 6 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Endeksteki 100 hissenin 95’i değer kaybı yaşadı. Piyasalar devam eden fon soruşturmasını, SPK’nın tasfiye sürecine ilişkin açıklamalarını ve bazı şirket ile fonlar üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını yakından takip ediyor.

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Foto - Gözler fon soruşturması ve SPK’da! Borsa son 6 ayın dip seviyesinde

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde sert satışlar öne çıktı. Cuma gününü yüzde 0,09 yükselişle 12.899,35 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni haftaya 209,47 puan ve yüzde 1,62 kayıpla 12.689,87 puandan başladı.

#2
Foto - Gözler fon soruşturması ve SPK’da! Borsa son 6 ayın dip seviyesinde

Günün ilerleyen saatlerinde satışların hız kazanmasıyla endeksteki düşüş daha da belirginleşti. BIST 100, ilk yarıda yüzde 2,71 değer kaybederek 12.549,18 puana geriledi.

#3
Foto - Gözler fon soruşturması ve SPK’da! Borsa son 6 ayın dip seviyesinde

Öğleden sonraki işlemlerin ilk dakikalarında satış baskısının devam etmesiyle endeks 12.498 puana kadar düştü. Böylece BIST 100'deki kayıp yüzde 3,1'e ulaşırken endeks, 9 Mart'tan bu yana ilk kez 12.500 seviyesinin altına indi.

#4
Foto - Gözler fon soruşturması ve SPK’da! Borsa son 6 ayın dip seviyesinde

Borsa İstanbul'daki satış dalgası sektör endekslerinin tamamına yakınına yayıldı. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 3,78, teknoloji endeksi yüzde 3,57, mali endeks yüzde 3,08 ve hizmetler endeksi yüzde 2,47 değer kaybetti.

#5
Foto - Gözler fon soruşturması ve SPK’da! Borsa son 6 ayın dip seviyesinde

BIST 100 endeksine dahil şirketlerde de kırmızı tablo dikkat çekti. Önceki kapanışa göre endeksteki yalnızca 5 hisse yükselirken 95 hisse değer kaybetti. İşlem hacminin yoğunlaştığı hisseler arasında Akbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş ve Türkiye İş Bankası öne çıktı.

#6
Foto - Gözler fon soruşturması ve SPK’da! Borsa son 6 ayın dip seviyesinde

Yurt içi piyasalarda devam eden fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler de yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karıştığı belirlenen kişi ve yapılarla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı. Şimşek, soruşturmayla bağlantısı bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını da ifade etti.

#7
Foto - Gözler fon soruşturması ve SPK’da! Borsa son 6 ayın dip seviyesinde

Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiyeye konu edilen fonlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. SPK, 17 Eylül 2026 tarihinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden verilen ancak platform tarafından iptal edilen alım ve satım emirlerinin, tasfiye bakiyesinden yatırımcıların fondaki katılma payı oranları dikkate alınarak karşılanacağını bildirdi.

#8
Foto - Gözler fon soruşturması ve SPK’da! Borsa son 6 ayın dip seviyesinde

Ayrıca 16 Eylül ve daha önceki tarihlerde TEFAS'a iletilmesine rağmen ilgili fonun temerrüde düşmesi ya da fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemlerin de tasfiye sürecine dahil edildiği belirtildi.

#9
Foto - Gözler fon soruşturması ve SPK’da! Borsa son 6 ayın dip seviyesinde

İstanbul'da sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce haklarında mal varlığı tedbiri uygulanan 45 firma ile 19 fon üzerindeki tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi.

#10
Foto - Gözler fon soruşturması ve SPK’da! Borsa son 6 ayın dip seviyesinde

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken yurt dışında ABD'de açıklanacak eylül ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini ifade etti. Teknik görünümde BIST 100 endeksi için 13.000 ve 13.100 puan seviyeleri direnç, 12.800 ve 12.700 puan seviyeleri ise destek olarak takip ediliyordu. Ancak endeksin gün içerisinde 12.500 puanın altına gerilemesi, satış baskısının öngörülen destek seviyelerinin de altına taşındığını gösterdi

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