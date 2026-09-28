Gözler fon soruşturması ve SPK’da! Borsa son 6 ayın dip seviyesinde
Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe sertleşen satış baskısı ile başladı. BIST 100 endeksi yüzde 3’ü aşan bir kayıpla 12.500 puanın altına gerilerken, bu rakam son 6 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Endeksteki 100 hissenin 95’i değer kaybı yaşadı. Piyasalar devam eden fon soruşturmasını, SPK’nın tasfiye sürecine ilişkin açıklamalarını ve bazı şirket ile fonlar üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını yakından takip ediyor.