Gözler fon soruşturması ve SPK’da! Borsa son 6 ayın dip seviyesinde

Yurt içi piyasalarda devam eden fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler de yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karıştığı belirlenen kişi ve yapılarla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı. Şimşek, soruşturmayla bağlantısı bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını da ifade etti.