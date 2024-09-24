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Sağlık
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Asla göz ardı edilmemeli! Bu 9 semptomu yaşayanların çok dikkat etmesi gerekiyor

Giriş Tarihi:
Asla göz ardı edilmemeli! Bu 9 semptomu yaşayanların çok dikkat etmesi gerekiyor

Kalp krizi denildiğinde akıllara göğsü tutma, aşırı terleme ve nefes nefese kalma gibi belli başlı belirtiler gelse de; kardiyologlar hastaların genellikle geçiştirdiği ama aslında ciddi bir kalp sorununa işaret edebilecek ilginç semptomlar olduğunu belirtti. İşte pek bilinmeyen o belirtiler…

#1
Foto - Asla göz ardı edilmemeli! Bu 9 semptomu yaşayanların çok dikkat etmesi gerekiyor

Kalp damar hastalıkları dünyada en sık görülen hastalıkların başında geliyor. Kalp krizi ise dünyadaki en yaygın görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor.

#2
Foto - Asla göz ardı edilmemeli! Bu 9 semptomu yaşayanların çok dikkat etmesi gerekiyor

Kalp krizi, kalbi besleyen damarların kan akımının çeşitli nedenlerle ani azalmasına veya kesilmesine bağlı olarak gelişen bir durumdur. Büyük çoğunluğu kalp damarının pıhtı ile tıkanması sonucu gelişir.

#3
Foto - Asla göz ardı edilmemeli! Bu 9 semptomu yaşayanların çok dikkat etmesi gerekiyor

Daha düşük oranlarda ise kalp damarlarında gelişen plakların damarı tam tıkaması veya damar tabakalarında ayrılma sonrası kalp damarının tıkanmasıyla kendini gösterir. Kriz sırasında kalp kası yeterli oksijen alamaması nedeniyle gerekli olan fonksiyonlarını yapamaz hale gelir.

#4
Foto - Asla göz ardı edilmemeli! Bu 9 semptomu yaşayanların çok dikkat etmesi gerekiyor

Süre uzadıkça kalp kası geri dönüşümsüz olarak fonksiyon kaybına uğramaya başlar. Hastanın kalp krizi sırasında hayatını kaybetmesinin en büyük nedeni, yeterli enerji alamayan kalbin ritminin bozulmasıdır.

#5
Foto - Asla göz ardı edilmemeli! Bu 9 semptomu yaşayanların çok dikkat etmesi gerekiyor

Kalp krizi genellikle aniden ortaya çıksa da bu durumdan “aylar önce” ortaya çıkabilecek bazı ince işaretler vardır. Kalp kriziyle ilgili en çok bilinen belirtilerin başında göğüs ağrısı, sıkışması vardır. Ancak ilk uyarı işareti aylar öncesinden geliyor olabilir.

#6
Foto - Asla göz ardı edilmemeli! Bu 9 semptomu yaşayanların çok dikkat etmesi gerekiyor

Kalp krizini yüzde 100 doğrulukla tahmin etmek imkânsız olsa da bazı uyarı işaretleri acil durumun meydana gelmek üzere olduğu konusunda uyarabilir. Böyle bir semptom, kalp krizinden aylar önce ortaya çıkabilen diyaforez olarak da bilinen terlemedir.

#7
Foto - Asla göz ardı edilmemeli! Bu 9 semptomu yaşayanların çok dikkat etmesi gerekiyor

SOĞUK TERLEMELERE DİKKAT Kardiyolog olan Zi-Jian Xu, soğuk terlemelerin özellikle şüpheli olabileceğini açıkladı. Doktor, bu özel hissin gerçek bir kalp krizi meydana gelmeden aylar önce ortaya çıkabileceğini söylüyor.

#8
Foto - Asla göz ardı edilmemeli! Bu 9 semptomu yaşayanların çok dikkat etmesi gerekiyor

Xu şunları söyledi: "Bazı insanlar için semptomlar kalp krizinden aylar veya hatta daha uzun bir süre önce ortaya çıkabilir. "Diğerleri için kalp krizi geçirmeden önce hiçbir şey yaşamayabilirler." Ancak terleme, genellikle farklı uzmanlar tarafından erken uyarı işareti olarak listelenir. Fazladan ter, kalbe inerek tıkanmış atardamarlara kan pompalar, bu da daha fazla çaba gerektirir ve vücut ısınızı düşük tutmak için vücudunuzun terlemesine neden olur.

#9
Foto - Asla göz ardı edilmemeli! Bu 9 semptomu yaşayanların çok dikkat etmesi gerekiyor

KADINLAR, MENOPOZLA KARIŞTIRIYOR Gece terlemeleri aynı zamanda birçok kadının endişe verici bir şekilde menopozla karıştırılabileceğinin tipik bir uyarı işaretidir. Geceleri terleme, menopozun en önemli belirtilerinden biri olarak kabul edilirken, kalp krizi de bu semptomu tetikleyebilir. Dr. Zi-Jian Xu terleme dışında, kalp krizinin başka tipik semptomları da olduğunu açıkladı. Erken belirtiler göğüs ağrısı, ağırlık, kalp çarpıntısı ve nefes darlığı gibi şeyleri içerebilir.

#10
Foto - Asla göz ardı edilmemeli! Bu 9 semptomu yaşayanların çok dikkat etmesi gerekiyor

• KALP KRİZİ ERKEN BELİRTİLERİ • Kalp krizi geçiren bireylerin yüzde 50'sinde erken kalp krizi belirtileri ortaya çıkmaktadır. • Bu belirtilerin arasında ise şunlar bulunmaktadır; • Göğüs ağrısı olarak da bilinen, göğüse gelip giden hafif ağrı ya da rahatsızlık hissi • Omuzda ağrı • Boyun ve çene ağrısı • Terlemek • Mide bulantısı veya kusma • Baş dönmesi veya bayılma • Nefes darlığı • Şiddetli endişe veya karışıklık hissi

#11
Foto - Asla göz ardı edilmemeli! Bu 9 semptomu yaşayanların çok dikkat etmesi gerekiyor

SOĞUK HAVALAR KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR Kasım ayından itibaren mart ayı sonuna kadar, soğuk havalar kalp krizlerini artırır. Bunun pek çok nedeni var. Soğuk havalarla artan viral enfeksiyonlar kalp krizlerini tetiklemektedir. Ayrıca soğuk havada kan akışkanlığı azalır ve kan pıhtılaşmaya daha meyilli olur. Bu da kalp krizini tetikleyen nedenlerden biridir. Muhtemel enfeksiyonlar da kalp krizini tetikleyebildiği için enfeksiyonları karşı kendimizi korumamız lazım. Bunun için de alınacak önlemlerin başında bağışıklığımızı yükseltmek gelir. Dolayısı ile beslenmemize dikkat edeceğiz, uyku düzenimizi iyi ayarlayacağız, vitaminlerimizi alacağız, C vitamininden zengin besleneceğiz, bol yeşillik tüketeceğiz. Doğru beslenirsek takviyeye de çok ihtiyacımız olur. Bu dönemde gerekli takviyeleri kesinlikle hekim kontörlünde ve önerildiği şekilde almak gerekir. Asla kulaktan dolma bilgilerle veya arkadaş ya da internet tavsiyesi ile gelişigüzel takviye kullanılmamalıdır. Kalp krizi ile alakalı risk faktörleri bulunanlar bu aylarda grip aşısı da yaptırabilir. Yapılan son çalışmalarda grip aşısı yaptıranların yaptırmayanlara nazaran kalp krizi oranlarının daha az olduğu gözlendi. Bir diğer önemli neden de kişinin mental olarak sonbahar ve kış mevsiminde daha olumsuz bir psikolojik yapıya bürünmesi olarak gösterebiliriz. Daha gerdin, daha depresif, daha stresli bir yapı kalp krizlerinin de başlıca düşmanıdır.

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