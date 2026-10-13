Askeri tatbikatta “Siz şaka mısınız” dedirten skandal! Böyle acemi ordu mu olur?

Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise askerlerin kayıtları fark ettikten sonra da aynı araçları kullanmaya devam etmesi oldu. Norveç basınına göre, tatbikat sırasında yeterli sayıda alternatif araç bulunmaması nedeniyle kiralık otomobiller görevlerde kullanılmayı sürdürdü. Tatbikatın ardından araçlarda bulunan görüntüler silindi. Ancak kayıtların yalnızca araçların kendi hafızalarında mı tutulduğu, yoksa başka sistemlere de aktarılıp aktarılmadığı kesinleştirilemedi. Bu belirsizlik, askeri bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçme ihtimali konusunda endişelere neden oldu.