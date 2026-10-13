Askeri tatbikatta “Siz şaka mısınız” dedirten skandal! Böyle acemi ordu mu olur?
Norveç ordusunun askeri tatbikat için kiraladığı araçların, askerlerin hareketlerini, konumlarını ve askeri tesislerin girişlerinde kullanılan güvenlik kodlarını kaydettiği ortaya çıktı. En az ikisi Çinli Deepal markasına ait olan araçların hassas bilgileri hafızasında sakladığı belirlenirken, askerlerin güvenlik açığını fark etmelerine rağmen alternatif araç bulunamadığı için aynı otomobilleri kullanmaya devam ettiği kaydedildi.