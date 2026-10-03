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Askeri geçit töreninde büyük alçaklık: "Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım"

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Askeri geçit töreninde büyük alçaklık: “Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım”

Güney Kıbrıs'ta düzenlenen 1 Ekim askeri geçit töreninde, Yunan ve Rum askerlerinin komutanları eşliğinde "Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım" şeklinde provokatif sloganlar attığı kameralara yansıdı. ABD, Mısır, İngiltere ve Fransa gibi yabancı ülkelerden askerlerin de katıldığı törende, bu skandal söylemler alanı dolduran Rumlar tarafından alkışlarla desteklendi. Doğu Akdeniz'deki gerilimi artıracak bu çirkin olay, tören görüntülerinin ortaya çıkmasıyla büyük tepki topladı.

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Foto - Askeri geçit töreninde büyük alçaklık: "Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım"

Güney Kıbrıs’ta düzenlenen 1 Ekim askeri geçit töreninde Yunan ve Rum askerlerinin Türkleri hedef alan intikam sloganları attığı ortaya çıktı. Komutanların yönlendirmesiyle atılan skandal sloganlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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Foto - Askeri geçit töreninde büyük alçaklık: "Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım"

Güney Kıbrıs’taki 1 Ekim törenlerine, Yunan ve Rum askerlerinin Türkleri hedef alan provokatif söylemleri damga vurdu. Gazeteci Sefa Karahasan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, askerlerin yürüyüş sırasında intikam çağrıları yaptığı görüldü.

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Foto - Askeri geçit töreninde büyük alçaklık: "Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım"

Görüntülerde yabancı ülke askerlerinin ardından yürüyen Yunan ve Rum askerlerinin doğrudan Türkleri hedef aldığı belirlendi. Askerlerin, komutanlarının talimatıyla şu küstah sloganları attığı aktarıldı: Mağusa’ya geri döneceğiz. Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım. Dökülen kan için, her köyüm için.

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Foto - Askeri geçit töreninde büyük alçaklık: "Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım"

Törene ABD, Mısır, İngiltere ve Fransa’dan da askerlerin katıldığı öğrenildi. Provokatif sloganlar eşliğinde yürüyen askerlerin, töreni izleyen Kıbrıslı Rumlar tarafından "bravo" nidalarıyla alkışlandığı bildirildi.

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Meyyit

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