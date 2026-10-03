Askeri geçit töreninde büyük alçaklık: “Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım”
Güney Kıbrıs'ta düzenlenen 1 Ekim askeri geçit töreninde, Yunan ve Rum askerlerinin komutanları eşliğinde "Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım" şeklinde provokatif sloganlar attığı kameralara yansıdı. ABD, Mısır, İngiltere ve Fransa gibi yabancı ülkelerden askerlerin de katıldığı törende, bu skandal söylemler alanı dolduran Rumlar tarafından alkışlarla desteklendi. Doğu Akdeniz'deki gerilimi artıracak bu çirkin olay, tören görüntülerinin ortaya çıkmasıyla büyük tepki topladı.