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Hayat-Aktüel
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Asker uğurlama eğlencesinde facia! Ölü ve yaralılar var

2023-05-06 21:44:35
Asker uğurlama eğlencesinde facia! Ölü ve yaralılar var

Hatay’da freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldı.

#1
Foto - Asker uğurlama eğlencesinde facia! Ölü ve yaralılar var

İlk belirlemelere göre olayda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

#2
Foto - Asker uğurlama eğlencesinde facia! Ölü ve yaralılar var

Olay, Hatay’ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi.

#3
Foto - Asker uğurlama eğlencesinde facia! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı.

#4
Foto - Asker uğurlama eğlencesinde facia! Ölü ve yaralılar var

Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü.

#5
Foto - Asker uğurlama eğlencesinde facia! Ölü ve yaralılar var

12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralanın olduğu belirtildi.

#6
Foto - Asker uğurlama eğlencesinde facia! Ölü ve yaralılar var

İtfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin olaya müdahalesinin devam ettiği belirtildi.

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