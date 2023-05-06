2023-05-06 21:44:35 Asker uğurlama eğlencesinde facia! Ölü ve yaralılar var
Hatay’da freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldı.
ABD ve Yunanistan'ın F-35 alışverişinde 'yok artık' dedirten Milli Muharip Uçak detayı! Çok konuşulacak hamle
AK Parti'den gövde gösterisi! Kalabalığı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gümbür gümbür sandığa gidiyoruz
"Kemal Kılıçdaroğlu'na ait kasetin içeriğinden sizlere bahsedeyim" dedi ve canlı yayında bombayı bıraktı
Hatay’da freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldı.
İlk belirlemelere göre olayda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Olay, Hatay’ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı.
Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü.
12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralanın olduğu belirtildi.
İtfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin olaya müdahalesinin devam ettiği belirtildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23