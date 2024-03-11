Asırlık camiler Ramazan ayına "merhaba" dedi

Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı, dün akşam kılınan teravih namazı ile Ramazan ayına başladıklarını belirtti. Müftülük olarak Ramazan ayı için hazırlıkları büyük bir heyecanla tamamladıklarını ifade eden Bostancı, "Safranbolu'muz tarihi camileriyle meşhur. Dolayısıyla camilerimizin bakımı, onarımı, temizliği yapıldı ve cemaatimizi hazır hale getirildi. Biz bütün camilerimize; kadın, erkek, genç yaşlı cemaatimizi bekliyoruz. Bu akşam da gördük ki, hakikaten bütün camilerimiz cıvıl cıvıl heyecanla dolup taştı. İnşallah Ramazan sonuna kadar bu devam eder. Özellikle Tarihi Çarşıda; Kazdağlı Camimiz, Köprülü Mehmet Paşa Camimiz, İzzet Paşa Camimiz, Dağdelen Camimiz, Kaçak Cami diye tabir ettiğimiz camimiz hepsini arkadaşlarımız yeniden bir elden geçirdiler, temizliklerini yaptılar" dedi.