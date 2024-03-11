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Asırlık camiler Ramazan ayına "merhaba" dedi

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Ramazan
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Asırlık camiler Ramazan ayına "merhaba" dedi

2024-03-11 16:22:15
Asırlık camiler Ramazan ayına "merhaba" dedi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Osmanlı kenti Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki asırlık camiler, Ramazan ayına "merhaba" dedi.

#1
Foto - Asırlık camiler Ramazan ayına "merhaba" dedi

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'da, dış mimarileri, işlemeleri, minareleri, kubbeleri ve diğer özellikleriyle önemli yapıların başında gelen asırlık camilerde, ibadetler Ramazan-ı Şerife mahsus bir atmosferde eda edilecek.

#2
Foto - Asırlık camiler Ramazan ayına "merhaba" dedi

Tarihi ilçede bulunan 32 tescilli cami arasında 1872 yılında Aya Stefanos Kilesi olarak yapılan ve 1956 yılında camiye dönüştürülen Ulu Camii, 363 yıl önce yapılan Köprülü Mehmet Paşa Camisi, 228 yıl önce yapılan İzzet Mehmet Paşa Camisi ve 245 yıl önce yapılan Kazdağlı Camii dikkat çeken eserler arasında yer alıyor.

#3
Foto - Asırlık camiler Ramazan ayına "merhaba" dedi

Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı, dün akşam kılınan teravih namazı ile Ramazan ayına başladıklarını belirtti. Müftülük olarak Ramazan ayı için hazırlıkları büyük bir heyecanla tamamladıklarını ifade eden Bostancı, "Safranbolu'muz tarihi camileriyle meşhur. Dolayısıyla camilerimizin bakımı, onarımı, temizliği yapıldı ve cemaatimizi hazır hale getirildi. Biz bütün camilerimize; kadın, erkek, genç yaşlı cemaatimizi bekliyoruz. Bu akşam da gördük ki, hakikaten bütün camilerimiz cıvıl cıvıl heyecanla dolup taştı. İnşallah Ramazan sonuna kadar bu devam eder. Özellikle Tarihi Çarşıda; Kazdağlı Camimiz, Köprülü Mehmet Paşa Camimiz, İzzet Paşa Camimiz, Dağdelen Camimiz, Kaçak Cami diye tabir ettiğimiz camimiz hepsini arkadaşlarımız yeniden bir elden geçirdiler, temizliklerini yaptılar" dedi.

#4
Foto - Asırlık camiler Ramazan ayına "merhaba" dedi

Ramazan ayı boyunca bütün camilerde mukabele okunacağını aktaran Bostancı, "Bunun yanında teravih namazlarımız bütün camilerimizde eda ediliyor. Ramazan'da bunun dışında kadınlara yönelik mukabele programlarımız var. Bütün Kur'an kurslarımızla, bazı camilerimiz bunları önceden duyuruldu. Yine Ramazan'da dileyen vatandaşlarımız camilerimizde itikaf dediğimiz, belli bir süre tek başına insana çekilme şeklindeki ibadet içinde camilerimiz hazırlandı. Özellikle yine Tarihi Çarşı'da Hamidiye Camimizdeki itikaf odalarında itikafa girmek isteyen vatandaşlarımızın buralardan istifade edebileceklerini hatırlatmak istedim. Bununla beraber Safranbolu'muzda 5 camimizde hatimle teravih namazı kılınıyor.

#5
Foto - Asırlık camiler Ramazan ayına "merhaba" dedi

Bunlar müftülüğümüzün yanındaki Dedeoğlu Camisi, Safa Mescidi, Sultantepe Camisi, Kıranköy'de Asiye Hatun Camii ve Esentepe'de Kavaklık Camimizde bu hafta itibariyle hatim ile teravih kılmaya başladık. Hem hafız olan hocalarımızı burada görevli hem de bizim Kur'an kurslarımızda hazırlık yapan öğrencilerimizden de bir ekip oluşturmak suretiyle buralarda bu hizmeti veriyoruz. İnşallah dolu dolu böyle heyecanlı maneviyatı yüksek bir Ramazan geçirmeyi diliyorum" dedi.

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