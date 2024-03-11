Asırlık camiler Ramazan ayına "merhaba" dedi

Bunlar müftülüğümüzün yanındaki Dedeoğlu Camisi, Safa Mescidi, Sultantepe Camisi, Kıranköy'de Asiye Hatun Camii ve Esentepe'de Kavaklık Camimizde bu hafta itibariyle hatim ile teravih kılmaya başladık. Hem hafız olan hocalarımızı burada görevli hem de bizim Kur'an kurslarımızda hazırlık yapan öğrencilerimizden de bir ekip oluşturmak suretiyle buralarda bu hizmeti veriyoruz. İnşallah dolu dolu böyle heyecanlı maneviyatı yüksek bir Ramazan geçirmeyi diliyorum" dedi.