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‘Gerçekten utanç içindeyim, pişmanım’ Eda Ece'den skandal sözler için özür

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‘Gerçekten utanç içindeyim, pişmanım’ Eda Ece'den skandal sözler için özür

Eda Ece depremzedelere yönelik sözleri için "Hayatımın hatası, lütfen affedin" ifadeleriyle özür diledi.

#1
Foto - ‘Gerçekten utanç içindeyim, pişmanım’ Eda Ece'den skandal sözler için özür

Haluk Levent ve Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmanın ardından 2023 yılında katıldığı bir ödül töreninde deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı büyük tepki çeken konuşma nedeniyle yeniden eleştirilerin hedefi olan oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tekrar özür dilediğini aktaran Ece, pişmanlığını anlattı.

#2
Foto - ‘Gerçekten utanç içindeyim, pişmanım’ Eda Ece'den skandal sözler için özür

Ece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımda hiçbir zaman Ahbap Derneği’ne bağışta bulunmadım. Hiçbir organizasyonlarında yer almadım. Bağış topladıklarında yardım etmedim. Hiçbir paylaşımda halkı bağış yapmaya yönlendirmedim. Çünkü çok yakınım olan bir arkadaşım, kendisinin başına gelen, yıllar öncesine dayanan şahsi olarak yaşadığı bir dolandırıcılığı ve ona yapılan terbiyesizliği bana söylemişti ve bu nedenle hiçbir zaman tam olarak güvenemedim, sevemedim. Uzak durdum, umarım doğru değildir, çok üzücü. O dönemde yaşadığım üzüntüyü hiç unutmadım. Orada başka dernekler vardı elbet ama biz kendimiz gittik. Ta ki hayatımın hatasını yapana kadar. Şubattan hazirana kadar bu kabusu yaşadıktan sonra, şubat kapağıyla ödül bana verilince, biz kapak çekimini bırakıp yardıma koştuğumuz için insanlığımdan dolayı o ödülü bana verdiklerini düşündüğüm için bu konu açıldı" diye konuştu.

#3
Foto - ‘Gerçekten utanç içindeyim, pişmanım’ Eda Ece'den skandal sözler için özür

"Konuşmanın sonunda o kadar ağır hissettim ki bir espri yapma gereği duydum" diyerek sözlerine devam eden Ece, "Çünkü ben üzüldüğümde, bir acı yaşadığımda bunu gülerek atlatıyorum. Otomatik çıkıyor ağzımdan. Acılarla böyle baş ediyorum. O an bir espri yaptım. Keşke yapmasaydım. Ve sadece o cümlem paylaşıldı. Dilimi eşek arısı soksaydı. O kadar üzüldüm, o kadar pişman oldum ki böyle bir şey söylememeliydim. Haksızlık ettim. O yüzden bu kadar senedir bana yazılan bütün hakaretleri, çocuğuma kadar edilen küfürleri sadece üzüntüyle okudum. Yıllardır ses çıkarmadım. Bir tek özür diledim, onu da kimse duymadı. Beni yerden yere vurmalarını izledim. Tam da peşinden hamile kaldım. Hamileyken de bu kabus devam etti. Çocuğum 2 yaşına geldi, hiç bitmedi bu linç. Ama hatalı bendim. Özür diliyorum. Daha önce de diledim, yine diliyorum" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - ‘Gerçekten utanç içindeyim, pişmanım’ Eda Ece'den skandal sözler için özür

"Başta depremzede vatandaşlardan ve kırdığım herkesten, devletimizden özür diliyorum" diyerek açıklamasını sürdüren Ece, "Oy haklarına karışmak benim haddime değildi. Gerçekten utanç içindeyim. Keşke o şakayı yapmasaydım. Haksızlık ettim. Yürekten özür diliyorum. Herkesi çok seviyorum. Bu ülke için hepimiz canımızı verecek insanlarız. Ayrımcı bir dil kullanmak benim gibi herkesi seven birinin yapacağı iş değildi. Bana yakışmadı. Tekrar özür diliyorum. Ömrümde ne kimsenin kötülüğünü istedim ne bir kimse hakkında kötü söz söyledim. Benden kötülük kimse göremez. Aklıma iyilikten başka bir şey gelmez. Yüreğim böyle değil, hamurum böyle kötücül değil. Tekrar özür diliyorum. Beni linçlemeyen, beni tanıyan, seven, beni savunmak zorunda hisseden insanlardan da özür diliyorum. Benimle beraber onlara bu stresi yaşattığım için onlardan da özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Bir daha böyle bir hadsizlik yapmayacağım. Çünkü ben bu değilim" dedi.

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