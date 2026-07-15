Sisi sevinçten havalara uçacak: Maalesef Türkiye yerine Mısır'da kuracaklar

Bu hedefle ilgili ilk adım, Mısır’ın başkenti Kahire’de atıldı. Ukinox yönetimi, Mısır’daki Sokhna Sanayi Bölgesi’nde üretim yapmak için anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmayla, ilk fazda Türk şirketi 14 milyon dolar yani bugünkü kurla 660 milyon liralık yatırımla mutfak evyesi için paslanmaz çelik fabrikası kuracak. Fabrikada yıllık 1.2 milyon adet mutfak evyesi üretilecek.