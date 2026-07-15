Sisi sevinçten havalara uçacak: Maalesef Türkiye yerine Mısır'da kuracaklar
Son yıllarda Mısır'a adeta akın başlatan Türk şirketleri Kahire ekonomisine can suyu oldu. Tekstil devleri Mısır'a giderken bu kez başka bir sektörden atılım geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son yıllarda Mısır'a adeta akın başlatan Türk şirketleri Kahire ekonomisine can suyu oldu. Tekstil devleri Mısır'a giderken bu kez başka bir sektörden atılım geldi.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, tekstille başlayan, turizm ve beyaz eşyayla devam eden Türk yatırımcının Mısır seferine farklı sektörler de katılıyor. Eviye, ankastre, fırın, armatür gibi alanlarda Türkiye’nin en büyük üreticilerinden Ukinox, rotasını Mısır’a çevirenlerden. Türk şirketi, Mısır’da üretim yapanlar kervanına katılma kararı aldı.
Bu hedefle ilgili ilk adım, Mısır’ın başkenti Kahire’de atıldı. Ukinox yönetimi, Mısır’daki Sokhna Sanayi Bölgesi’nde üretim yapmak için anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmayla, ilk fazda Türk şirketi 14 milyon dolar yani bugünkü kurla 660 milyon liralık yatırımla mutfak evyesi için paslanmaz çelik fabrikası kuracak. Fabrikada yıllık 1.2 milyon adet mutfak evyesi üretilecek.
Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel Müdürlüğü (SCZone) genel binasında yapılan anlaşma, bölgenin kalkınma ve sanayi geliştirme kolu olan Main Development Company (MDC) Genel Müdürü Tümgeneral Walid Youssef ve Ukinox Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Hakoglu tarafından imzalandı. Fabrika 37 bin metrekarelik bir alanda kurulacak.
Fabrikada 220 kişi çalışacak. 2028 yılında üretime geçecek olan fabrika Mısır dışında farklı ülkelere de odaklanacak. İmza töreninde konuşan SCZone Başkanı Walid Gamal El-Din, Sokhna Sanayi Bölgesi'nin, önemli sanayi kollarından biri olarak konumunu güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.
ABD, İngiltere ve Almanya’da ofisleri bulunan Ukinox, toplamda 3 fabrikaya sahip. Düzce’deki ana fabrikadan dünyanın farklı coğrafyalarındaki 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapılıyor. Şirketin üretim portföyünde eviye, ankastre, fırın, armatür dışında ocak, davlumbaz gibi banyo ve mutfak ekipmanları bulunuyor.
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