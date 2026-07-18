Yusuf Kaplan, 'Ülkeyi savaşmadan elimizden alıyorlar' diyerek uyardı: Hızla ve tam gaz bu noktaya sürükleniyoruz

Türk, Müslümandır. Müslüman değilse Türk de değildir. Türk, İslâm’ın düşmanı olmaz, olamaz; İslâm’ı aslâ aşağılamaz, İslâm’ın bayraktarıdır çünkü; varlık sebebi bilir İslâm’ı. Tarihi, bin yıllık dünya tarihini İslâm’ı gözü gibi koruduğu, kolladığı için yapabilmiştir. İslâm’ı terk eden Türkler Türklüklerini de kaybederler: Macarlar, Bulgarlar, Türk mü şimdi! Şimdi bize Kemalizm / laiklik sosuyla İslâm’sız Türklük / İslâm’sız Kürtlük projesi dayatıyor Siyonistlerin uşakları! İslâm’sız Türklük olmaz. Bunu söyleyen, yayan, dayatan alçaktır, haindir. İslâm’a düşmanlık yapan hem karaktersiz ve alçaktır hem de satılık ve haindir. Çünkü biz millî mücadeleyi İslâm’la kazandık. Daha da önemlisi, biz bu toprakları uğruna canımızı verdiğimiz, kanımızı döktüğümüz İslâm’la vatan yaptık, yurt yaptık! İslâm, bu ülkenin istiklal ve istikbalinin sigortasıdır. Şunu unutmayın aslâ: Eğer İslâm’ı kaybedersek, istiklal ve istikbalimizi de kaybetmemiz mukadderdir -Allah muhafaza! Şunu da dağa taşa her yere yazın, kazıyın: İSLÂM OLMASAYDI, BİZ OLMAZDIK! Vesselâm.