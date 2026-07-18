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Yusuf Kaplan, 'Ülkeyi savaşmadan elimizden alıyorlar' diyerek uyardı: Hızla ve tam gaz bu noktaya sürükleniyoruz

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Yusuf Kaplan, 'Ülkeyi savaşmadan elimizden alıyorlar' diyerek uyardı: Hızla ve tam gaz bu noktaya sürükleniyoruz

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, üniversitelerin mezuniyet törenlerinde yaşanan skandal hadiseler üzerine "Ülkeyi savaşmadan elimizden alıyorlar! Oysa İslâm olmasaydı, biz olmazdık!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte Kaplan'ın o yazısı...

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#1
Foto - Yusuf Kaplan, 'Ülkeyi savaşmadan elimizden alıyorlar' diyerek uyardı: Hızla ve tam gaz bu noktaya sürükleniyoruz

Filan üniversitenin Hukuk Fakültesi veya falan üniversitenin Eğitim Fakültesi “diploma yemini” sırasında öğrencilere ‘Atatürkçülük ve laikliğe bağlı kalmaları’ için yemin ettiriliyormuş! Hem de İzmir Marşı gibi topluca bağıra çağıra ettiriyorlarmış yeminleri! Sosyal medya hesaplarında açıkça yayınlamışlar bunu bazı üniversiteler ve fakülteler.

#2
Foto - Yusuf Kaplan, 'Ülkeyi savaşmadan elimizden alıyorlar' diyerek uyardı: Hızla ve tam gaz bu noktaya sürükleniyoruz

Tımarhanelik olacak millet, böyle giderse… Atatürkçülük işin maskesi, kılıfı elbette ki. Burada herhangi bir üniversiteyi veya fakülteyi fazlasıyla aşan bir durumdan söz ediyorum. Ülkenin yöneticilerini, benim bazılarını yakından tanıdığım, muhabbetimiz olan, dürüst Kemalistlerin de dikkatini çekiyorum bu yakıcı soruna: Bu ülkede oradan vuruyorlar, konfor alanı sapasağlam olan Kemalizmden vuruyorlar, ülkenin altını oyanlar! Nasıl bazı dinciler (dindarlar değil, dini çıkarları için kullanan kişiler) Din’i kullandılarsa, sahte Atatürkçüler de Kemalizm’in o dokunanın yandığı konfor alanına sığınarak, o konfor alanını kullanarak ülkenin altını oyuyorlar!

#3
Foto - Yusuf Kaplan, 'Ülkeyi savaşmadan elimizden alıyorlar' diyerek uyardı: Hızla ve tam gaz bu noktaya sürükleniyoruz

Hırsızlık, soygunculuk yapan ya Kemalizm’e ya da iktidar olduğu için Ak Parti’ye sığınıyor. Ak Parti bu konuda dikkatli olmalı, toplum olan bitenleri yakından ve dikkatle izliyor! Atatürk zırnık kadar umurlarında değil bu Kemalist-Sömürücülerinin! O kanunla korunan, konfor alanı. Konformizme ve oportünizme tapıyor bazı beyinsizler! Beyinsizler diyorum çünkü konformizme ve oportünizme tapan adamlarda zırnık kadar beyin yoktur, olması da beklenemez. Dedim ya: Atatürk zırnık kadar umurlarında değil! O konfor alanında “Şeriat” olsaydı, herkes şeriatçı olurdu! Bakınız: İran şiî molla rejimi! İran’da rejim aleyhinde konuşun bakalım, nefes aldırırlar mı? Türkiye’de Kemalizm aleyhinde (değil, hakkında!) bir iki eleştiri yapın bakalım nefes aldırırlar mı?

#4
Foto - Yusuf Kaplan, 'Ülkeyi savaşmadan elimizden alıyorlar' diyerek uyardı: Hızla ve tam gaz bu noktaya sürükleniyoruz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD ile ateşkes anlaşması imzaladı diye linç edildi Hameney’in cenaze töreninde. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ateşkesi övdü diye televizyon ekranı karartıldı, canlı yayından atıldı! Bunlar hep konformizme ve oportünizme kul köle olan türlerin marifetleri. Orada mollalar, burada Atatürkçülük / Kemalizm maskesini kullananlar! O koruma kanunu, Kemalizmi değil de Şeriat’ı koruma altına almış oksaydı, herkes en sıkı şeriatçı olurdu. İki örneğini verdim bu konfor alanının sadece!

#5
Foto - Yusuf Kaplan, 'Ülkeyi savaşmadan elimizden alıyorlar' diyerek uyardı: Hızla ve tam gaz bu noktaya sürükleniyoruz

Oysa asıl mesele, laiklik meselesi: Laiklik bu toplumun boynuna geçirilmiş bir prangadır! Laiklik, neden prangadır, peki? Şundan elbette ki: Toplumun İslâmî ruh köklerini kuruttuğu, tarih bilincimizi ve medeniyet dinamiklerimizi yok etmekte silah gibi kullanıldığı için prangadır. İşte bu pranga vasıtasıyla fiilen işgal edemedikleri bu ülkenin çocuklarının zihinlerini zihnen işgal ederek, zihnen / epistemik olarak köleleştirerek bu toplumu var eden temelleri yok ediyorlar, İslâmî dinamikleri dinamitliyorlar. Tarlayı nasıl sürüyor adamlar, görüyorsunuz! Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, ne güzel söylemişti: Bu ülkede tarlayı önceden sürmüşler, diye! Tanzimat’tan günümüze kadar iki asırdır hem de! Ne var bunda, diyenler çıkabilir… Hedef, İslâm’ı ve İslâmî kaygılarını, duyarlıklarını yitirmiş, hatta terk etmiş, metamorfoz yemiş, mankurtlaştırılmış tepeden inmeci, jakoben bir elit kadro inşa etmek! O zaman bu ülkeyi işgal etmeden içeriden teslim alabilirsiniz!

#6
Foto - Yusuf Kaplan, 'Ülkeyi savaşmadan elimizden alıyorlar' diyerek uyardı: Hızla ve tam gaz bu noktaya sürükleniyoruz

Her toplumun kendi inançları, kültürü, tarihi, medeniyet dinamikleri ekseninde bir eğitim sistemi vardır. İngiliz eğitim sistemi Fransızların kolyesi değildir. Fransız eğitim sistemi Almanların karikatürü değildir. Ama bizim eğitim sistemimiz Avrupalıların karikatürüdür. Hem de çoktan çağdışı kalmış, pozitivist, ezberci, ruhsuz, 19. yüzyıl Batılı zihniyet dünyasının karikatürüdür. Eğitim, bir medeniyet meselesidir. Çocuklarını kendi medeniyet dinamikleri üzerinden yetiştiremeyen ülkeler, sadece güçlü, gelişmiş ülkelere ve güçlere köle yetiştirirler. Kendi çocuklarınızı kendi medeniyetinizin dinamikleri, sunduğu ruh ve temeller üzerimden inşa edemezseniz, ülkenizi de, çocuklarınızı da savaşmadan kaybedersiniz. Fiilen işgal etmeye gerek duymadan zihnen işgal ederler! Eğer bu toplum, İslâm’ı yitirirse, birkaç kuşaklık zaman dilimi içinde savaşmadan teslim edilir! Ne Türklük kalır ortada, ne de Türkiye ve de Müslümanlık! Şu an o noktaya doğru sürükleniyoruz… Hızla… Tam gaz!

#7
Foto - Yusuf Kaplan, 'Ülkeyi savaşmadan elimizden alıyorlar' diyerek uyardı: Hızla ve tam gaz bu noktaya sürükleniyoruz

Türk, Müslümandır. Müslüman değilse Türk de değildir. Türk, İslâm’ın düşmanı olmaz, olamaz; İslâm’ı aslâ aşağılamaz, İslâm’ın bayraktarıdır çünkü; varlık sebebi bilir İslâm’ı. Tarihi, bin yıllık dünya tarihini İslâm’ı gözü gibi koruduğu, kolladığı için yapabilmiştir. İslâm’ı terk eden Türkler Türklüklerini de kaybederler: Macarlar, Bulgarlar, Türk mü şimdi! Şimdi bize Kemalizm / laiklik sosuyla İslâm’sız Türklük / İslâm’sız Kürtlük projesi dayatıyor Siyonistlerin uşakları! İslâm’sız Türklük olmaz. Bunu söyleyen, yayan, dayatan alçaktır, haindir. İslâm’a düşmanlık yapan hem karaktersiz ve alçaktır hem de satılık ve haindir. Çünkü biz millî mücadeleyi İslâm’la kazandık. Daha da önemlisi, biz bu toprakları uğruna canımızı verdiğimiz, kanımızı döktüğümüz İslâm’la vatan yaptık, yurt yaptık! İslâm, bu ülkenin istiklal ve istikbalinin sigortasıdır. Şunu unutmayın aslâ: Eğer İslâm’ı kaybedersek, istiklal ve istikbalimizi de kaybetmemiz mukadderdir -Allah muhafaza! Şunu da dağa taşa her yere yazın, kazıyın: İSLÂM OLMASAYDI, BİZ OLMAZDIK! Vesselâm.

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