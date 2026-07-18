Yusuf Kaplan, 'Ülkeyi savaşmadan elimizden alıyorlar' diyerek uyardı: Hızla ve tam gaz bu noktaya sürükleniyoruz

Oysa asıl mesele, laiklik meselesi: Laiklik bu toplumun boynuna geçirilmiş bir prangadır! Laiklik, neden prangadır, peki? Şundan elbette ki: Toplumun İslâmî ruh köklerini kuruttuğu, tarih bilincimizi ve medeniyet dinamiklerimizi yok etmekte silah gibi kullanıldığı için prangadır. İşte bu pranga vasıtasıyla fiilen işgal edemedikleri bu ülkenin çocuklarının zihinlerini zihnen işgal ederek, zihnen / epistemik olarak köleleştirerek bu toplumu var eden temelleri yok ediyorlar, İslâmî dinamikleri dinamitliyorlar. Tarlayı nasıl sürüyor adamlar, görüyorsunuz! Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, ne güzel söylemişti: Bu ülkede tarlayı önceden sürmüşler, diye! Tanzimat’tan günümüze kadar iki asırdır hem de! Ne var bunda, diyenler çıkabilir… Hedef, İslâm’ı ve İslâmî kaygılarını, duyarlıklarını yitirmiş, hatta terk etmiş, metamorfoz yemiş, mankurtlaştırılmış tepeden inmeci, jakoben bir elit kadro inşa etmek! O zaman bu ülkeyi işgal etmeden içeriden teslim alabilirsiniz!