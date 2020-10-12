2020-10-12 13:24:17 'A'sından Z'sine TSK'daki her FETÖ'cüden kemalistler sorumludur'
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 12 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü'nün 12 ekim 2016 tarihli "SARAYDAN KRİPTO 3 FETÖ'CÜ ÇIKTI" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "Ülkenin silahlı kuvvetleri, yıllardır Atatürkçü çizgide, hem de dindar insanların da tasfiye edildiği bir görüntü ile yönetilirken, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile anlaşıldı ki, aslında FETÖ'cüler orduda cirit atıyormuş.. Cumhurbaşkanı'nın 5 yaverinden 4'ünün FETÖ'cü çıkası, sanki kendi kabahati imiş gibi gösterip, "korumalardan 3'ü de açığa alındı" diye manşet atmışlar.. Koruma polislerinin alım tarihine bakmak lazım ama, kemalistler, TSK'daki tek kişinin bile sorumluluğunu AK Parti'ye yıkamazlar. A'sından Z'sine TSK'daki her FETÖ'cüden kemalistler sorumludur. Bir tek kişi bile, siyasi iktidar vasıtası ile TSK'ya alınmamıştır.. Hepsi kemalist generallerin alımıdır.." ifadelerini kullandı.