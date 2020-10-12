'A'sından Z'sine TSK'daki her FETÖ'cüden kemalistler sorumludur'

SÖZCÜ, 12 Ekim 2012: “BİRİLERİ TÜRKİYE'Yİ ÇOK FENA GAZA GETİRİYOR" Bu da Kemalist Sözcü.. Bu gazete de, MİT Tırları ile, Suriye'ye silah yollandığı iftirasını atmıştı. Ama Rusya gerçekten silah yolladığında, Türkiye de bu işe suçüstü yaptığında, Kemalist geçinen Sözcü gazetesinin manşeti "Birileri Türkiye'yi çok fena gaza getiriyor" oldu.. Hani Türkiye sessizdi, herkese boyun eğiyordu, dış politikada başarısızdı. Şimdi Sözcü, Rusya'nın bile uçağı indirildiğinde, niye "Gaza geliyoruz" diye manşet attı? Ve Sözcü'de küçük bir haber: "Ormanı yaktı, müebbet aldı" kim bu, müebbet alan? Haberin içinde küçücük yazılmış, 2 PKK'lı! Hafta sonu da, Hatay'daki orman yangınını PKK'lıların çıkarttığı öğrenilince, şaşırmadık. Ama Sözcü, 8 yıl önceki bu haberinden de utanmadan, Hatay'daki orman yangınının faturasını, PKK'ya çıkarılmaması için, başlıkta örgüt ismini hiç geçirmeden, haber içinde de "iddia edildi" diyerek, olayı kapatmaya çalıştı.