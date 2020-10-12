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Medya
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'A'sından Z'sine TSK'daki her FETÖ'cüden kemalistler sorumludur'

2020-10-12 13:24:17
'A'sından Z'sine TSK'daki her FETÖ'cüden kemalistler sorumludur'

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 12 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü'nün 12 ekim 2016 tarihli "SARAYDAN KRİPTO 3 FETÖ'CÜ ÇIKTI" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "Ülkenin silahlı kuvvetleri, yıllardır Atatürkçü çizgide, hem de dindar insanların da tasfiye edildiği bir görüntü ile yönetilirken, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile anlaşıldı ki, aslında FETÖ'cüler orduda cirit atıyormuş.. Cumhurbaşkanı'nın 5 yaverinden 4'ünün FETÖ'cü çıkası, sanki kendi kabahati imiş gibi gösterip, "korumalardan 3'ü de açığa alındı" diye manşet atmışlar.. Koruma polislerinin alım tarihine bakmak lazım ama, kemalistler, TSK'daki tek kişinin bile sorumluluğunu AK Parti'ye yıkamazlar. A'sından Z'sine TSK'daki her FETÖ'cüden kemalistler sorumludur. Bir tek kişi bile, siyasi iktidar vasıtası ile TSK'ya alınmamıştır.. Hepsi kemalist generallerin alımıdır.." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - CUMHURİYET, 12 Ekim 2012:

CUMHURİYET, 12 Ekim 2012: "UÇAK İNDİRİLDİ POLİTİKA ÇAKILDI" "Tam bağımsız Türkiye" yanlısı olduğunu iddia eden Cumhuriyet gazetesinin gerçek fikrini öğrenmek için, gelin bir test yapalım.. Suriye'ye MİT kırları ile, silah yollandığı iddiaları ortaya atıldığında, kıyamet kopartan, Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlusu olarak yargılanacağını iddia eden Cumhuriyet gazetesi, Rusya'nın hem de Türkiye üzerinden Suriye'ye silah yolladığı ihtimali ile uçağın zorunlu iniş yaptırılmasında bakın kimden yana tavır almış: "Politika çakıldı" sözünden anlayacağınız gibi, yine Türkiye'yi suçlu ilan etmişler.. silah yollayan Rusya'yı değil, silah yollayanı yakalamak isteyen Türkiye'yi suçlu ilan etmişler..

#2
Foto - SÖZCÜ, 12 Ekim 2012: “BİRİLERİ TÜRKİYE'Yİ ÇOK FENA GAZA GETİRİYOR

SÖZCÜ, 12 Ekim 2012: “BİRİLERİ TÜRKİYE'Yİ ÇOK FENA GAZA GETİRİYOR" Bu da Kemalist Sözcü.. Bu gazete de, MİT Tırları ile, Suriye'ye silah yollandığı iftirasını atmıştı. Ama Rusya gerçekten silah yolladığında, Türkiye de bu işe suçüstü yaptığında, Kemalist geçinen Sözcü gazetesinin manşeti "Birileri Türkiye'yi çok fena gaza getiriyor" oldu.. Hani Türkiye sessizdi, herkese boyun eğiyordu, dış politikada başarısızdı. Şimdi Sözcü, Rusya'nın bile uçağı indirildiğinde, niye "Gaza geliyoruz" diye manşet attı? Ve Sözcü'de küçük bir haber: "Ormanı yaktı, müebbet aldı" kim bu, müebbet alan? Haberin içinde küçücük yazılmış, 2 PKK'lı! Hafta sonu da, Hatay'daki orman yangınını PKK'lıların çıkarttığı öğrenilince, şaşırmadık. Ama Sözcü, 8 yıl önceki bu haberinden de utanmadan, Hatay'daki orman yangınının faturasını, PKK'ya çıkarılmaması için, başlıkta örgüt ismini hiç geçirmeden, haber içinde de "iddia edildi" diyerek, olayı kapatmaya çalıştı.

#3
Foto - CUMHURİYET, 12 Ekim 2013: “HAVA-DENİZ DURDU

CUMHURİYET, 12 Ekim 2013: “HAVA-DENİZ DURDU" kendisini FETÖ düşmanı gibi gösteren Cumhuriyet gazetesi, taa 2013 yılında, Balyoz tutuklamaları ile "Hava-Deniz durdu" manşeti atmış.. Oysa duran bir şey yoktu. Darbeciler cezaevine girmiş, diğer darbeciler de cezaevine girmek üzere sırasını bekliyordu. 15 temmuz'u yapmaya kalkışınca sıradaki darbeciler de içeri girdi. Şimdi Hava kuvvetlerimize de, Deniz kuvvetlerimize de, herkes gıpta ile bakıyor...

#4
Foto - SÖZCÜ, 12 Ekim 2013: “İLERİ DEMOKRASİ SİLAHI” PKK'nın her eyleminde

SÖZCÜ, 12 Ekim 2013: “İLERİ DEMOKRASİ SİLAHI” PKK'nın her eyleminde "Niye gerekli sertlikte cevap verilemedi" diye kışkırtma yapan ulusalcılık iddiasındaki Sözcü gazetesi, ABD'de üretilen bir silah, güvenlik güçlerimize sınırlı sayıda alınınca, "İleri demokrasi silahı" başlığı ile çıkıp, "Dünyada 544 kişiyi öldüren elektroşok silahı" diye algı oluşturmaya çalışmış. O silah halen poliste var mı, yok mu bilmiyorum ama, o günden bu yana günlük politikayı yakından takip eden bir gazeteci olarak söyleyeyim: "O silahla, Türkiye'de tek kişi ölmedi!" Ve Sözcü'ye soralım: "Siz, devletten yana mısınız, teröristten yana mısınız?" Bir soru daha: "Halka karşı kullanılacak dediğiniz silahla 7 yıldır tek kişinin kılına zarar görmediği gerçeği karşısında, halktan 'yalan yazmışız' diyerek özür dileyecek misiniz?"

#5
Foto - CUMHURİYET, 12 Ekim 2014: “SOKAĞA SIKIYÖNETİM” Sözcü, elektroşok silahı ile, halkın öldürüleceğini idida eder de, kemalist Cumhuriyet ondan geri durur mu? O da,

CUMHURİYET, 12 Ekim 2014: “SOKAĞA SIKIYÖNETİM” Sözcü, elektroşok silahı ile, halkın öldürüleceğini idida eder de, kemalist Cumhuriyet ondan geri durur mu? O da, "yeni güvenlik paketiyle, polisin yetkileri artırılıyor, molotofa karşı 'kurşunla vur' emri geliyor" üst başlığı altında, "Sokağa sıkıönetim" manşeti atmışlar.. "Halkın molotof ile ne işi olabilir" demiyorlar da, "Molotofa karşı 'kurşunla vur' emri geliyor" diyorlar.. Onlar bu çarpıtmalarını yapsalar da, molotof atan DHKP-C'lilerden yana olsalar da, polis zorunlu olmadıkça, teröriste bile kurşun sıkmadı (6 yılda, polisin öldürdüğü kişi sayısı 5'i-6'yı geçmemiştir. ABD'de ise, her gün iki kişi, polis kurşunu ile ölüyor).. sabahtan akşama kadar polisin adam öldüreceği intibaı veren bu kemalist gazete, yalan yazdığı ile kaldı..

#6
Foto - SÖZCÜ, 12 Ekim 2015:

SÖZCÜ, 12 Ekim 2015: "BU NASIL LAF" Bugünlerde göklere çıkarılan Ahmet Davutoğlu, "Bu nasıl laf" diye, Sözcü'nün manşetine oturtulmuş.. Ankara'daki patlamada 97 kişinin ölümü sonrasında, Davutoğlu'nun, seçim hükümeti kurulduğunu kastederek, "AK Parti hükümeti işbaşında değil" sözünü Sözcü, böyle hedef tahtasına koymuş.. Ve Davutoğlu'na sormuş: "Ölen mi sorumlu?" Bugün Davutoğlu'nu göklere çıkaran Sözcü ve yandaşlarına biz soralım: "Davutoğlu'nu övdüğünüze göre, kanaatiniz değişti mi, patlamadan halk mı sorumlu oldu?"

#7
Foto - CUMHURİYET, 12 Ekim 2015 “BOMBA PATLADI POLİS İZLEDİ

CUMHURİYET, 12 Ekim 2015 “BOMBA PATLADI POLİS İZLEDİ" Bir gazete, polisi böyle nasıl suçlayabilir? Bırakın polisi, hangi vicdan, bir yerde bomba patlayacağını bildiği halde, seyreder? Nerede patlayacağını, patlamanın ne şiddette olacağını, kendisinin zarar görüp görmeyeceğini nereden biliyor ve emin olabiliyor ki, seyretsin. Ama olsun, Cumhuriyet kafası bu. Polise çamur atsın ki, teröristler temize çıksın.. Ülkede güvenlik tehlikede algısı oluşsun..

#8
Foto - SÖZCÜ, 12 Ekim 2016:

SÖZCÜ, 12 Ekim 2016: "SARAYDAN KRİPTO 3 FETÖ'CÜ ÇIKTI" Ülkenin silahlı kuvvetleri, yıllardır Atatürkçü çizgide, hem de dindar insanların da tasfiye edildiği bir görüntü ile yönetilirken, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile anlaşıldı ki, aslında FETÖ'cüler orduda cirit atıyormuş.. Cumhurbaşkanı'nın 5 yaverinden 4'ünün FETÖ'cü çıkası, sanki kendi kabahati imiş gibi gösterip, "korumalardan 3'ü de açığa alındı" diye manşet atmışlar.. Koruma polislerinin alım tarihine bakmak lazım ama, kemalistler, TSK'daki tek kişinin bile sorumluluğunu AK Parti'ye yıkamazlar. A'sından Z'sine TSK'daki her FETÖ'cüden kemalistler sorumludur. Bir tek kişi bile, siyasi iktidar vasıtası ile TSK'ya alınmamıştır.. Hepsi kemalist generallerin alımıdır..

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