2022-11-23 15:52:59 Asgari ücretliler dikkat! O para hesaplara yatmaya başladı
Asgari ücretle çalışanlara yönelik önemli bir düzenleme resmen hayata geçirildi.
Asgari ücretle çalışanlara yönelik önemli bir düzenleme resmen hayata geçirildi.
9 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe giren yeni yasa kapsamında doğal gaz ve ısınma gideri desteği hakkındaki detaylar açıklandı. Çalışanlar için yapılacak olan yardım destek tutarları belli oldu. İşte merak edilen detaylar...
Doğal gaz ve ısınma giderleri için çalışanlara verilecek destek düzenlemesi hakkındaki ayrıntılar açıklandı.
Bu kapsamda asgari ücretli ve çalışanların maaşından kesilen 178,4TL gelir vergisiyle birlikte SGK priminden kesilen 454,6TL'den vazgeçmiş olacak.
Bu kapsamda çalışanların maaşına 633 TL eklenmiş olacak. İşverenlerinde çalışanlar için ödediği 1000 TL'lik vergide ortadan kalkıyor. Bu kapsamda işverenler 2023 yılı haziran ayına kadar çalışanların maaşları 1.000 TL ekleyebilecek.
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni karar hakkındaki detaylar belli oldu. Yapılan yeni düzenlemeler kapsamındaki detaylar şu şekildedir:
Çalışanlar için elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderleri karşılığında aylık 1000TL ek ödeme yapılacak.
Bununla birlikte personel için yapılan yemek ödemeleri de nakit olarak verilecek.
Çalışana doğal gaz desteği nedir? 7420 sayılı Kanunun kapsamında işverenler çalışanların elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olarak 9 Kasım 2022-30 Haziran 2023 tarihleri arasında prime esas kazançlarına ilave olarak aylık 1000 TL'yi aşmayan gelir vergisi ve SGK prim istisnası verecek. Toplam 8 ay ödeme yapılacak. İşverenlerin yapmış olduğu bu ödemeler vergi ve SGK yönünden teşvik alıyor. Ödemeler elektrik doğal gaz ve ısınma giderleri karşılığında yapılmaktadır.
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