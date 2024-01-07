Asgari ücreti bilen SGK uzmanı tek tek hesapladı! Aylık olmaktan çıkarılmalı diyerek uyardı

Bugün aylığı 4500 lira olan birisinin aylığına yüzde 37.57 oranında enflasyon farkı verilirse 1691 liralık bir artış olur. 5 bin lira alan birisine 1875 liralık bir artış olur. 5 bin 500 lira alana 2065 liralık bir artış olur. 6 bin lira alana 2250 lira, 6 bin 500 lira alana 2442 lira, 7 bin lira alana 2 bin 625 lira, 7 bin 500 alana 2 bin 817 lira, 8 bin alana 3 bin 6 lira, 10 bin lira alana 3 bin 757 lira, 15 bin alana 5 bin 636 lira, 20 bin alana 7 bin 514 lira, 25 bin alana 9 bin 393 lira, 30 bin alana 11 bin 271 lira artış olması gerekiyor.