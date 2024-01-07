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Asgari ücreti bilen SGK uzmanı tek tek hesapladı! Aylık olmaktan çıkarılmalı diyerek uyardı

2024-01-07 13:16:29
Asgari ücreti bilen SGK uzmanı tek tek hesapladı! Aylık olmaktan çıkarılmalı diyerek uyardı

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Milyonlarca emekli vatandaşın aylardır merak ettiği '2024 emekli zammı ne kadar oldu? 2024 emekli maaşları kaç TL?' soruları yanıt buldu. Açıklanan enflasyon verilerini göre SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 37,56 zam aldı. Asgari ücret zammını bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli zamlarına ilişkin 4 alternatifi paylaştı. Erdursun, "En düşük emekli aylığı tamamlanan bir aylık olmaktan çıkarılmalı" dedi.

#1
Foto - Asgari ücreti bilen SGK uzmanı tek tek hesapladı! Aylık olmaktan çıkarılmalı diyerek uyardı

Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK açıkladığı verilere göre Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.

#2
Foto - Asgari ücreti bilen SGK uzmanı tek tek hesapladı! Aylık olmaktan çıkarılmalı diyerek uyardı

Asgari ücreti bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarına zam oranlarına ililşkin hesaplamalarını paylaştı. Erdursun, "TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 37 de ENAG'ın yüzde 50. Yüzde 50 verilse ne olur? Seyyanen artış bir artış olmadıktan sonra yüzde 37 yerine yüzde 50 alsanız da çok da değişen bir şey olmaz. Önemli olan öncelikle sizin aylıklarınıza enflasyon farkını yansıtıp üzerine seyyanen bir artış yapmaları yönünde olmalı" değerlendirmesini yaptı.

#3
Foto - Asgari ücreti bilen SGK uzmanı tek tek hesapladı! Aylık olmaktan çıkarılmalı diyerek uyardı

"6 aylık enflasyon yüzde 37,57 oranında çıktı. Şimdi bu enflasyon farkı emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Yansıtıldıktan sonra kök aylık meselesinde en düşük emekli aylığının en kadar olacağı merak ediliyor. Emeklilerin beklediği en önemli konu seyyanen artış.

#4
Foto - Asgari ücreti bilen SGK uzmanı tek tek hesapladı! Aylık olmaktan çıkarılmalı diyerek uyardı

Bugün aylığı 4500 lira olan birisinin aylığına yüzde 37.57 oranında enflasyon farkı verilirse 1691 liralık bir artış olur. 5 bin lira alan birisine 1875 liralık bir artış olur. 5 bin 500 lira alana 2065 liralık bir artış olur. 6 bin lira alana 2250 lira, 6 bin 500 lira alana 2442 lira, 7 bin lira alana 2 bin 625 lira, 7 bin 500 alana 2 bin 817 lira, 8 bin alana 3 bin 6 lira, 10 bin lira alana 3 bin 757 lira, 15 bin alana 5 bin 636 lira, 20 bin alana 7 bin 514 lira, 25 bin alana 9 bin 393 lira, 30 bin alana 11 bin 271 lira artış olması gerekiyor.

#5
Foto - Asgari ücreti bilen SGK uzmanı tek tek hesapladı! Aylık olmaktan çıkarılmalı diyerek uyardı

Bu rakamlarda artışı yapıp üzerine de daha sonra seyyanen artışı yaptığımız zaman emekli aylıkları şöyle değişir:

#6
Foto - Asgari ücreti bilen SGK uzmanı tek tek hesapladı! Aylık olmaktan çıkarılmalı diyerek uyardı

4500 lira olan birisinin aylığı 14 bin 268 liraya çıkar. 5 bin lira alan birisinin aylığı 14 bin 952 liraya çıkar. 5 bin 500 lira alan kişinin 15 bin 643 liraya, 6 bin lira alanın 16 bin 327 liraya, 6 bin 500 lira alanın 17 bin 19 liraya, 7 bin lira alanın 17 bin 702 liraya,

#7
Foto - Asgari ücreti bilen SGK uzmanı tek tek hesapladı! Aylık olmaktan çıkarılmalı diyerek uyardı

7 bin 500 alanın 18 bin 394 TL'ye 8 bin lira alanın19 bin 83 liraya, 10 bin alanın 21 bin 834 liraya, 15 bin alanın 28 bin 713 TL'ye, 25 bin lira alanın 42 bin 470 TL'ye, 30 bin alanın 49 bin 348 TL'ye yükselir.

#8
Foto - Asgari ücreti bilen SGK uzmanı tek tek hesapladı! Aylık olmaktan çıkarılmalı diyerek uyardı

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