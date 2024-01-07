2024-01-07 13:16:29 Asgari ücreti bilen SGK uzmanı tek tek hesapladı! Aylık olmaktan çıkarılmalı diyerek uyardı
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Milyonlarca emekli vatandaşın aylardır merak ettiği '2024 emekli zammı ne kadar oldu? 2024 emekli maaşları kaç TL?' soruları yanıt buldu. Açıklanan enflasyon verilerini göre SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 37,56 zam aldı. Asgari ücret zammını bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli zamlarına ilişkin 4 alternatifi paylaştı. Erdursun, "En düşük emekli aylığı tamamlanan bir aylık olmaktan çıkarılmalı" dedi.