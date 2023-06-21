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Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

2023-06-21 07:41:06
Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Milyonlarca çalışanın yüzünü güldüren asgari ücret tam mutabakatla 11 bin 402 lira oldu. Erdoğan'ın dokunuşuyla yapılan yüzde 34 zamla dolar bazında rekor kırılırken, işverene destek 400 liradan 500 TL'ye çıktı. Son 1 yılda yüzde 107, 2 yılda yüzde 303 zam yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak asgari ücretteki ara zamla birlikte birçok ödeme ve maaş da yükselirken, 85 milyonun geliri artacak. İşte artış sağlanan bazı ödemeler...

#1
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Beklenen enflasyon verilerine göre refah payı da yüzde 15'in üzerinde gerçekleşti, asgari ücret desteği de 500 liraya çıktı.

#2
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

DÖVİZ BAZINDA REKOR Asgari ücrete 2 yılda yapılan zam yüzde 303, son 1 yılda yapılan zam ise yüzde 107 oldu. Asgari ücret yeni zamla 483 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekorunu kırdı.

#3
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tür-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

#4
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Bakan Işıkhan, 21 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve liderliğinin bu sonucun uzlaşıyla elde edilmesinde en büyük belirleyici olduğuna dikkati çekti. Bakan Işıkhan, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

#5
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Asgari ücrette son dokunuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüşmesi sonrası yaptı. Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği sözünü veren Başkan Erdoğan hükümete asgari ücret zammı görüşmeleri sırasında işçi tarafına daha yakın olunması doğrultusunda talimat vermişti.

#6
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

TİSK: DENGELİ BİR RAKAM TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrete ara zam yapılması konusunda işçi, işveren ve hükümetin mutabık kaldığını vurgulayarak, "Bu birliktelikten de hakikaten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu ruha her daim, her zaman ihtiyacımız var" diye konuştu.

#7
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Akkol, üretim, istihdam ve ihracat performansını korumak için sağlanan 500 lira düzeyindeki asgari ücret desteği için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

#8
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Atalay, "Belirlenen rakam şu anda 486 dolara karşılık geliyor. Bu, dolar üzerinden baktığınızda asgari ücrette ulaşılan en yüksek düzey" dedi.

#9
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

#10
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari ücret, temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 lira olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

#11
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, yeni asgari ücrete ilişkin, "Süreci ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile neticelendiren işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum.

#12
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Yeni asgari ücret çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize hayırlı olsun"

#13
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

85 MİLYONUN GELİRİ ARTIYOR Asgari ücretteki ara zamla birlikte birçok ödeme ve maaşta da yükselirken, 85 milyonun geliri artacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri asgari ücretteki artışla birlikte değişiyor.

#14
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

65 YAŞ AYLIĞI 3.490 TL OLACAK Bugün 2 bin 604 lira olan 65 yaş aylığı, 1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek. İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80'ini geçemiyor.

#15
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Bu yıl için işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3, en yüksek 8 bin 6 lira olarak uygulanıyor. Zam sonrasında en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365, en yüksek 10 bin 731 lira olacak. Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek.

#16
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Engelli aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL.Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor. Engelli aylığı 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 329 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 497 liraya yükselecek.

#17
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Mevcut durumda en düşük prim günlük 106.75 lira, en yüksek prim de 693.89 lira olarak uygulanıyor. En düşük prim günlük 143.04 lira, en yüksek prim de 930,09 liraya yükselecek.

#18
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

TEŞEKKÜR ZİYARETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u kabul etti. Zam dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

#19
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

KIDEM TAZMİNATI YÜKSELİYOR Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10.008 lira düzeyinde bulunuyor. 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 lira olacak. Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatı tavanı halen 19 bin 982,83 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam temmuz ayında yeniden belirlenecek.

#20
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor. En düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek ise 24 bin 19 TL olarak uygulanıyor. 1 Temmuz'dan itibaren en düşük 4 bin 291 lira, en yüksek 32 bin 195 lira olacak.

#21
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

STAJYER ÜCRETİ 3.420 LİRA İşletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret ile birlikte artacak. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor.

#22
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Stajyer maaşları en az 2 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Stajyer maaşları 1 Temmuz'dan sonra 3 bin 420 liraya yükselecek.

#23
Foto - Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,5 lira, yatarak tedavide de 167,68 lira günlük rapor parası alıyor. 1 Temmuz'dan itibaren ayakta tedavide 299,57 lira, yatarak tedavide 224,75 liraya yükselecek.

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