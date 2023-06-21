Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor. En düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek ise 24 bin 19 TL olarak uygulanıyor. 1 Temmuz'dan itibaren en düşük 4 bin 291 lira, en yüksek 32 bin 195 lira olacak.