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Hayat-Aktüel
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Asgari ücret pazarlığında son durum! Türk-İş'in teklifi gündeme bomba gibi düştü... İşte iddia edilen o rakam

2023-06-19 22:54:08
Asgari ücret pazarlığında son durum! Türk-İş'in teklifi gündeme bomba gibi düştü... İşte iddia edilen o rakam

Milyonların merakla beklediği asgari ücrete ara zam görüşmelerinin ikinci toplantısı bugün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kritik bir görüşme gerçekleştirirken masadaki rakamlar da kulislere sızdı. İşte Türk-İş'in masaya getirdiği o rakam...

#1
Foto - Asgari ücret pazarlığında son durum! Türk-İş'in teklifi gündeme bomba gibi düştü... İşte iddia edilen o rakam

Yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan etkileyen asgari ücretle ilgili 3. toplantının bu hafta yapılacağı öğrenilirken, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, "Bu hafta inşallah sonuçlandıracağız" diye konuştu.

#2
Foto - Asgari ücret pazarlığında son durum! Türk-İş'in teklifi gündeme bomba gibi düştü... İşte iddia edilen o rakam

Asgari ücrete yapılacak zam oranının bayramdan önce belirlenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenirken; masadaki rakamlar da kulislere sızdı.

#3
Foto - Asgari ücret pazarlığında son durum! Türk-İş'in teklifi gündeme bomba gibi düştü... İşte iddia edilen o rakam

Ekonomist Emin Bayram, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Asgari ücret pazarlığında son durum! Türk-İş'in teklifi gündeme bomba gibi düştü... İşte iddia edilen o rakam

BengüTürk yayınına katılan Bayram şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Asgari ücret pazarlığında son durum! Türk-İş'in teklifi gündeme bomba gibi düştü... İşte iddia edilen o rakam

"Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Onun için Türk-İş'in istekleri biraz yukarıda olacaktır. Önceki asgari ücreti belirlerken Türk-İş 9 bin TL istemiş, 8 bin 506 TL'de anlaşılmıştı. Şu anda 500 doların da üzerinde 15 bin 500 TL civarında bir teklifi masaya getireceklerini tahmin ediyorum.

#6
Foto - Asgari ücret pazarlığında son durum! Türk-İş'in teklifi gündeme bomba gibi düştü... İşte iddia edilen o rakam

TİSK'in talebi ise enflasyon oranına göre olacaktır. Haziran ayını da katarsak yüzde 17-18 seviyesinde bir enflasyon ortaya çıkacaktır. Ancak önceki dönemlerde asgari ücrete zam enflasyonun biraz daha üzerinde yapılmıştı.

#7
Foto - Asgari ücret pazarlığında son durum! Türk-İş'in teklifi gündeme bomba gibi düştü... İşte iddia edilen o rakam

En düşük yüzde 30'luk zam şu an 'tamam' durumdadır. Yüzde 30 ile yüzde 45 arasındaki bir zam için pazarlık sürecektir."

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