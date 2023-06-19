2023-06-19 22:54:08 Asgari ücret pazarlığında son durum! Türk-İş'in teklifi gündeme bomba gibi düştü... İşte iddia edilen o rakam
Milyonların merakla beklediği asgari ücrete ara zam görüşmelerinin ikinci toplantısı bugün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kritik bir görüşme gerçekleştirirken masadaki rakamlar da kulislere sızdı. İşte Türk-İş'in masaya getirdiği o rakam...