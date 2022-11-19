Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi. Asgari ücret zammı ile ilgili oran verildi. Asgari ücrette 2023 yılı zammı ile ilgili hesaplamalar ve tahminlerde yapıldı. Uzmanlara göre yıl sonunda yüzde 35'i bulan bir enflasyon farkı ortaya çıkacak. Enflasyon farklı ve refah yapı göz önüne alındığında asgari ücrete yüzde 40 veya yüzde 45 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. Öte yandan Asgari ücret görüşmeleri öncesinde işverenler “Elimizi taşın altına koyacağız” dedi. TİSK ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz” dedi. İşte asgari ücret ile ilgili merak edilen tüm detaylar...