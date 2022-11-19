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Ekonomi
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Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

2022-11-19 08:39:36
Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi. Asgari ücret zammı ile ilgili oran verildi. Asgari ücrette 2023 yılı zammı ile ilgili hesaplamalar ve tahminlerde yapıldı. Uzmanlara göre yıl sonunda yüzde 35'i bulan bir enflasyon farkı ortaya çıkacak. Enflasyon farklı ve refah yapı göz önüne alındığında asgari ücrete yüzde 40 veya yüzde 45 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. Öte yandan Asgari ücret görüşmeleri öncesinde işverenler “Elimizi taşın altına koyacağız” dedi. TİSK ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz” dedi. İşte asgari ücret ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

#1
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Aralık ayı içinde başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesinde işverenlerden “Biz yine elimizi taşın altına koyacağız” mesajı geldi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işçi-işveren ve kamuyla birlikte üçlü imzayla asgari ücreti belirlemeyi amaçladıklarını vurguladı.

#2
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Akkol, MESS tarafından düzenlenen “İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni”nde konuştu. Konuşmasının bir bölümünde asgari ücretle ilgili gelişmelere değinen Akkol şöyle konuştu: “Son üç Asgari Ücret artışında işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attık. Bu hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafı razı demek. Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz.

#3
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz.”

#4
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

DİJİTAL PROJELER İş sağlığı ve güvenliği alanında yaptıkları çalışmaları da anlatan Akkol, birçok farklı projenin uygulamaya girdiğini belirtti. Akkol, “Mesela bir çalışan baret takılması gereken yere baretsiz girmek istediğinde yapay zekâ bunu tespit ediyor ve gerekli uyarıları yapıyor. Maske takılması gereken bir yer var ama çalışan maske takmamış ya da İSG kıyafeti giyilmesi gereken yerde bu kıyafet giyilmemiş.

#5
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Teknoloji yardımıyla bunların önüne geçiliyor ve olası kazaların önüne geçiliyor. Bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki risklerini en iyi orada çalışanlar bilir. Buradan hareketle bir cep telefonu uygulaması ile çalışan kendi çalışma alanındaki riskleri fotoğraf veya video ile yöneticilerine raporlayabiliyor” diye konuştu.

#6
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Akkol, İSG konusunda farkındalığı artırmak için düzenledikleri ödül programı sayesinde bugüne kadar bin ikiyüzün üzerinde proje ve 160 bin çalışana ulaşıldığını da sözlerini ekledi.

#7
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için başlatılan anket çalışması ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da toplanacağı tarihleri elli oldu. Asgari ücretin belirlenecek açıklanacağı toplantı 7, 8 ya da 9 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak.

#8
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Türk-İş, TİSK ve hükümet temsilcilerinden bulunan 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 farklı toplantı yapacak.

#9
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Bu toplantılarda, bakanlığın işçi ve işverenin katılımıyla gerçekleştirdiği anket, yeni asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir madde olacakken en kritik veri yıl sonu enflasyon rakamları olacak.

#10
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA 3 GÜÇLÜ SENARYO Hükümet kanadından gelen açıklamalar asgari ücret zammında enflasyon + refah payı olacağı şekilde yorumlanırken uzmanlar 3 farklı hesap üzerinde duruyor.2021 yılında 2 bin 825 TL olan asgari ücret kümülatif olarak yıl içinde yüzde 94,6 oranında artırılarak Temmuz ayında 5500 TL'ye yükseltilmişti.

#11
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 40 VEYA 45 ZAM BEKLENİYOR Uzmanlara göre yıl sonunda yüzde 35'i bulan bir enflasyon farkı ortaya çıkacak. Enflasyon farklı ve refah yapı göz önüne alındığında en güçlü iki ihtimal şu şekilde ortaya çıkıyor: Asgari ücrete yüzde 40 veya yüzde 45 zam

#12
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Bu oranlarda zam uygulandığında ise 2023 yılı asgari ücret şu şekilde ortaya çıkıyor.Asgari ücrete yüzde 40 zam: 7700 TLAsgari ücrete yüzde 45 zam: 7975 TL

#13
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

ASGARİ ÜCRETTE PSİKOLOJİK SINIR 8 BİN TL Kimi uzmanlara göre ise şuan bu rakamları üzerinden bir düzeltme ile asgari ücret için psikolojik sınır olarak gösterilen 8 bin TL olarak uygulanacağı yönünde.Yeminli Mali Müşavir ve Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, konuyla ilgili gazetevatan.com’a özel açıklamalarda bulundu.

#14
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

2022 sonu itibarıyla 2 bin 825 TL olan asgari ücretin enflasyonun yüzde 30 olmasına rağmen yüzde 50'lilik bir artışla 4 bin 253 TL'ye çıkarıldığını hatırlatan Yeminli Mali Müşavir ve Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, asgari ücretin enflasyondan yüzde 16’lık fazla bir tutar ile yeniden belirlendiğini söyledi.

#15
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Yapılan zamla birlikte ‘İstihdamda herhangi bir sıkıntı yaşanır mı, istihdamda düşüş olur mu gibi?’ soruların akıllara geldiğini fakat bunları gerçek dışı olduğunun anlaşıldığını belirten Bayram, “Normalde senede bir defa verilen asgari ücretin temmuz ayında yeniden belirlenmesi gereği hasıl oldu. Normal şartlarda asgari ücrette kanuna göre en fazla iki yılda bir belirlenme şartı var. Burada işçi tarafı, işveren tarafı ve devlet tarafı var.

#16
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Bir komiser görevi gören Bakan Bey’in çağrısı ile beraber asgari ücret tespit komisyonu tekrar toplandı ve o dönemim şartlarına göre bir tutar belirlendi. Temmuz ayında belirlenen tutarda normal şartlarda enflasyon yüzde 42.35 iken yüzde 30'luk bir artış yapıldı. Bu da 4 bin 253 TL'nin 5 bin 500 TL'ye gelmesini sağladı” dedi.

#17
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

“12 PUANLIK BİR FARK VAR” Bayram, o dönemde enflasyondan alınmayan farkın yüzde 12 olduğunu hatırlatarak, “Yüzde 12 enflasyonda daha düşük bir değerleme yapıldı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde ‘bunun bir ara zam olduğunu, asıl zammın sene başında yapılacağını’ belirtti. Fakat bu 5 bin 500 TL artışla beraberde yine işverenlere de ekstra maliyet olduğu için; bütün maaşlardaki asgari ücretli kadar kısmın gelir vergisi kaldırıldı ama hala sigorta pirimi devam ediyor.

#18
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Şimdi ise; sene sonu itibarıyla aylık enflasyon tahminleri açıklandı. Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 85 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 57 artmış oldu. Daha önce dediğimiz gibi asgari ücretlinin sene ortasında almadığı 12 puanlık bir fark vardı. Onu bir kenara koyarsak, sene sonu itibarıyla bir enflasyon beklentisi var. Merkez Bankası beklenti anketine göre yüzde 65 olarak açıklandı” açıklamasında bulundu.

#19
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

“ENFLASYON DÜŞÜK GELEBİLİR” Zam oranlarının belli olması için önümüzde iki ay daha olduğunu belirten Bayram, “Ekimde zaten enflasyon yüksek geldi. Kasımda da yüksek gelmesi bekleniyor ama aralık ayında bir önceki döneme göre; enerji fiyatlarındaki baz etkisinden dolayı, bir önceki aralık ayında yüzde 13 olan enflasyon oranı, muhtemelen burada hayli düşük gelecek. Bununla beraber düşüşe girecek ve önümüzdeki ocak ve şubat ayında enflasyonda ciddi bir azalış yaşanacak” tespitinde bulundu.

#20
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

“9-10 BİN TL SPEKİLASYON” Piyasada 9 bin 500 TL ve 10 bin TL seviyelerinin gerçeği yansıtmadığına dikkati çeken Bayram, “8 bin seviyeleri normal ama piyasada yapılan tahminler; yani 9 bin 500 TL, 10 bin TL seviyeleri gerçeği yansıtmıyor. Bu açıklamaların amacı piyasayı manipüle etmektir. Çünkü işverenlerin bunun maliyetini kaldırma durumu yok.

#21
Foto - Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

İşverenlerin yüzde 80'i, asgari ücretli olarak 100 kişi ve altında işçi çalıştırıyor. Bu nedenle yapılacak zammın küçük şirketler üzerinde yük oluşturmayacak seviyede olacağını öngörüyoruz. Sonuç olarak ocak ayı itibarıyla ciddi bir zam yapılacağını bunun ise; yüzde 45 ila 50 arasında bir zam olacağını öngörüyorum” dedi.

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