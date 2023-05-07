Teknoloji ASELSAN ilk uçuşu yaptı! Şekil değiştiren İHA... Dünya bunu konuşacak Teknoloji ASELSAN ilk uçuşu yaptı! Şekil değiştiren İHA... Dünya bunu konuşacak Yeniakit Publisher 2023-05-07 13:25:00 - ASELSAN ilk uçuşu yaptı! Şekil değiştiren İHA... Dünya bunu konuşacak ASELSAN'ın şekil değiştiren insansız hava aracı (İHA) uçmaya başladı, ürünleştirme aşamasına geçiliyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASELSAN, "Şekil Değiştiren İHA Araştırma Projesi" kapsamında, sabit ve hareketli platformlar üzerindeki fırlatıcı sistemlerden atıldıktan sonra kararlı uçuşa geçebilen çok rotorlu insansız hava aracı prototipi geliştirdi. Şekil Değiştiren İHA, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te de sergilendi. ASELSAN AR-GE Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına bağlı ASELSAN Araştırma Merkezi'nde yürütülen projeye, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında İTÜ ARC katkı sağladı. Şekil Değiştiren İHA Araştırma Projesi'nin temmuz ayında tamamlanması ve ürünleştirme çalışmalarının başlaması planlanıyor. Proje kapsamında hava aracı ve fırlatıcısı geliştirildi ve tasarım doğrulamaları yapıldı, başarılı uçuş testlerine imza atıldı. Kolları katlandıktan sonra fırlatıcı sisteme yerleştirilen İHA, fırlatma sonrası istenen yüksekliğe ulaştığında kanatlarını açıp pervanelerini döndürmeye başlıyor ve kararlı uçuşa geçiyor. İHA, bu sayede, hem sabit hem de hareketli platformlardan fırlatılabiliyor.