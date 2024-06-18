Asansör kazalarında bakımı yaptırmayan yönetici de kusurlu

Her ay bakım şart Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, bakımların her ay yapılması gerektiğini söyledi. Kazaların en büyük sebebinin bakım eksikliği olduğuna vurgu yapan Karadeniz, “Asansörün ilk kurulumundan itibaren; üretici firma, montaj yapan firma, bakım yapan firma ve periyodik muayenesini yapan kurumlar var. Bu kurumlar bir bütün halinde sürecin tamamını düzgün şekilde takip etmeli, kontrol etmeli. Bu sürecin içerisindeki eksikliklerden biri bakım süreci. Sonuçta bu bir makine ve düzenli olarak yıpranan, eskiyen parçaları var. Bu parçaların değiştirilmesi, kontrollerinin yapılması ve gerekli bakım prosedürlerinin uygulanması gerekiyor. Bu aylık bir işlem” dedi. “Bütün sorumluluk yöneticilerde” Başkan Ziya Haktan Karadeniz, asansörlerin bakımlarında en büyük sorumluluğun yöneticilerde olduğunu söyledi. Yöneticilerin bakım sürecini sıkı bir şekilde takip etmesi gerektiğini anlatan Karadeniz, “Muhtemel kazalarda en büyük sorumluluk yöneticilerde” diye konuştu. Karadeniz, “Apartman yöneticileri, konutlar için veya ticari binalar için bina yöneticileri, bina sorumluları, ana sorumlu aslında. Sürekli hem bakım süreçlerini hem de periyodik muayene süreçlerini takip etmekle yükümlüler. Örneğin; 'kırmızı' etiket alır ve 'güvensiz' olarak tescil edilirse, bakımlarını yaptırmak veya güvenli hale gelene kadar kullandırtmamakla yükümlü olan kişi bina yöneticisidir. Mührünü kırarsa tamamen suç kendisinindir” ifadelerine yer verdi.