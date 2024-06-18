2024-06-18 10:22:49 Asansör kazalarında bakımı yaptırmayan yönetici de kusurlu
Asansörlerde üst üste meydana gelen kazalar sonucu ölüm ve yaralanmaların yaşanması, asansörlerdeki hayati bakımların eksikliğini ve ihmalini ortaya koyuyor. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, asansörlerde "kırmızı" etiket görülmesi durumunda kesinlikle binilmemesi uyarısında bulunarak, bakımlarda en büyük sorumluluğun yöneticilerde olduğunu söyledi. Son aylarda asansörlerde yaşanan kazalar, asansörlerin bakımlarının ne sıklıkla yapılması gerektiğini tekrar gündeme getirdi. Asansörlerde kabinlerin düşmesi, sıkışmaların yaşanması gibi muhtemel kazalar ölümlere neden olurken, bakımların ihmal edilmesi kazalara davetiye çıkarıyor.