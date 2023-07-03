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Yaşam
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Aşağıya böyle indiler! Bunu yapmak yürek ister

2023-07-03 10:47:21
Aşağıya böyle indiler! Bunu yapmak yürek ister

Bursalı dağcılar Uludağ'ın daha önce hiç görülmemiş şelale ve yeşil havuzlarına iple indi.

#1
Foto - Aşağıya böyle indiler! Bunu yapmak yürek ister

Bursalı dağcılar kar sularının erimesiyle coşan Uludağ'ın en dik şelalelerinden iple inerek daha önce hiç görülmeyen yeşil havuzları görüntüledi.

#2
Foto - Aşağıya böyle indiler! Bunu yapmak yürek ister

Bursalı usta dağcı İsmet Şentürk ve yanındaki dağcı grubu Uludağ'da hiç ayak basmamış en vahşi bölgelere yürüyüş düzenleyip daha hiç görülmeyen doğa harikası mekanları görüntüledi.

#3
Foto - Aşağıya böyle indiler! Bunu yapmak yürek ister

Şentürk ve dağcılar 40 Merdivenler diye bilinen şelalenin tepesinden aşağıya iple inerek eriyen kar sularıyla coşan dokuz gözler şelalelerinin bulunduğu bölgeye ulaştı.

#4
Foto - Aşağıya böyle indiler! Bunu yapmak yürek ister

Azgın akan kar sularına güçlükle direnen dağcılar bu zor şartlar altında suyun içerisinden iple ilerleyerek Kozluören şelalesine daha önce hiç görülmeyen olukların bulunduğu alana ulaştı.

#5
Foto - Aşağıya böyle indiler! Bunu yapmak yürek ister

Dokuz gözler şelalesinin döküldüğü alanda bulunan yeşil havuzlara giren dağcılar doğa harikası bölgeleri kameralarıyla kayda alıp o anları ölümsüzleştirdi.

#6
Foto - Aşağıya böyle indiler! Bunu yapmak yürek ister

İlk defa görüntülenen Kozluören Şelalesi'nde metrelerce devam eden doğal yeşil oluklar ise dikkat çekti.

#7
Foto - Aşağıya böyle indiler! Bunu yapmak yürek ister

Macera dolu şelale turunu tamamlayan usta dağcı İsmet Şentürk ve dağcı arkadaşları Uludağ'da hiç bilinmeyen bir birinden güzel şelalelerin olduğunu buraların biran önce turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

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